نظرة على الأحداث الرئيسية التي شكلت عام 2019 بالنسبة لليابان والشعب الياباني.

يناير/ كانون الثاني

في أعقاب الاتهامات التي تم توجيهها إليه في العام السابق، وجه مكتب النيابة العامة لمنطقة طوكيو، في 11 يناير/ كانون الثاني، الاتهام إلى رئيس مجلس إدارة نيسان موتور السابق كارلوس غصن تهمة إضافية تتمثل في قيامه بخرق شديد للثقة لتحميل خسائره الشخصية إلى شركة صناعة السيارات اليابانية. كما وجهت إليه تهمة إخفاء جزء من راتبه التنفيذي على مدى السنوات الثلاث الماضية فيما يعد انتهاك لقانون الأدوات المالية والبورصات. وفي 15 يناير/ كانون الثاني، رفضت محكمة طوكيو الجزئية طلب الإفراج المؤقت عن غصن بكفالة مالية.

وفي 11 يناير/ كانون الثاني أيضًا، بدأ المدعي العام الفرنسي تحقيقًا استهدف رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تاكيدا تسونيكازو بهدف توجيه الاتهام إليه للاشتباه في تورطه بتقديم رشوة للتأثير على اختيار طوكيو كمدينة مضيفة للألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2020..

كما هزمت نجمة التنس أوساكا نعومي لاعبة التشيك بيترا كفيتوفا في نهائي فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة في 26 يناير/ كانون الثاني لتصبح أول يابانية تفوز بهذه البطولة. وتمثل هذه ثاني بطولة تفوز بها في البطولات الأربع الكبرى، وبعد فوزها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2018. في 28 يناير/ كانون الثاني، أصبحت أول لاعب آسيوي، على مستوى اللاعبين من النساء والرجال على حد سواء، يتصدر التصنيف العالمي.

في 27 يناير/ كانون الثاني، صدم فريق أراشي الشهير بأعضاء الخمسة، جماهيرهم بالإعلان عن توقف أنشطتهم كفرقة بنهاية عام 2020. يقول قائد المجموعة أونو ساتوشي إنه يخطط للابتعاد عن أنشطة العروض الفنية بحلول عام 2021.

فبراير/ شباط

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 1 فبراير/ شباط، مما أدى إلى إنشاء كتلة تجارة حرة تمثل 40% من التجارة الدولية.

في 12 فبراير/ شباط، أعلنت نجمة السباحة الشابة، إيكئي ريكاكو على حسابها على تويتر أنها مصابة بسرطان الدم "اللوكيميا". مما يستلزم توقف اللاعبة صاحبة العديد من الأرقام القياسية المحلية والعالمية للاعبين الشباب، عن الرياضة لفترة طويلة لمحاربة مرضها.

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في 22 فبراير/ شباط أن مسبار هايابوسا 2 قد هبط بنجاح على كويكب ريوغو. وأكدت أن المسبار أطلق قذيفة لجمع عينات من الكويكب عند الهبوط.

وفي 24 فبراير/ شباط، مات العالم الشهير دونالد كين المتخصص في الأدب الياباني، بسبب قصور في عمل القلب في مستشفى في طوكيو عن عمر يناهز 96 عامًا. وكان قد حصل على وسام الثقافة من قبل الحكومة اليابانية في عام 2008، بفضل أنشطته في التعريف بالأدب القومي للجمهور الأجنبي على نطاق واسع.

مارس/ آذار

في الخامس من مارس/ آذار، تم تسمية المهندس المعماري إيسوزاكي أراتا باعتباره الفائز بجائزة بريتزكر للعمارة لعام 2019، والمعروفة بكونها الجائزة الموازية لجائزة نوبل في مجال العمارة. وهو الفائز الياباني الثامن بالجائزة والأول منذ عام 2014.

تم الإفراج عن كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة نيسان السابق في 6 مارس/ آذار من مقر احتجازه بطوكيو بعد دفعه كفالةمليار ين. وقد احتُجز منذ اعتقاله في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة تقديمه إقرارات بأجور تقاضاها أقل من المبالغ الحقيقية في انتهاك لقانون الأدوات المالية والبورصة. ليقوم بعد إطلاق سراحه، بإصدار بيان يعلن فيه براءته وعزمه على محاربة التهم الموجهة إليه في المحكمة.

