Доходы домохозяйств в Японии в 2024 году выросли на рекордные 7,3%
НовостиЭкономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 июля (Jiji Press). Согласно опросу министерства социального обеспечения, проведенному 15 июля, средний доход на одно домохозяйство в Японии в 2024 году вырос на рекордные 7,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 5 752 000 йен.
Министерство считает, что рост был обусловлен повышением заработной платы в компаниях.
Между тем, опрос также показал, что доля домохозяйств, считающих свою жизнь трудной, остается высокой и составляет 55,4%, хотя этот показатель снизился на 3,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.
Последнее ежегодное исследование носило масштабный характер и проводилось каждые три года. В ходе проведенного с июня по июль 2025 года исследования получены ответы от 187 633 домохозяйств по вопросам состава домохозяйства и от 16 921 домохозяйства по вопросам дохода.
Средний доход домохозяйств, состоящих из лиц в возрасте 65 лет и старше, а также не состоящих в браке лиц моложе 18 лет, вырос на 213 000 йен по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордной отметки в 3 361 000 йен. Средний доход домохозяйств с детьми увеличился на 368 000 йен и достиг рекордной отметки в 8 573 000 йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Своими силами уже не выбраться: «андеркласс» по-японски
- Чувствует ли молодёжь в Японии неравенство в образовании? Результаты опроса
- Почему японской молодёжи трудно создать семью? Расслоение в обществе продолжается
- Жизнь без мечты и надежды на лучшее будущее: 18-летние в Японии, проблемы «почти взрослых» несовершеннолетних
- Около 40% молодых японцев хотели бы выходить на пенсию в возрасте 65 лет или раньше
- Суровые будни внештатных сотрудников ключевых сфер и проблемы трудоустройства женщин на фоне пандемии
- В Японии в период выходных конца апреля и начала мая (Золотой недели) продолжались мероприятия по поддержке нуждающихся
- Правительство Японии раздаст неиспользованные запасы продуктов питания нуждающимся