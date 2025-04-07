Пятая часть всего японского экспорта направляется в США, из него треть связана с автомобильной промышленностью. Угроза тарифов Трампа вызывает серьезные опасения.

Согласно данным торговой статистики Министерства финансов за 2024 год, объем экспорта Японии достиг исторического максимума в 107 триллионов 879 миллиардов йен (по окончательно уточненным данным). Из этого объема на экспорт в США приходится 21 триллион 2947 миллиардов йен, что составляет 19,9% от общего экспорта.

Экспорт в Китай составил 18 триллионов 8624 миллиарда йен или 17,6% от общего объема. В последние годы почти 40% японского экспорта приходится на США и Китай.

Экспорт автомобилей и автомобильных запчастей в США составил 7,2 трлн йен, при этом на автомобильные товары приходится треть всего экспорта.

Фотография к заголовку: PIXTA