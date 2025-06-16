Le nombre d’enfants de moins de 15 ans au Japon a atteint un plancher record en 2025, avec 13,7 millions, soit 11,1 % de la population totale de l’Archipel.

Selon les données du ministère des Affaires intérieures et des Communications publiées le 5 mai, le nombre d’enfants entre 0 et 14 ans au Japon est de 13,7 millions (à la date du 1er avril 2025). Ce résultat est inférieur de 350 000 à celui enregistré en 2024 et continue de diminuer depuis 1982, soit pour la 44e année consécutive.

Le chiffre est par ailleurs le plus bas depuis les premiers relevés en 1950. La répartition est de 7,0 millions de garçons et 6,7 millions de filles. Les enfants de moins de 15 ans représentent 11,1 % de la population, une baisse de 0,2 % par rapport à 2024 (51e année consécutive de baisse depuis 1975).

Parallèlement, la population des personnes âgées de 65 ans ou plus est de 36,2 millions, représentant 29,3 % du total. Le chiffre est 2,7 fois plus important que la population d’enfants, montrant le déséquilibre flagrant de la démographie du pays.

Par préfecture, Okinawa a la plus grande proportion d’enfants de moins de 15 ans (15,8 %), suivie par Shiga et Saga (toutes deux à 12,7 %). Le taux le plus faible se retrouve à Akita (8,8 %), Aomori (9,8 %) et Hokkaidô (9,9 %).

De même, la dernière édition de l’Annuaire démographique des Nations Unies montre que le Japon a le deuxième taux le plus bas d’enfants parmi les 37 pays ayant une population d’au moins 40 millions de personnes. Le plancher record concerne la Corée du Sud (10,6 %), et le Japon est suivi de l’Italie (11,9 %) et l’Espagne (12,9 %).

Par tranche d’âge, les enfants âgés de 12 à 14 ans sont les plus nombreux, pour un total de 3,1 millions, suivi de 3,0 millions d’enfants de 9 à 11 ans, 2,8 millions de 6 à 8 ans, de 2,5 millions de 3 à 5 ans, et 2,2 millions de nouveaux-nés à 2 ans.

(Photo de titre : Pixta)