من المتوقع أن ينخفض عدد الأطفال في اليابان إلى نحو 13.7 مليون طفل في 2025، أي ما يعادل 11.1% فقط من إجمالي عدد السكان، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات. يعكس هذا التراجع الحاد في عدد الأطفال التحديات الديموغرافية المتزايدة التي تواجهها البلاد، مثل انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان، ما يُثير مخاوف بشأن مستقبل القوى العاملة ونظام الرعاية الاجتماعية في اليابان.

بلغ عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا في اليابان 13.7 مليونًا حتى 1 أبريل/ نيسان 2024، وفقًا للبيانات السنوية الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، والتي نُشرت بمناسبة يوم الطفل في 5 مايو/ أيار. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 350 ألف طفل مقارنة بالعام السابق، ويعد العام الرابع والأربعين على التوالي منذ عام 1982 الذي يشهد فيه هذا العدد تراجعًا. كما أنه أدنى مستوى يُسجّل منذ بدء جمع الإحصاءات المقارنة في عام 1950.

وقد بلغ عدد الفتيان 7.0 ملايين، مقابل 6.7 ملايين فتاة. ويشكّل الأطفال دون سن 15 عامًا ما نسبته 11.1٪ من إجمالي السكان، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن العام السابق، في استمرار للاتجاه التنازلي للسنة الحادية والخمسين على التوالي منذ عام 1975.

وفي المقابل، يبلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر 36.2 مليونًا، أي ما يعادل 29.3٪ من إجمالي السكان، وهو ما يزيد بنحو 2.7 مرة عن عدد الأطفال، في مؤشر واضح على الخلل الديموغرافي الذي تعانيه البلاد.

على مستوى المحافظات، سجّلت أوكيناوا أعلى نسبة من الأطفال (15.8٪)، تلتها كل من شيغا وساغا بنسبة 12.7٪. أما أدنى النسب، فقد جاءت في أكيتا (8.8٪)، ثم أوموري (9.8٪) وهوكايدو (9.9٪). وبشكل عام، كانت نسب الأطفال أعلى في غرب اليابان وأقل في شرقها.

وبحسب التقرير السنوي الديموغرافي الصادر عن الأمم المتحدة، تحتل اليابان المرتبة الثانية من حيث انخفاض نسبة الأطفال بين 37 دولة يبلغ عدد سكان كل منها 40 مليون نسمة أو أكثر. وتتصدر كوريا الجنوبية القائمة بأقل نسبة (10.6٪)، تليها اليابان (11.1٪)، ثم إيطاليا (11.9٪) وإسبانيا (12.9٪).

وبحسب التقسيم العمري، سجّل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا أعلى عدد، إذ بلغ عددهم 3.1 ملايين طفل. تلاهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا بـ3.0 ملايين، ثم الفئة العمرية من 6 إلى 8 أعوام بـ2.8 مليون. أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 أعوام، فبلغ عددهم 2.5 مليون، في حين بلغ عدد الأطفال من حديثي الولادة حتى عمر عامين 2.2 مليون.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)