Япония и Южная Корея провели переговоры по вопросам безопасности в Сеуле

Сеул, 7 мая (Jiji Press). Япония и Южная Корея провели в Сеуле первые переговоры на уровне заместителей министров по вопросам безопасности, подтвердив важность двусторонних связей и трёхстороннего сотрудничества с Соединёнными Штатами, сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи.

Согласно сообщению министерства, участники также обсудили продолжающееся развитие ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи, а также вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в более широком региональном контексте.

Японию представляли заместитель министра иностранных дел Фунакоси Такэхиро и заместитель министра обороны по международным делам Кано Кодзи. От Южной Кореи на встрече присутствовали первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн-джу и заместитель министра обороны Ли Ду-хи.

Обе стороны договорились поддерживать обмены и координацию между дипломатическими и оборонными ведомствами по мере того, как укрепляется «челночная дипломатия», или взаимные визиты лидеров Японии и Южной Кореи.

Япония и Южная Корея начали работу над рамками переговоров по вопросам безопасности в 1998 году. Последняя встреча стала четырнадцатой по счёту подобной встречей.

