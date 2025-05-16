Nissan anunció que cerrará siete fábricas y recortará 20.000 empleos después de revelar unas pérdidas netas de 671.000 millones de yenes.

El fabricante de automóviles Nissan anunció el pasado 13 de mayo unas pérdidas netas de 671.000 millones de yenes en el año fiscal que finalizó en marzo de 2025, un cambio radical respecto al año anterior, en el que registró un beneficio de 427.000 millones de yenes. Este desplome se acerca a las pérdidas de 684.000 millones de yenes que la empresa sufrió en el ejercicio fiscal que finalizó en marzo del 2000. Los ingresos netos consolidados de Nissan se mantuvieron sin cambios respecto al año anterior, en 12,6 billones de yenes.

Los retrasos en los lanzamientos de nuevos modelos contribuyeron a la reducción de las ventas en China y los Estados Unidos, dos mercados clave para Nissan, y un declive de 500.000 millones de yenes en el valor de sus fábricas y otros activos globales fueron los principales factores en los malos resultados objetivos por la empresa automotriz.

Nissan ha reforzado sus medidas de recorte de costes como respuesta a su grave situación financiera. La empresa planea reducir sus instalaciones de producción de las 17 fábricas que tiene a 10 para finales de marzo de 2027, y recortará 20.000 empleos, el 15 % del total de su plantilla. El fabricante de autos japonés espera ahorrar 500.000 millones de yenes en activos fijos y variables.

Los aranceles impuestos por la administración del presidente estadounidense Donald Trump han complicado aún más la situación para Nissan, que ha tenido que posponer la elaboración de un pronóstico para el actual año fiscal que finalizará en marzo de 2026 hasta que determine el impacto de los futuros gravámenes.

(Fotografía del encabezado: El presidente y director ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, anuncia los resultados económicos de la compañía el 13 de mayo de 2025. © Reuters/Kim Kyung-Hoon.)