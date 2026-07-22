В центральной Японии температура воздуха превысила 40 градусов
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Токио, 21 июля (Jiji Press). По данным Японского метеорологического агентства, 21 июля в центральной Японии температура превысила 40 градусов Цельсия, что ознаменовало первый в этом году кокусёби, «чрезвычайно жаркий день».
В городе Тадзими, префектура Гифу, зафиксирована температура 40,3 градуса, за ним следует город Тоёта в соседней префектуре Айти с 40,1 градуса и район Хатиман города Гудзё в префектуре Гифу с 40,0 градусами.
Термин кокусёби был введён в апреле для обозначения дней, когда температура воздуха достигает 40 градусов и выше.
В 278, или примерно в 30%, всех точках наблюдения по всей Японии температура поднялась до 35 градусов и выше, что ознаменовало собой мосёби, или «очень жаркий день».
В число этих мест вошли столица префектуры Айти, Нагоя (39,7 градуса), восточный город Кога, префектура Ибараки (39,6 градуса), западный город Осака (37,1 градуса), район Тиёда в Токио (36,4 градуса), северо-восточный город Сэндай, префектура Мияги (35,6 градуса), и юго-западный город Фукуока (35,3 градуса).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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