الإفراج عن كارلوس غصن (الثالث من اليسار، وهو يرتدي ملابس العمال)، بكفالة مالية، من مركز احتجازه في طوكيو، 6 مارس/ آذار. جيجي برس.

نجم البيسبول الياباني الشهير سوزوكي إيتشيرو يعلن اعتزاله في 21 مارس/ آذار، بعد مباراتين من افتتاح الموسم الجديد في مباراة بين فريقه سياتل مارينرز وأوكلاند أتليتيكس في طوكيو. وأنهى بذلك مشواره المهني مسجلًا 4367 ضربة في كل من اليابان والولايات المتحدة.

نجم البيسبول إيتشيرو في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو بتاريخ 22 مارس/ آذار بعد إعلان اعتزاله الرياضة. جيجي برس.

أبريل/ نيسان

في الأول من أبريل/ نيسان، أعلنت الحكومة اليابانية أن ريوا اسم العصر الجديد الذي بدأ لاحقًا في 1 مايو/ أيار. وهو مأخوذ من عبارة في مختارات شعر المانيوشو، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نص ياباني كلاسيكي كمصدر لاسم أحد العصور في اليابان.

في الانتخابات التي جرت في 7 أبريل/ نيسان في أوساكا، نجح ماتسوي إيتشيرو ويوشيمورا هيروفومي عضوا حزب أوساكا إيشين نو كاي في تبادل الوظائف العليا في المدينة وحكومات المحافظات، وذلك بانتقال ماتسوي من منصب المحافظ إلى منصب عمدة المدينة في تبادل للمناصب مع يوشيمورا. واعتبرت خطة الحزب للنهوض بأوساكا كمدينة كبرى عنصر حاسم تحكم في مسار الانتخابات.

في 30 أبريل/ نيسان، تنازل الإمبراطور أكيهيتو رسميًا عن الحكم في حفل مقتضب أقيم في القصر الإمبراطوري.

مايو/ أيار

صعد الإمبراطور ناروهيتو إلى العرش ليبدأ عصر ريوا في الفاتح من مايو/ أيار. وفي أول كلمة له، قال: "عندما أفكر في المسؤولية الهامة التي تحملتها، يغمرني شعور بالرضا". وفي 4 مايو/ أيار قام بأول ظهور رسمي له كإمبراطور للبلاد أمام زائري القصر الإمبراطوري.

وفي 14 مايو/ أيار، قام حزب نيبون إيشين نو كاي باستبعاد المشرع ماروياما هوداكا من الحزب بعد أن أشار إلى أن اليابان قد تخوض حربًا مع روسيا للسيطرة على المناطق الشمالية المتنازع عليها. في 17 مايو/ أيار، قدمت مجموعة من ستة أحزاب معارضة من بينها الحزب الديمقراطي الدستوري ونيبون إيشين نو كاي اقتراحاً يحث ماروياما على الاستقالة من منصبه.

قُتل كل من تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا وأب لطفل آخر في حادث طعن جماعي وقع في 28 مايو/ أيار تعرضت له مجموعة تنتظر حافلة مدرسية بالقرب من محطة نوبوريتو في كاواساكي، بمحافظة كاناغاوا. وتعرض 19 شخصًا، معظمهم من الأطفال، للطعن. كما طعن المهاجم نفسه في الرقبة ليموت أثناء نقله إلى المستشفى.

يونيو/ حزيران

في 8 يونيو/ حزيران، بدأ وزراء مالية مجموعة الـ 20 ورؤساء البنوك المركزية اجتماعات لمدة يومين في فوكوؤكا. وفي 9 يونيو/ حزيران، تبنوا بيانًا مشتركًا يعكس المخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مشيرين إلى المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية والجيوسياسية المكثفة.

تسبب زلزال قوي كان مركزه قبالة محافظة ياماغاتا في اهتزاز 6 أضعاف في موراكامي بمحافظة نيغاتا في 18 يونيو/ حزيران. وتم تسجيل تسونامي بارتفاع 10 سنتيمترات في مدينة نيغاتا، تزامن مع حدوث تسونامي أصغر في مناطق قريبة مثل سادو. وقدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قوة الزلزال بنحو 6.7 درجة.

