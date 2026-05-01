Министр обороны Коидзуми посетит Южную Корею для участия в оборонных переговорах в июне
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 30 апреля (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро планирует посетить Южную Корею в конце июня для проведения переговоров со своим южнокорейским коллегой Ан Гюбаком, как стало известно.
Это будет первый визит Коидзуми в Южную Корею с момента его вступления в должность в октябре прошлого года. Во время визита Ана в Японию в феврале они подтвердили стремление своих стран к углублению сотрудничества в области национальной безопасности посредством взаимных визитов.
По данным источников в правительствах обеих стран, на предстоящей встрече Коидзуми и Ан, как ожидается, обсудят двустороннее сотрудничество, включая взаимодействие между Силами самообороны Японии и южнокорейскими военными, а также ситуацию вокруг Северной Кореи, которая продолжает разработку ядерного и ракетного оружия.
Источники сообщили, что Коидзуми также рассматривает возможность посещения Объединённой зоны безопасности в Пханмунджоме, расположенной на границе между Южной и Северной Кореей.
Северная Корея неоднократно запускала баллистические ракеты, что представляет угрозу для Южной Кореи и Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
