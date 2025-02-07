في عام 2024، فقدت اليابان عددًا من الأسماء اللامعة التي تركت بصماتها في مجالات الفن والموسيقى والمانغا، لتسجل لحظات من الحزن تضاف إلى تاريخها الثقافي. كان من بين هؤلاء سييجي أوازاوا، قائد الأوركسترا الذي أسهم في تعزيز سمعة الموسيقى اليابانية عالميًا، وتوريياما آكيرا، المبدع وراء أشهر سلاسل المانغا في العالم، دراجون بول، وكذلك نيشيدا توشييوكي، الممثل الذي عرفناه بأدواره اللامعة التي لا تُنسى. في هذه المقالة، نلقي الضوء على هؤلاء الراحلين الذين شكلوا جزءًا لا يتجزأ من هوية الثقافة اليابانية المعاصرة.

6 فبراير/ شباط

أوزاوا سييجي (88 عامًا): قائد أوركسترا

شغل سييجي أوزاوا منصب القائد الموسيقي لأوركسترا بوسطن السيمفونية لمدة 29 عامًا، بدءًا من عام 1973. وفي عام 2002، أصبح القائد الموسيقي لدار أوبرا فيينا، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2010، مخلفًا بصمة مذهلة على المسرح العالمي. وفي اليابان، لعب دورًا محوريًا كقائد لأوركسترا نيو جابان الفيلهارمونية. ولد أوزاوا عام 1935 في مدينة موكدين في منشوريا سابقًا، وكان يطمح في البداية إلى أن يكون عازف بيانو، ولكنه تخلى عن هذا الحلم بعد أن كُسر إصبعه أثناء إحدى مباريات الرغبي. التحق بمدرسة توهو للموسيقى، حيث درس تحت إشراف سايتو هيدييو، وواصل مسيرته المهنية كقائد أوركسترا. وفي عام 1959، ذهب إلى فرنسا وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة بيزانسون الدولية لقادة الأوركسترا الشباب. وتحت إشراف أساطير مثل هربرت فون كاراجان وليونارد بيرنشتاين، ازدهرت موهبته. وهو معروف أيضًا بعمله مع أوركسترا سايتو كينين، التي تتكون بشكل أساسي من موسيقيين تحت إشراف سايتو.

12 فبراير/شباط

يانو هيروتاكي (80 عامًا): رجل أعمال

ولد باسم ”كوريهارا جورو“ في بكين عام 1943، وعاد إلى اليابان بعد الحرب، وفشل في الالتحاق بأكثر من 12 جامعة قبل الالتحاق بجامعة تشوو، حيث درس الهندسة. وأثناء وجوده في المدرسة، التقى بزوجته يانو كاتسويو، واتخذ اسم عائلتها وشرع في سلسلة من الوظائف قبل أن يستقر أخيرًا في مبيعات التجزئة من خلال ”يانو شوتين“ في عام 1972. وفي عام 1977، غير اسم شركته إلى ”دايسو إنداستريز“ واستقر على نموذج العمل لبيع جميع المنتجات مقابل 100 ين. ولاحقًا نمت إمبراطورية ”دايسو“ خاصته لتصل إلى آلاف المتاجر، في جميع أنحاء اليابان وحول العالم، الأمر الذي جعله مليارديرًا، وأدى إلى إطلاق نموذج متاجر الـ 100 ين في قطاع البيع بالتجزئة الياباني.