في 28 يونيو/ حزيران، عقدت قمة مجموعة العشرين في أوساكا. في 29 يونيو/ حزيران، تبنى قادة القمة بيانًا مشتركًا، نصه: " نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة وقابلة للتنبؤ بمسارها ومستقرة، لإبقاء أسواقنا مفتوحة." المعارضة الأمريكية تتعهد بمحاربة الحمائية واستبعادها. ويعتبر التعامل مع تلوث البلاستيك البحري ووضع قواعد دولية للبيانات، موضوعين رئيسيين للقمة.

يوليو/ تموز

أعلنت الحكومة في 1 يوليو/ تموز تشديد الرقابة على صادرات مواد أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية. وطبقت هذه الرقابة على المقاومة، فلوريد الهيدروجين، والبوليميد المفلور المستخدم في شاشات العرض الكهربائية العضوية للهواتف الذكية وغيرها من المنتجات. وعقد ممثلو البلدين مناقشاتهم الأولى حول القضية في طوكيو في 12 يوليو/ تموز.

في 6 يوليو/ تموز، أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو عن التسجيل الرسمي لمجموعة موزو فوريئوتشي كوفون، مقابر اليابان القديمة في قائمة التراث العالمي. ويعد هذا أول موقع التراث العالمي بمحافظة أوساكا.

في 10 يوليو/ تموز، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن هناك 127443563 شخص يعيشون في اليابان اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني عام 2019، بانخفاض سنوي قدره 433239 أي 0.35%. ومثل هذا هو الانخفاض العاشر على التوالي وأكبر انخفاض مسجل من حيث عدد السكان والنسبة المئوية. هذا بينما ارتفعت نسبة السكان الأجانب بين السكان لتصل إلى 2% لأول مرة.

أدى الحريق المدبر الذي وقع في 18 يوليو/ تموز إلى نشوب حريق وانفجار في استوديو كيوتو للرسوم المتحركة. وارتفع عدد القتلى إلى 35 حتى تاريخ 27 يوليو/ تموز. وقالت شرطة كيوتو إن 74 شخصًا كانوا في المبنى وقت الهجوم. أما في 20 يوليو/ تموز، قالت الشرطة إنها حصلت على مذكرة توقيف لرجل يدعى أوبا شينجي بتهم تشمل القتل، وأنهم يخططون للقبض عليه بعد تعافيه من إصابته بحروق على مستوى كامل الجسم.

حصل الائتلاف الحاكم على أغلبية المقاعد المتنافس عليها في انتخابات مجلس المستشارين في 21 يوليو/ تموز، وفاز بـ 71 مقعدًا من أصل 124 مقعدًا. ومع ذلك، فإن القوى الداعمة للتغييرات في الدستور كانت أقل من ثلثي إجمالي المقاعد البالغ عددها 164 مقعدًا اللازمة لاقتراح التعديلات، وبعد أن توقفت عند 160 مقعد.

في 25 يوليو/ تموز، أعلنت نيسان أن أرباحها التشغيلية من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2019 انخفضت بنسبة 98.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من 109.1 مليار ين إلى 1.6 مليار ين، بسبب تراجع المبيعات في أسواقها الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا. وقالت الشركة إنها ستخفض أكثر من 12500 وظيفة في 14 من مواقعها حول العالم بحلول السنة المالية 2022، بما في ذلك حوالي 880 موقع في اليابان.

أغسطس/ آب

في 2 أغسطس/ آب، قررت الحكومة اليابانية حذف كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين الذين يتمتعون بضوابط تصدير ميسرة، في سابقة هي الأولى من نوعها. ودخلت هذه الخطوة حيز التنفيذ في 28 أغسطس/ آب. وفي 12 أغسطس/ آب، أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية عن إجراءات مماثلة للرد.

لاعبة الغولف شيبونو هيناكو تفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات لعام 2019 في أول مشاركة لها في البطولة، حيث سجلت 18 نقطة في نهاية المباراة في 4 أغسطس/ آب. وأصبحت بذلك أو يابانية تفوز ببطولة كبرى للغولف بعد هيغوتشي هيساكو الذي فاز ببطولة LPGA في عام 1977، والثانية على الإطلاق.

