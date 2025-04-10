Alrededor del 20 % de las exportaciones de Japón en 2024 tuvieron como destino los Estados Unidos, con alrededor de un tercio del total conectadas con la industria automotriz.

Se prevé que los aranceles generalizados del presidente estadounidense Donald Trump asestarán un duro golpe a la economía japonesa, en particular a su industria automotriz.

Según las estadísticas definitivas del Ministerio de Finanzas, el valor total de las exportaciones de Japón en 2024 creció hasta un máximo histórico de 107,1 billones de yenes. De estas, las exportaciones a EE. UU. ascendieron a 21,3 billones de yenes, un 19,9 % del total, y las destinadas a China a 18,9 billones de yenes, un 17,6 %. En los últimos años, casi el 40 % de las exportaciones de Japón tuvieron como destino los mercados de EE. UU. y China.

Entre las exportaciones japonesas a EE. UU., los automóviles y las autopartes (piezas de automóvil) representaron 7,2 billones de yenes, alrededor de un tercio de la cifra total.

(Fotografía del encabezado: © Pixta.)