1 مارس/ آذار

توريياما آكيرا (68 عامًا): فنان ومبدع قصص المانغا المصورة

اشتهر ”توريياما آكيرا“ بتأليف أعمال شهيرة تضم شخصيات أيقونية، مثل ”سون جوكو“ من سلسلة ”دراغون بول“ و”أرالي تشان“ من سلسلة ”دكتور سلومب“. وهو يحظى بتقدير كبير باعتباره رائدًا ساهم في الاعتراف العالمي بالمانغا اليابانية. وقد ولد توريياما عام 1955 في محافظة آيتشي، وعمل في التصميم الجرافيكي في وكالة إعلانات محلية بعد المدرسة الثانوية. وبعد استقالته بعد ثلاث سنوات، بدأ في تقديم المشاركات لجوائز الوافدين الجدد في مجلة ”شونين جمب“ الأسبوعية. ونُشر أول عمل له، ”جزيرة العجائب“، في المجلة عام 1978. وقد تم تحويل نجاحاته الضخمة، ”دكتور سلومب“ (تم عرضه كمسلسل عام 1980) و”دراغون بول“ (تم عرضه كمسلسل عام 1984)، إلى مسلسلات أنمي تلفزيونية تم بثها في اليابان وفي أكثر من 80 دولة حول العالم. وصمم توريياما أيضًا شخصيات لسلسلة ألعاب الفيديو ”دراغون كويست“. وحصل على وسام فارس الفنون والآداب الفرنسي.

توريياما آكيرا في عام 1982. (© جيجي برس)

6 أبريل/ نيسان

أكيبونو تارو (54 عامًا): حامل لقب يوكوزونا سابقًا

أصبح ”أكيبونو تارو“ أول حامل للقب يوكوزونا من مواليد خارج اليابان، وهو الـ يوكوزونا الرابع والستون في العصر الحديث في تاريخ السومو، محققًا 11 بطولة من الدرجة الأولى. وبعد تقاعده، ترك عالم السومو وغامر في فنون القتال المختلطة والمصارعة المحترفة. ولد عام 1969 في أواهو، هاواي، وكان اسمه الحقيقي تشاد روان. برع في كرة السلة أثناء المدرسة الثانوية لكنه ترك الكلية. وفي عام 1988، اكتشفه المصارع السابق تاكامياما وظهر لأول مرة في منافسات السومو. يبلغ طول أكيبونو 2,03 متر ويزن 233 كيلوجرامًا (الأرقام من الملفات التعريفية لاتحاد السومو الياباني)، وقد صعد في التصنيفات بفضل تقنيات الرمي والدفع، ووصل إلى مرتبة الـ أوزيكي في بطولة ناغويا في عام 1992 ومرتبة الـ يوكوزونا بعد بطولة رأس السنة الجديدة في عام 1993. وجنبًا إلى جنب مع الأخوين حاملي لقب الـ يوكوزونا تاكانوهانا و واكانوهانا، كان علامة فارقة في عالم السومو. ومع ذلك، منذ عام 1994 فصاعدًا، أدت إصابات الركبة إلى غياباته المتكررة، وأعلن اعتزاله في عام 2001. وأثناء تدريبه تحت اسم ”أكيبونو أوياكاتا“، غادر اتحاد السومو في عام 2003 وانتقل فجأة إلى منافسات الـ K-1، حيث ظهر لأول مرة في مباراة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة ضد ”بوب ساب“ في ليلة رأس السنة الجديدة (خسر بالضربة القاضية). وقد حصل على الجنسية اليابانية في عام 1996.

اليوكوزونا أكيبونو أثناء أدائه للمراسم الاحتفالية في معبد ياسوكوني في طوكيو في أبريل/ نيسان 1999. (© رويترز)