في 22 أغسطس/ آب، تصاعد الخلاف بين اليابان وكوريا عندما أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها سوف تلغي اتفاق اتفاقية الأمن العام لتبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.

سبتمبر/ أيلول

الإعصار فاكساي يصل بالقرب من محافظة تشيبا في 9 سبتمبر/ أيلول. وسجلت رياح قياسية وصلت سرعتها إلى 57.5 متر في الثانية كحد أقصى في المدينة. تم تعليق العديد من خدمات القطارات، مما أثر على حوالي 2.8 مليون شخص. وقد عانى أكثر من 900 ألف منزل في محافظتي تشيبا وكاناغاوا من انقطاع واسع للتيار الكهربائي، مع أكثر من أسبوعين لازمة لاستعادة التيار الكهربائي بشكل كامل في تشيبا.

في 15 سبتمبر سبتمبر/ أيلول، يوم احترام المسنين، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد كبار السن في اليابان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا قد ارتفع بنسبة 320 ألفا ليصل إلى 35.9 مليون، فيما يمثل 28.4% من إجمالي السكان. هذه هي أعلى نسبة بين 201 دولة ومنطقة حول العالم.

انطلاق أول بطولة كأس العالم للرغبي تقام في آسيا بفوز اليابان على روسيا في افتتاح البطولة يوم 20 سبتمبر/ أيلول في ملعب طوكيو. وواصل المتخب الياباني أداءه القوي حيث تغلب على المنتخب الأيرلندي القوي في 28 سبتمبر/ أيلول.

أكتوبر/ تشرين الأول

رفع معدل ضريبة الاستهلاك بنسبة 2% في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، لتصبح 10%. ولكن لأول مرة، أصبح هناك معدل من مستويين للضريبة مع بقاءها عند 8% لبعض السلع، وكذلك نقاط تحسب للمستهلك عند القيام بالدفع غير النقدي.

في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، هبط إعصار هاغيبيس في شبه جزيرة إيزو في محافظة شيزوؤكا. متجهًا شمال شرق البلاد، مما أدى إلى هطول أمطار قياسية أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في أكثر من 90 حالة وفاة.

اليابان تفوز على أسكتلندا بنتيجة 28-21 يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول في آخر مباراة لها في المجموعة الأولى من كأس العالم للرغبي، ليتأهل المنتخب الياباني للدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه. في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، فازت جنوب إفريقيا على اليابان 26-3 في مباراة ربع النهائي، ليواصل الفريق الجنوب إفريقي عروضه القوية ويظفر بالبطولة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد تغلبه على منتخب إنجلترا.

أعضاء المنتخب الوطني الياباني يحتفلون بفوزهم على أسكتلندا 28-21، والصعود إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم للرغبي 2019 في 13 أكتوبر/ تشرين الأول في يوكوهاما. جيجي برس.

اللجنة الأولمبية الدولية تعلن في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول أنها تفكر في نقل منافسات الماراثون والمشي في إطار الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 من طوكيو إلى سابورو. ثم في 25 أكتوبر/ تشرين الأول قررت اللجنة الأولمبية الدولية نقل المسابقات إلى سابورو.

الإمبراطور ناروهيتو يشارك في حفل أقيم في 22 أكتوبر/ تشرين الأول في القصر الإمبراطوري بطوكيو، ويعلن رسميًا لليابان والعالم جلوسه على عرش البلاد.

اندلاع حريق في الساعات الأولى من يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول في القاعة الرئيسية لقلعة شوري في ناها، بمحافظة أوكيناوا، ليدمر 6 مبان وبوابة في القلعة المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو.

أطلال قلعة شوري المشتعلة في أوكيناوا صباح يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول. جيجي برس.

نوفمبر/ تشرين الثاني

تجمع الناس في وسط طوكيو يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني لرؤية الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يتنقلان في سيارة مكشوفة من القصر الإمبراطوري إلى مبنى أكاساكا كجزء من موكب احتفالي بالإمبراطور الجديد. وبينما كان من المقرر أصلاً أن يقام العرض في 22 أكتوبر/ تشرين الأول بعد حفل التنصيب، لكن تم تأجيل الموكب مراعاة لمشاعر المواطنين والمتضررين من إعصار هاغيبيس الذي ضرب البلاد.

