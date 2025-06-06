بهدوء طوى الزمان صفحة أحد عمالقة الرياضة في اليابان، حيث رحل ناغاشيما شيغيئو، المعروف بلقب ”مستر جاينتس“، عن عمر ناهز 89 عامًا في 3 يونيو/حزيران 2025. لم يكن مجرد لاعب بيسبول محترف، بل رمزًا لحقبة كاملة ارتبط فيها اسم فريق يوميؤري جاينتس بالبطولات والمجد. خلال العصر الذهبي للفريق، لمعت نجومية ناغاشيما داخل الملاعب وخارجها، جامعًا بين الأداء المذهل والكاريزما الآسرة التي أسرت قلوب الجماهير لعقود. ومع رحيله، لا تفقد الرياضة اليابانية أحد أعمدتها فقط، بل تودّع أيضًا فصلًا من تاريخها الرياضي الذي شكّل وجدان أجيال.

توفي أسطورة البيسبول الياباني المحترف ”ناغاشيما شيغيئو“ بسبب الالتهاب الرئوي في 3 يونيو/ حزيران 2025 عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.

وقد وُلِد ناغاشيما عام 1936 في مدينة ساكورا بمحافظة تشيبا. والتحق بجامعة ريكيو، حيث برز اسمه بتسجيله ثماني (هوم رانز) (ضربات ساحقة)- وهو رقم قياسي آنذاك - خلال عام 1957 بين جامعات طوكيو الست التي تُشكّل دوري الكليات المحلي، بالإضافة إلى اختياره لاعب مركز القاعدة الثالثة ضمن أفضل تسعة لاعبين في الدوري لخمسة مواسم متتالية (في ذلك الوقت، كانت المدارس اليابانية تلعب موسمين سنويًا، في الربيع والخريف).

وفي عام 1958 شق طريقه إلى عالم المحترفين، وانضم إلى فريق يوميؤري جاينتس، وتم اختياره على الفور كأفضل لاعب مبتدئ في العام بفضل براعته في ضرب الكرة، مما جعله يتصدر الدوري المركزي في عدد الضربات الساحقة (هوم رانز) (29) وعدد النقاط المسجلة (92).

ناغاشيما شيغيئو: إحصائيات مسيرته الاحترافية

المركز: مدافع القاعدة الثالثة (يضرب باليد اليمنى، ويرمي باليد اليمنى)

عدد المباريات التي خاضها: 2186

عدد مرات الضرب (محاولات الضرب): 8094

عدد الضربات الناجحة: 2471

عدد الضربات الساحقة (هوم رانز- الضربات التي تسجل نقطة مباشرة): 444

عدد النقاط التي ساهم في تسجيلها: 1522

متوسط الضرب: 0.305

(البيانات من قاعة مشاهير البيسبول اليابانية ومتحفها)

ناغاشيما شيغيئو، على اليمين، مع زميله في فريق جاينتس ”أوه ساداهارو“ (الصورة غير معروفة التاريخ). (© جيجي برس)

وقد كان ناغاشيما لاعبًا محبوبًا لدى الجماهير بفضل ضرباته القوية ومهاراته الميدانية المميزة. وبمشاركته مع الضارب القوي ”أوه ساداهارو“، كان له دورٌ أساسي في فوز فريق جاينتس بتسع بطولات متتالية في سلسلة اليابان بين عامي 1965 و1973. وخلال مسيرته الاحترافية التي امتدت لـ 17 عامًا، فاز ناغاشيما بلقب افضل ضارب ست مرات، وتوج بلقب أعلى ضربات ساحقة مرتين، وتصدر قائمة اللاعبين الذين ساهموا في تسجيل نقاط خمس مرات.

الإنجازات والجوائز

لقب أفضل لاعب: 6 مرات

أكثر ضربات: 10 مرات

أكثر ضربات ساحقة (هوم رانز): مرتين

أكثر مساهمة في تسجيل النقاط: 5 مرات

أفضل لاعب صاعد (1958)

أفضل لاعب: 5 مرات

اختير ضمن أفضل تسعة لاعبين: 17 مرة

جائزة القفاز الذهبي: مرتين

جائزة شوريكي ماتسوتارو (1994)

قاعة مشاهير البيسبول اليابانية (1988)

جائزة فخر الشعب (2013)

وسام الثقافة (2021)

(البيانات من قاعة مشاهير البيسبول اليابانية ومتحفها وموقع Nippon.com)

أنهى ناغاشيما شيغيئو آخر مباراة له مع فريق جاينتس بحفل اعتزال في ملعب كوراكوئن بطوكيو، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1974. (© جيجي برس)

غادر ناغاشيما شيغيئو الملعب للمرة الأخيرة كلاعب في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1974. (© جيجي برس)

”الـ جاينتس خالدون إلى الأبد“، هذا ما صرّح به ناغاشيما في حفل اعتزاله، الذي أُقيم في ملعب كوراكوئن بطوكيو في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1974. وأظهر ناغاشيما إخلاصه للفريق الذي أمضى فيه جميع مواسمه الاحترافية الـ 17، حيث تولى إدارة فريق يوميؤري لمدة 15 موسمًا، قادهم خلالها إلى الفوز بخمسة ألقاب في الدوري المركزي وبطولتين في سلسلة اليابان خلال تلك الفترة. وأصبح ثالث أكثر المدربين فوزًا في تاريخ فريق الـ جاينتس، محققًا 1034 فوزًا.

وفي عام 1988، نال بفضل إنجازاته كلاعب ومدرب مكانةً في قاعة مشاهير البيسبول اليابانية. وقد كرّمته الحكومة اليابانية عام 2013 بوسام فخر الشعب، وفي عام 2021 بوسام الثقافة، وهو أول وسام يُمنح للاعب بيسبول على الإطلاق.

(النص الأصلي كُتب باللغة اليابانية في 3 يونيو/ حزيران 2025، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: ناغاشيما شيغيئو يزور أحد المعارض الذي أقيم في حي ميناتو بطوكيو، لإحياء ذكرى سبعة عقود من الصحافة الرياضية بعد الحرب العالمية الثانية في 3 مارس/ آذار 2018، وعلق مازحًا على الصورة: ”أعتقد أنني كنت سأُفشل في هذه المحاولة“. © جيجي برس)