Двадцать пятого апреля организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио (возглавляемый бывшим премьер-министром Мори Ёсиро) окончательно утвердил вновь выбранные эмблемы игр и обнародовал своё решение.

Новая эмблема Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020

Символ многообразия и гармонии

Токоро Асао, создатель эмблемы

Дизайн выбранных эмблем, созданный художником Токоро Асао, родившимся в Токио, называется «Кумимацумон» – «эмблема из сочетающихся клеток». Традиционный для Японии тёмно-синий цвет, использованный для рисунка в клетку – «итимацумон», который получил популярность в Японии в период Эдо (1603–1868 г.), придаёт художественным решениям особый шик.

Как сообщили представители оргкомитета, три вида четырёхугольников различной формы символизируют различия между странами, культурами, мировоззрениями и т. п. Собранные в единый дизайн, эти фигуры передают образ «многообразия и гармонии», выражая идею Олимпийских и Паралимпийских игр.

Председатель Комиссии по олимпийским эмблемам Мори Ёсиро отметил, что по результатам голосования выбрана одна из них, и единодушно поддержана руководством. Он также выразил надежду на то, что эта эмблема понравится многим как символ Игр.

Художник Токоро Асао сказал, что у него отлила кровь от лица, когда он услышал о результате отбора, и что его творение, на которое он потратил столько времени, он воспринимает как своего ребёнка.

Олимпийские игры состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа, а Паралимпийские – с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Один из 14 599 вариантов

В процессе выбора эмблем в октябре 2015 года Организационный комитет решил предложить всем жителям Японии в возрасте от 18 лет и старше создавать свои варианты дизайна. Сбор заявок, общее число которых достигло 14 599, был завершён 7 декабря. После этого сформированное из профессиональных дизайнеров, экспертов и известных людей жюри – Комиссия по олимпийским эмблемам – провело первичный отбор, по результатам которого 8 апреля 2016 года был опубликован короткий список из четырёх вариантов для окончательного выбора.

Варианты дизайна, вошедшие в короткий список для итогового выбора

Комиссия по олимпийским эмблемам состояла из 21 человека, и при первичном голосовании эмблема Токоро Асао набрала 13 голосов, то есть более половины. Другие эмблемы мы приводим ниже.

Хисано Кодзуэ, «Объединяющее кольцо и распространение гармонии» Гото Такааки, «Человек превозмогающий» Фудзии Тиэ, «Ясные цветущие лица»

Отказ от принятой ранее эмблемы и новый конкурс

Первоначальные эмблемы, от которых отказались и начали процесс заново

В июле 2015 года оргкомитет уже утверждал и публиковал совершенно иные эмблемы. Обнародованные эмблемы уже начали использовать в своей рекламе предприятия-спонсоры. Однако по поводу дизайна этих эмблем в обществе развернулись нешуточные дебаты после того, как поступило известие: «Дизайн похож на логотип одного из театров в Бельгии».

В сетевых масс-медиа одно за другим появлялись сообщения о том, что эмблемы являются копией, подражанием этому оригинальному логотипу, и в итоге 1 сентября Организационный комитет решил начать процесс выбора эмблем «с чистого листа», поскольку (как отметил генеральный секретарь оргкомитета Муто Тосиро) «иначе мы не встретим понимания у населения страны».

Хронология основных событий, связанных с эмблемами летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио

2015 год, 24 июля Объявлен дизайн эмблем. Автор – Сано Кэндзиро Примерно 29 июля В Интернете появились сообщения о том, что логотипы имеют сильное сходство с дизайном эмблемы одного из театров в городе Льеж. 3 августа Представитель дизайнера-создателя логотипа театра в Льеже сообщил о том, что в Олимпийский комитет Японии направлено требование прекратить использование эмблем. 13 августа В связи с появившимися сомнениями в отношении авторских прав остановлена рассылка восьми из тридцати видов сумок-тоут (рассылку вели в рамках кампании по стимулированию продаж пива Suntory), дизайнером которых являлся Сано. 1 сентября Члены Организационного комитета объявили о прекращении использовании эмблем и начале работы над эмблемами «с чистого листа». 16 октября Объявлены условия конкурса дизайна новых эмблем 24 ноября Начало приёма конкурсных заявок 7 декабря Окончание приёма заявок Количество полученных вариантов: 14 599 16 декабря По результатам работы жюри число номинированных вариантов за сокращено до 64. 7-9 января 2016 г. Рассмотрение номинаций членами Комиссии по выбору эмблем. 4 апреля Объявление четырёх номинаций для итогового отбора 25 апреля Окончательное решение о новых эмблемах

Подготовка материала и текст: редакция nippon.com

Фото к заголовку: Члены Комиссии по олимпийским эмблемам Мията Рёхэй и О Садахара (слева направо) представляют новую эмблему Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020. Токио, р-н Минато, 25 апреля 2016 г. (фотография предоставлена Jiji Press)