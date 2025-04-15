En 2024, environ 20 % des exportations japonaises étaient destinées aux États-Unis, dont un tiers environ était lié à l’industrie automobile.

Le 9 avril, Donald Trump a annoncé la suspension pour 90 jours des nouveaux droits de douane qu’il comptait imposer à plusieurs pays (à l’exception de la Chine). Mais s’ils sont maintenus après cette période, cela risque de porter un coup sévère à l’économie japonaise, en particulier à son industrie automobile, car le taux passerait de 10 % à 24 %.

Selon les statistiques définitives du ministère des Finances, la valeur totale des exportations japonaises en 2024 a atteint le niveau record de 107 100 milliards de yens (656 milliards d’euros). Les exportations vers les États-Unis représentaient 21 300 milliards de yens (136 milliards d’euros) soit 19,9 % du total, et celles vers la Chine 18 900 milliards de yens (116 milliards d’euros), soit 17,6 %. Ces dernières années, près de 40 % des exportations japonaises étaient destinées aux marchés américain et chinois.

Le montant des exportations d’automobiles et de pièces automobiles vers les États-Unis comptent pour environ le tiers du total. Il est de 7 200 milliards de yens (44 milliards d’euros).

(Photo de titre : Pixta)