الحكومة تقرر في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني إلغاء حفل مشاهدة أزهار الكرز الذي كان من المقرر أن يستضيفه رئيس الوزراء شينزوآبي في عام 2020. وشككت أحزاب المعارضة في استخدام أموال الضرائب لأغراض خاصة، حيث جرى دعوة العديد من مؤيدي آبي بشكل سنوي.

البابا فرانسيس يصل إلى اليابان في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني في زيارة قصيرة. وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، سافر إلى ناغاساكي وهيروشيما، حيث ألقي خطابًا يدعو للسلام والتخلص من السلاح النووي. وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، التقى برئيس الوزراء شيمزو آبي والإمبراطور ناروهيتو، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني وألقى كلمة في جامعة صوفيا في طوكيو.

وفاة رئيس الوزراء السابق ناكاسوني ياسوهيرو في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عن عمر يناهز 101 عام. الذي جرى خلال فترة رئاسته للوزراء من 1982 إلى 1987، قام بخصخصة السكك الحديدية الوطنية اليابانية التي تديرها الدولة وأقام علاقات أقوى مع الولايات المتحدة.

ديسمبر/ كانون الأول

مجلس الشيوخ الياباني يوافق في 4 ديسمبر/ كانون الأول على اتفاقية تجارية بين اليابان والولايات المتحدة، بعد اتفاق سبتمبر/ أيلول بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس دونالد ترامب وتصديق نوفمبر/ تشرين الثاني من قبل مجلس النواب.

وفاة ناكامورا تيتسو، وهو طبيب ياباني يعمل كعضو رئيسي في منظمة مساعدات إنسانية يابانية، في 4 ديسمبر/ كانون الأول بعد إطلاق النار عليه في شرق أفغانستان. وكان قد شارك بعمق في تحسين الخدمات الطبية وتنفيذ مشاريع الري الزراعي في البلد الذي مزقته الحرب.

إيدانو يوكيئو من الحزب الديمقراطي الدستوري في اليابان يقترح في 6 ديسمبر/ كانون الأول تشكيل كتلة موحدة مع الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، والحزب الاجتماعي الديمقراطي، وأحزاب المعارضة الأخرى. وكان الهدف من الاندماج هو إنشاء قوة سياسية قادرة على المنافسة بشكل أكثر فعالية ضد الائتلاف الحاكم.

تسلم يوشينو أكيرا، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2019 الجائزة في حفل أقيم في ستوكهولم في 10 ديسمبر/ كانون الأول. وفاز العلماء جون ب.جودنوف، ومان ستانلي ويتنجهام، وأكيرا يوشينو، بجائزة نوبل في مجال الكيمياء لعام 2019، بفضل تطوير بطاريات الليثيوم أيون.

إقامة حفل رسمي 15 ديسمبر/كانون الأول، بمناسبة اكتمال أعمال بناء وتشييد الاستاد الوطني الجديد في طوكيو، والذي سيكون الساحة الرئيسية لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020، حيث يستضيف مسابقات المضمار والميدان إلى جانب مراسم الافتتاح والختام.

الحكومة اليابانية توافق في 20 ديسمبر/ كانون الأول على مشروع موازنة العام المالي المقبل بقيمة قياسية تبلغ 102.7 تريليون ين (حوالي 938 مليار دولار)، وسط تزايد الإنفاق على الضمان الاجتماعي مما يزيد المخاوف من أن البلاد ستظل تواجه مشكلة في تحقيق الانضباط المالي. ويبدأ العام المالي باليابان في أبريل/ نيسان حتى نهاية مارس/ آذار من العام التالي. وقدرت اليابان موزانة العام المالي الجاري 2019/2020 بقيمة 101.46 تريليون ين (حوالي 920 مليار دولار).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: يقود رئيس الوزراء آبي شينزو، على اليسار، ثلاث صيحات "بانزاي!" للاحتفال بتكريم الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول اللذان يقفان على المنابر إلى اليمين، في القصر الإمبراطوري في طوكيو. الصورة من جيجي برس)