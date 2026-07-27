Древние столицы Асука и Фудзивара включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Пусан, Южная Корея, 26 июля (Jiji Press). Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение включить археологические памятники Асука-Фудзивара, комплекс руин периода Асука (538-710) в префектуре Нара на западе Японии, в Список Всемирного наследия как объект культурного наследия.
Решение, принятое на заседании комитета в Пусане, Южная Корея, знаменует собой включение 22-го объекта культурного всемирного наследия Японии, после добавления в список золотых рудников острова Садо в префектуре Ниигата в 2024 году. С учетом объектов природного наследия общее число объектов всемирного наследия в Японии теперь составляет 27.
Комитет заявил, что этот объект демонстрирует обмены с материковым Китаем и Корейским полуостровом, а также распространение буддизма, оказавшего глубокое культурное влияние на последующие поколения. Он также охарактеризовал этот объект как важное материальное свидетельство процесса формирования древних столиц в Восточной Азии.
Комплекс Асука-Фудзивара включает 19 археологических памятников, датируемых VI-VIII веками и связанных с древними императорскими столицами Асука и Фудзивара, разбросанных в деревне Асука и в городах Касихара и Сакураи в префектуре Нара. Среди них – руины дворца Асука и дворца Фудзивара, сменившего Асуку в качестве императорской столицы, а также гробница Такамацудзука, известная своими яркими росписями и признанная национальным достоянием.
Объект был включён в предварительный список ЮНЕСКО в 2007 году. Однако потребовалось время, чтобы продемонстрировать «выдающуюся универсальную ценность», необходимую для включения в список Всемирного наследия, и разработать адекватные меры по защите объекта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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