6 يونيو/ حزيران

ماكي فوميهيكو (95 عامًا): مهندس معماري

كان ماكي فوميهيكو أستاذًا في الهندسة المعمارية اليابانية، واشتهر بتصميم هياكل أيقونية مثل ”هيل سايد تيراس“ في حي ديكنياما في طوكيو، و”سبيرال“ في حي مينامي أؤياما في العاصمة، والمتحف الوطني للفن الحديث في كيوتو، ومركز مؤتمرات ”ماكوهاري ميسيه“ في مدينة تشيبا، وحرم جامعة كييو ”شونان فوجيساوا“. وقد حصل على جائزة ”بريتزكر“ للهندسة المعمارية في عام 1993. وعلى الصعيد الدولي، أكمل بناء مركز التجارة العالمي الرابع في نيويورك في عام 2013 في موقع برجي التوأم اللذين دُمرا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. وقد وُلد ماكي في طوكيو عام 1928، وكان حفيد ”تاكيناكا تويمون“ من جانب والدته، والذي كان رئيس مجلس إدارة شركة ”تاكيناكا كوربوريشن“. وقد درس تحت إشراف ”تانغى كينزو“ في قسم الهندسة المعمارية بجامعة طوكيو، وصقل مهاراته جنبًا إلى جنب مع معاصريه مثل ”كوروكاوا كيشو“ و”إيزوزاكي أراتا“. وبعد دراسته في جامعة هارفارد وعمله كأستاذ مشارك هناك، أسس شركة ”ماكي وشركاه“ في عام 1965. وكان أستاذاً في جامعة طوكيو من عام 1979 إلى عام 1989. وفي عام 2013، انتقد علناً الاقتراح الأولي للتصميم الذي قدمته شركة ”زها حديد“ للمهندسين المعماريين للملعب الوطني الجديد، الذي تحدد أن يكون المكان الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، واصفاً إياه بأنه ”ضخم للغاية“، الأمر الذي أثار جدلاً واسع النطاق.

29 سبتمبر/ أيلول

أوياما نوبويو (90 عامًا): ممثلة/ ممثلة أداء صوتي

اشتهرت ”أوياما نوبيو“ بأداء صوت دورايمون في الأنمي التلفزيوني المقتبس من تحفة المانغا لمؤلفها فوجيكو فوجيو، حيث جلبت الحياة للشخصية المحبوبة بصوتها المميز. وقد ولدت في طوكيو عام 1933، وانضمت إلى مدرسة تدريب شركة مسرح هايوزا بعد تخرجها من المدرسة الثانوية وظهرت لأول مرة كممثلة في دراما تلفزيون إن إتش كيه ”كونو هيتومي“ عام 1956. وأدى صوتها الأجش إلى زيادة فرصها كممثلة صوتية. حيث أدت صوت دورايمون منذ ظهور العرض لأول مرة في عام 1979 حتى مارس/ آذار 2005، أي لمدة 26 عامًا. وفي عام 2008، أصيبت بسكتة دماغية، وعاشت في رعاية حاضنة في سنواتها الأخيرة.

14 أكتوبر، تشرين الأول

ناكاغاوا ريكو (89 عامًا): مؤلف كتب للأطفال

كانت ناكاغاوا ريكو مؤلفة يابانية رائدة لكتب الأطفال اشتهرت بكتاب الصور الشهير ”جوري وجورا“ (1963)، والذي يضم شخصيات فئران الحقل التوأم. وقد توسعت سلسلة ”جوري وجورا“ إلى 22 مجلدًا، بإجمالي مبيعات تجاوز 22 مليون نسخة. وقد تُرجمت الكتب إلى لغات متعددة، بما في ذلك الإنكليزية والصينية والكورية والتايلاندية والخميرية الدنماركية والفرنسية، لتصبح المفضلة منذ فترة طويلة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم. وقد ولدت ناكاغاوا في مدينة سابورو عام 1935، وعملت كمعلمة حضانة في حي سيتاغايا بطوكيو، وبعد تخرجها من المدرسة الثانوية. أثناء عملها، بدأت في كتابة القصص، وظهرت لأول مرة في عام 1962 بكتاب الأطفال ”إيا إيا إن“، المستوحى من طلاب الحضانة. وتبعها كتاب ”جوري وجورا“ في العام التالي، الذي كانت رسوماته من تصميم أختها الصغرى، ياماواكي يوريكو (التي توفيت عام 2022). وتشمل الأعمال البارزة الأخرى ”البذرة الزرقاء السماوية“ و”الزرافة الوردية“. وقد كتبت ناكاغاوا أيضًا كلمات أغنية ”سانبو“، الأغنية الرئيسية لفيلم الرسوم المتحركة ”جاري توتورو“. وفي عام 2013، حصلت على جائزة ”كيكوتشي كان“.

