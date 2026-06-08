Древние столицы Асука и Фудзивара будут включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Токио, 6 июня (Jiji Press). Консультативная группа ЮНЕСКО рекомендовала включить археологические памятники Асука-Фудзивара на западе Японии в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщила ЮНЕСКО.
Ожидается, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО примет эту рекомендацию на своём предстоящем заседании в Пусане, Южная Корея, которое будет проходить с 19 по 29 июля. Рекомендации по включению в список Всемирного наследия обычно принимаются Международным советом по памятникам и местам (ICOMOS).
Если древние столицы Асука-Фудзивара в префектуре Нара будут включены в список объектов Всемирного культурного наследия, то число объектов Всемирного наследия Японии достигнет 22, а общее число объектов Всемирного наследия, включая объекты природного наследия, – 27.
Ранее, в 2024 году, золотые рудники острова Садо в центральной префектуре Ниигата были включены в список объектов культурного наследия.
В отношении объектов Асука-Фудзивара ICOMOS определил, что масштабы входящих в их состав ресурсов и методы сохранения являются адекватными и соответствуют критериям оценки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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