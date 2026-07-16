Доходы домохозяйств в Японии в 2024 году выросли на рекордные 7,3%

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Токио, 15 июля (Jiji Press). Согласно опросу министерства социального обеспечения, проведенному 15 июля, средний доход на одно домохозяйство в Японии в 2024 году вырос на рекордные 7,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 5 752 000 йен.

Министерство считает, что рост был обусловлен повышением заработной платы в компаниях.

Между тем, опрос также показал, что доля домохозяйств, считающих свою жизнь трудной, остается высокой и составляет 55,4%, хотя этот показатель снизился на 3,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

Последнее ежегодное исследование носило масштабный характер и проводилось каждые три года. В ходе проведенного с июня по июль 2025 года исследования получены ответы от 187 633 домохозяйств по вопросам состава домохозяйства и от 16 921 домохозяйства по вопросам дохода.

Средний доход домохозяйств, состоящих из лиц в возрасте 65 лет и старше, а также не состоящих в браке лиц моложе 18 лет, вырос на 213 000 йен по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордной отметки в 3 361 000 йен. Средний доход домохозяйств с детьми увеличился на 368 000 йен и достиг рекордной отметки в 8 573 000 йен.

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