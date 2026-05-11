Министры иностранных дел Японии и Марокко договорились об укреплении связей

Токио, 8 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его марокканский коллега Нассер Бурита договорились об укреплении двусторонних отношений, главным образом в экономической сфере, поскольку в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе видеоконференции министры договорились о совместной работе над построением отношений, основанных на общих интересах в отношении фосфатной руды – минерала, используемого в сельскохозяйственных удобрениях и полупроводниковых материалах. Эта североафриканская страна является одной из самых богатых ресурсами стран мира и обладает примерно 70% мировых запасов фосфатной руды.

Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Мотэги и Бурита приняли совместное коммюнике, в котором содержится решение «институционализировать стратегический диалог» между двумя странами посредством регулярных политических консультаций.

