بعد تكبدها خسارة صافية ضخمة بلغت 671 مليار ين، كشفت شركة نيسان عن خطة إعادة هيكلة جذرية تتضمن إغلاق سبعة مصانع حول العالم، إضافة إلى تقليص قوتها العاملة بنحو 20 ألف وظيفة، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن المالي وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق السيارات العالمية.

في 13 مايو/ أيار، أعلنت شركة نيسان عن تسجيل خسارة صافية بلغت 671 مليار ين ياباني للسنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2025، في تراجع كبير مقارنةً بأرباح السنة السابقة التي بلغت 427 مليار ين ياباني. وتقترب هذه الخسارة من تلك التي تكبدتها الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2000، والتي بلغت 684 مليار ين ياباني. وظلت إيرادات نيسان المجمعة مستقرة عند 12.6 تريليون ين ياباني. ويعزى ضعف الأداء إلى عدة عوامل، منها تأخر إطلاق الطرازات الجديدة، مما أدى إلى انخفاض المبيعات في الصين والولايات المتحدة، إلى جانب خسائر تجاوزت 500 مليار ين ياباني ناتجة عن إعادة تقييم مصانع الشركة وأصولها في اليابان وحول العالم.

استجابت نيسان لنتائجها المالية المخيبة للآمال بتكثيف إجراءات خفض التكاليف، حيث تخطط لتقليص عدد مصانعها من 17 إلى 10 مصانع بحلول نهاية مارس/ آذار 2027، مع إلغاء 20 ألف وظيفة، أي ما يعادل 15% من قوتها العاملة. وتهدف الشركة إلى توفير 500 مليار ين ياباني من الأصول الثابتة والمتغيرة.

ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زادت من تعقيد تحقيق هذه الأهداف. ونتيجة لعدم اليقين بشأن تأثير هذه الرسوم، أرجأت نيسان إصدار توقعاتها المالية للسنة المنتهية في مارس/ آذار 2026.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: رئيس شركة نيسان والرئيس التنفيذي إيفان إسبينوزا يعلن النتائج المالية للشركة في 13 مايو/ أيار 2025. © رويترز/كيم كيونغ هون)