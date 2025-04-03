فضيحة مالية جديدة تهز الحزب الليبرالي الديمقراطي مع رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو في قلب العاصفة، بينما تنطلق مباريات الموسم الجديد لدوري البيسبول الأمريكي من طوكيو، بمشاركة نخبة من نجوم اليابان في اللعبة. إليكم أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة اليابانية خلال شهر مارس/ آذار 2025.

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الأمير هيساهيتو يعقد في أول مؤتمر صحفي له بعد بلوغه 18 عامًا في سبتمبر/ أيلول 2024.

الأمير هيساهيتو يعقد مؤتمره الصحفي الأول في مجمع أكاساكا في طوكيو في 3 مارس/ آذار 2025. (© كيودو)

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تعلن أن هطول الأمطار خلال فصل الشتاء (ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى فبراير/ شباط 2025) كان الأدنى في كل من شرق وغرب اليابان منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1946. وشهد الجانب المطل على المحيط الهادئ في شرق اليابان 26% من متوسط الهطول السنوي، بينما سجل غرب اليابان 38%

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لجنة المادة 100 التابعة لمجلس محافظة هيوغو تنشر تقريرًا خلُص بشكل عام إلى أن المحافظ ”سايتو موتوهيكو“ تورط في ممارسات تعسفية، وأن هناك مشاكل في طريقة تعامله مع المُبلِّغين عن المخالفات. وفي 19 مارس/ آذار، خلُص تقرير إحدى اللجان المستقلة إلى أن تعامل سايتو مع المُبلِّغين عن المخالفات كان غير قانوني بشكل واضح.

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المحكمة العليا تؤيد حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة بتبرئة اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) من تهمة الإهمال الجنائي بشأن كارثة محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية.

7

رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو يعلن تجميد الخطط الرامية إلى زيادة المصاريف الشهرية للمرضى الذين يتلقون رعاية طبية باهظة الثمن التي كان من المقرر تنفيذها اعتبارًا من شهر أغسطس/ آب.

9

مدينة أوفوناتو في محافظة إيواتي تعلن أنها تمكنت من احتواء حريق غابات ضخم أتى على حوالي 2,900 هكتار.

10

طوكيو تحيي الذكرى الثمانين للقصف الجوي المكثف الذي تعرضت له المدينة من قبل الجيش الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية، والذي أسفر عن مقتل نحو 100 ألف شخص.

11

فعاليات تذكارية تقام في مختلف أنحاء المنطقة المتضررة من التسونامي بعد 14 عامًا من وقوع زلزال شرق اليابان الكبير، والذي أسفر عن مقتل 19,775 شخصًا بما في ذلك الوفيات المرتبطة بالكوارث الناجمة عن حالات الانتحار والمرض، مع وجود 2,550 شخصًا في عداد المفقودين.

شركة نيسان تعلن أن الرئيس ”أوشيدا ماكوتو“ سيتنحى عن منصبه في 31 مارس/ آذار، ليخلفه كبير مسؤولي التخطيط ”إيفان إسبينوزا“.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم. وقد سعت الحكومة اليابانية جاهدةً للحصول على إعفاءات دون جدوى.

13

رئيس الوزراء إيشيبا يعترف بمنح 15 نائبًا جديدًا في مجلس النواب شهادات هدايا بقيمة 100 ألف ين، مما أشعل فضيحة جديدة لحزبه.

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وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية تعلن نتائج المناقصات لبيع 140 ألف طن من الأرز المُخزّن. وقد بلغ متوسط السعر لكل 60 كيلوغرامًا تم بيعها للمزايدين الفائزين 21,217 ينًا يابانيًا، وهو أقل من سعر المعاملات بين التجار في يناير/ كانون الثاني.

”أونيشي تاكويا“ هو من بين أربعة رواد فضاء انطلقوا على متن مركبة دراغون الفضائية من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. و ”أونيشي“، الذي سبق أن قام بأول رحلة فضائية له عام 2016، من المقرر أن يبقى في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر تقريبًا.

أونيشي تاكويا (على اليمين) يحيي المهنئين قبل رحلته الفضائية في 14 مارس/ آذار 2025. (© سكوت شيلكه/ سيبا الولايات المتحدة الأمريكية عبر رويترز كونيكت)

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شركة ”تشوبو“ للطاقة الكهربائية تبدأ تفكيك المفاعل رقم 2 في محطة هاماؤكا للطاقة النووية، وهو ما يعد الأول من نوعه بالنسبة لمفاعل تجاري في اليابان.

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موسم دوري البيسبول الأمريكي ينطلق في طوكيو بإقامة مباراتين يومي 18 و19 مارس/ آذار، بين لوس أنجلوس دودجرز وشيكاغو كابس. وقد فاز فريق دودجرز في المباراة الافتتاحية بنتيجة 4-1، والتي أحرز فيها ”ياماموتو يوشينوبو“ الرمية الفائزة، وتبع ذلك فوزًا آخر بنتيجة 6-3 في 19 مارس/ آذار، مسجلًا فيها ”أوتاني شوهي“ أول ضربة ساحقة (هوم ران) في الموسم الجديد.

