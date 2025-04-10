من المتوقع أن تتجه قرابة 20% من صادرات اليابان في عام 2024 نحو الولايات المتحدة، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. اللافت أن ما يقرب من ثلث هذه الصادرات سيكون مرتبطًا بصناعة السيارات، التي لا تزال تُعد حجر الزاوية في الاقتصاد الياباني. مع ذلك، فإن الرياح قد لا تجري كما يشتهي المصنعون، إذ تشير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب إلى تحوّل في السياسات التجارية قد يُعيد رسم ملامح العلاقة الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن، ويضع تحديات أمام أحد أكثر القطاعات تصديرًا في اليابان.

من المتوقع أن تُحدث الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قوية للاقتصاد الياباني، وخاصة صناعة السيارات فيها.

وفقًا للإحصاءات النهائية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات اليابان في عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ 107.1 تريليون ين. من بين هذه الصادرات، بلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة 21.3 تريليون ين، أي ما يعادل 19.9% من الإجمالي، بينما بلغت الصادرات إلى الصين 18.9 تريليون ين، أو 17.6% من الإجمالي. في السنوات الأخيرة، كانت ما يقرب من 40% من الصادرات اليابانية تتجه إلى الأسواق الأمريكية والصينية.

من بين الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، تشكل السيارات وقطع غيار السيارات ما قيمته 7.2 تريليون ين، أي حوالي ثلث الرقم الإجمالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)