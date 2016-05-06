أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو ٢٠٢٠ في ٢٥ أبريل عام ٢٠١٦، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق موري يوشيرو، عن الفائز في المسابقة العامة لتصميم الشعارات لدورة الألعاب.

التصاميم الفائزة من قبل توكولو أساو.

الوحدة تكمن في التنوع

توكولو أساو، مصمم الشعارات الفائزة يتحدث عن تصاميمه.

جاءت التصاميم الفائزة من قبل فنان طوكيو توكولو أساو. وتعتمد التصاميم نمط أحادي اللون ذو مربعات معروف باسم Ichimatsu moyō، القائم على أساس اللون النيلي الياباني التقليدي. ويتلمس النمط روح أحد الأنماط الفنية التاريخية التي أخذت اسمها من ممثل الكابوكي في القرن الثامن عشر Sanogawa Ichimatsu، الذي يقال إنه عمل على زيادة شعبيتها من خلال ارتداء كيمونو بهذا النمط في المسرحيات.

ووفقا للجنة المنظمة، تمثل الأصناف الثلاثة من الأشكال المستطيلة مختلف البلدان والثقافات وطرق التفكير. ويقال إن التصاميم أيضا ترمز إلى أن ”الوحدة تكمن في التنوع“ كهدف ألعاب الأولمبيات وأولمبياد المعاقين.

خلال الإعلان عن الفائز، قال موري إن التصاميم الفائزة المختارة من قبل لجنة اختيار الشعارات تم دعمها بالإجماع من قبل اللجنة المنظمة، كما تتطلع اللجنة إلى دعم مماثل من الجمهور وأضاف: ”آمل أن تلقى الشعارات شعبية كبيرة من كل الناس كرمز للمباريات“.

وقال توكولو في كلمته، ”لقد سمعت للتو النتيجة، لذلك ذهني فارغ تمام. قضيت وقتا طويلا بالعمل على التصاميم حيث اعتبرها مثل الأطفال بالنسبة لي.“ ستظهر تصميماته على الكثير من اللافتات والملصقات وغيرها من المواد الترويجية لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو (التي ستعقد في الفترة من ٢٤ يوليو - ٩ أغسطس ٢٠٢٠) والبارالمبية (٢٥ أغسطس - ٦ سبتمبر من نفس العام).

أكثر من ١٤٥٠٠ تصميم

في أكتوبر ٢٠١٥، أعلنت اللجنة المنظمة لطوكيو ٢٠٢٠ عن مسابقة لتصميم شعارات الألعاب الأولمبية والبارالمبية وهي مسابقة مفتوحة لجميع المقيمين في اليابان الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ عاما أو أكثر. وبحلول الوقت الذي انتهت فترة التقديم يوم ٧ ديسمبر، وردت أكثر من ١٤٥٠٠ تصميم. بعد اختيار المتخصصين ٦٤ تصميما للقائمة الطويلة، اختارت لجنة اختيار الشعارات، المتألفة من الأكاديميين والمشاهير، أربعة تصاميم في القائمة النهائية، التي تم كشف النقاب عنها يوم ٨ أبريل ٢٠١٦.

شارك جميع الأعضاء الـ ٢١ من لجنة اختيار الشعارات في الجولة الأخيرة من التصويت. في التصويت الأول، تم اختيار تصميم توكولو بأغلبية ١٣ عضوا.

تصاميم B القائمة النهائية تصاميم C القائمة النهائية تصاميم D القائمة النهائية

جدل الاقتباس من شعار آخر

الشعارات الأصلية، التي تم سحبها بعد فضيحة الاقتباس.

تم الإعلان عن الشعارات الأصلية للألعاب في يوليو ٢٠١٥، وبعد ذلك بدأت الجهات الراعية استخدامه في الإعلانات التجارية وغيرها من المواد الترويجية. ولكن عندما لوحظ الشبه بين الشعار الأولمبي وشعار المسرح البلجيكي، فإنه سرعان ما أصبحت التصاميم مركزا لعاصفة من الجدل.

المزاعم المتداولة في وسائل الإعلام عبر الإنترنت وغيرها تقول إن المصمم سانو كينجيرو اقتبس التصاميم من الشعار البلجيكي. وفي نهاية المطاف، أعلن موتو توشيرو، المدير العام للجنة المنظمة، في ١ سبتمبر عن التوقف في استخدام تصاميم سانو لأنها لن تحصل على دعم الجمهور العام.

تسلسل زمني للأحداث

٢٤ يوليو ٢٠١٥ كشف النقاب عن تصميم شعار سانو كينجيرو باعتباره الشعار الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية عام ٢٠٢٠ حوالي ٢٩ يوليو مزاعم يبدأ تداولها على الإنترنت بأن الشعار يشبه شعار مسرح دي لييج في بلجيكا ٣ أغسطس إرسال ممثل عن مصمم شعار المسرح خطابا إلى اللجنة الأولمبية اليابانية يطالب فيه عن وقف استخدام تصميم سانو ١٣ أغسطس تسليط الضوء على التعدي على حق المؤلف المحتمل بشأن حقائب الهبة التي صممها استوديو سانو لحملة بيرة سنتوري الترويجية، حيث تم سحب ٨ من ٣٠ نوعا من الحملة ١ سبتمبر تقرر اللجنة المنظمة سحب التصاميم لكلا من دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين ٢٠٢٠ ١٦ أكتوبر الإعلان عن مسابقة لتصميم شعارات جديدة ٢٤ نوفمبر بدء فترة التقديم ٧ ديسمبر فترة التقديم تنتهي بعد ورود أكثر من ١٤٥٠٠ تصميم ١٦ ديسمبر تحديد قائمة طويلة من ٦٤ تصاميم ٧-٩ يناير ٢٠١٦ بدء التحكيم من قبل لجنة اختيار الشعارات ٨ أبريل الإعلان عن القائمة النهائية المؤلفة من أربعة مرشحين ٢٥ أبريل كشف النقاب عن تصاميم جديدة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية ٢٠٢٠

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية من قبل قسم تحرير nippon.com ونشرت في ٢٦ أبريل ٢٠١٦. صورة العنوان: نجم البيسبول وعضو لجنة الشعارات أوه ساداهارو (يسار) ورئيس اللجنة مياتا ريوهي يقدمان الشعارات الجديدة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو ٢٠٢٠ في ٢٥ أبريل. جيجي برس).