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اليابان تُحيي الذكرى الثلاثين لهجمات غاز السارين التي شنتها جماعة أوم شينريكيو على مترو طوكيو، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من 6,000 آخرين. وقد تجمع موظفو محطة كاسوميغاسيكي لتلاوة صلواتهم في صمت.

المنتخب الياباني يصبح أول المتأهلين، باستثناء الدول المضيفة، إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، إثر فوزها على البحرين بنتيجة 2-0. وهذا هو التأهل الثامن على التوالي لليابان إلى النهائيات.

كامادا دايتشي (على اليسار) يحتفل بتسجيله الهدف الأول في المباراة ضد البحرين مع كوبو تاكيفوسا. (© رويترز)

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إحدى اللجان التي أنشأها مكتب مجلس الوزراء تنشر إرشادات بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة ثوران جبل فوجي، وأوصت الناس بالبقاء في منازلهم في المناطق التي يقل فيها الرماد عن 30 سنتيمترا.

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وزراء خارجية اليابان والصين وكوريا الجنوبية يجتمعون في طوكيو، حيث اتفقوا على عقد قمة لقادة الدول في أقرب فرصة. كما أُحرز تقدم في الجهود المبذولة لإقناع الصين برفع حظرها على واردات المأكولات البحرية اليابانية.

24

قوات الدفاع الذاتي تطلق قيادة عمليات مشتركة لتوجيه عمليات قواتها البرية والبحرية والجوية. وترأسها في البداية لواء أركان حرب ”ناغومو كينئتشيرو“.

25

محكمة دائرة طوكيو تقضي بحل كنيسة التوحيد، وقبول الدعاوى المقدمة من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بشأن طلب الكنيسة تبرعات كبيرة من أتباعها.

محكمة أوساكا العليا تحكم بأن حظر زواج المثليين في القانون المدني وقانون تسجيل الأسرة غير دستوري، وذلك في قضية رفعها ثلاثة أزواج من المثليين. وقد ثبت الآن عدم دستورية الحظر في جميع القضايا الخمس المرفوعة أمام المحاكم العليا في جميع أنحاء البلاد.

وفاة المخرج ”شينودا ماساهيرو“ عن عمر يناهز 94 عامًا. وكان شينودا معروفًا بأفلام مثل ”بايل فلاور“ و ”دبل سوسايد“.

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رئيس الوزراء الياباني إيشيبا يلتقي مع الرئيس البرازيلي ”لويس إيناسيو لولا دا سيلفا“ في طوكيو، حيث اتفقا على التعاون في توسيع الاستثمارات وتعزيز الجهود الرامية لخفض انبعاثات الكربون.

رئيس الوزراء إيشيبا (على اليمين) والرئيس ”لولا“ يتصافحان في قمة في طوكيو في 26 مارس/ آذار 2025. (بول فوتو؛ © زوما بريس واير)

الأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب تعلن عن فوز ”كاشيوارا ماساكي“ من معهد أبحاث العلوم الرياضية بجامعة كيوتو بجائزة ”آبيل“، التي تعتبر المعادل السنوي لجائزة نوبل في الرياضيات.

الرئيس ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة. وبما أن اليابان تُصدّر 1,3 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة سنويًا، فسيكون هذا بمثابة ضربة موجعة لاقتصادها.

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رئيس الوزراء إيشيبا يصبح أول قائد ياباني في السلطة يشارك في حفل تذكاري مشترك بين اليابان والولايات المتحدة للجنود الذين لقوا حتفهم في القتال في إيوتو (إيوجيما) قبل 80 عامًا في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

رئيس الوزراء إيشيبا (في المنتصف) يُقدّم إكليل الزهور في مراسم التأبين المشتركة في جزيرة إيوتو (إيوجيما). (© جيجي برس)

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في أعقاب فضيحة الاعتداء الجنسي المزعوم من قِبل عضو فرقة ”سماب“ السابق ”ناكاي ماساهيرو“، والتي تورطت فيها شركة فوجي التلفزيونية، نشرت لجنة مستقلة شكلتها الشركة الأم، ”فوجي ميديا القابضة“، تقريرها. وخلُصت فيه اللجنة إلى أن ”ناكاي“ اعتدى جنسيًا على إحدى الموظفات في شركة فوجي التلفزيونية، وأن الواقعة مرتبط بثقافة التحرش الجنسي السائدة في الشركة.

الحكومة تنشر تقريرًا يُقدّر أن ما يصل إلى 298 ألف شخص قد يموتون بسبب تسونامي وانهيار المباني في حال وقوع زلزال بقوة تقارب 9 درجات في حوض نانكاي. وهذا الرقم أقل قليلًا من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 323 ألف شخص، بناء على تقديرات في الفترة 2012-2013.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: أوتاني شوهي مبتسمًا بعد تسجيله ضربة مزدوجة لفريق لوس أنجلوس دودجرز ضد فريق شيكاغو كابس في المباراة الافتتاحية لموسم دوري البيسبول الأمريكي في طوكيو في 18 مارس/ آذار 2025. © إيه إف بي/ جيجي برس.)