17 أكتوبر/ تشرين الأول

نيشيدا توشييوكي (76 عامًا): ممثل

الممثل نيشيدا توشييوكي في يوليو/ تموز 2009. (© جيجي برس)

قدم نيشيدا أداءً رائعًا في سلسلة الأفلام الكوميدية الشهيرة التي تدور حول صيد الأسماك ˮتسوري-باكا نيشّي“ في أدائه لدور البطل ˮهاما تشان“. وفي الدراما التاريخية لهيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه، جسد العديد من الشخصيات التاريخية البارزة، مثل تويوتومي هيدييوشي في (أونّا تايكوكي، 1981)، وسايغو تاكاموري في (توبو غا غوتوكو، 1990)، وتوكوغاوا يوشيموني في (هاشيداي شوغون يوشيمونى 1995)، وتوكوغاوا إيياسو في (كوميو غا تسوجي، 2006). وبابتسامته الدافئة والودية، أسر الجماهير كممثل ياباني شهير. وُلد عام 1947 في مدينة كورياما بمحافظة فوكوشيما، وترك جامعة ميجي قبل الالتحاق بأكاديمية التمثيل اليابانية والانضمام إلى شركة مسرح سينينزا. في عام 1971، حصل على الدور الرئيسي في مسرحية (شاراكو كو). وتعززت شعبيته عندما لعب دور المصور الرئيسي في الدراما التلفزيونية (إيكناكا غينتا 80 كيرو) عام 1980. وتشمل الأعمال البارزة الأخرى فيلم (أومورا ناؤمي مونوغاتاري) (1986)، ودوره (تيفيا) في المسرحية الموسيقية (عازف الكمان على السطح)، والمسلسل الدرامي التلفزيوني (دكتور إكس: غيكاي دايمون ميتشيكو)، من بين العديد من الأعمال الأخرى. وبينما كان يعيش حياة يومية صحية ويعمل بحماس، انهار في المنزل بسبب قصور في عضلة القلب.

13 نوفمبر/تشرين الثاني

تانيكاوا شونتارو (92 عامًا): شاعر، مترجم

كان ”تانيكاوا شونتارو“ أحد أشهر الشعراء المعاصرين في اليابان. وقد بدأ كتابة الشعر في سن المراهقة ونشر مجموعته الأولى، ”مليارا سنة ضوئية من العزلة“، في عام 1952. تُرجمت مؤلفاته الإبداعية طوال حياته إلى العديد من اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية والدنمركية. ولد تانيكاوا في طوكيو عام 1931، وكان ابنًا لتانيكاوا تيتسوزو، الفيلسوف ورئيس جامعة هوسي. وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية، لم يلتحق تانيكاوا بالجامعة، بل أمضى وقته دون هدف محدد حتى قرأ والده، الذي كان قلقًا على مستقبله، دفاتره الشعرية. وتأثر بها بشدة، وأرسل دفاتر الشعر إلى الشاعر ”ميوشي تاتسوجي“، الأمر الذي أدى إلى نشرها في إحدى المجلات الأدبية وبدورها سلطت الضوء على تانيكاوا. كما كتب تانيكاوا سيناريو الفيلم الوثائقي ”أولمبياد طوكيو“ للمخرج إيتشيكاوا كون عام 1964. وامتدت براعته إلى ترجمة أعمال مثل مجموعة أغاني الأطفال البريطانية (أغاني الأم غوس)، والقصص المصورة الأمريكية (بيناتس)، وكتاب الصور (سويّمي) للكاتب ليو ليوني. كما كتب كلمات الأغنية الرئيسية لأنمي (أسترو بوي). وفي أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011، لاقت قصيدته ”لنحيا“، من مجموعة صدرت عام 1971، اهتمامًا واسع النطاق.

تانيكاوا شونتارو في ديسمبر/ كانون الأول 2017. (© جيجي برس)

6 ديسمبر/ كانون الأول

ناكاياما ميهو (54 عامًا): ممثلة ومغنية

اشتهرت ناكاياما ميهو كأشهر فنانة في الثمانينيات والتسعينيات، وحظيت بحب الناس ولقبت بـ ”ميبورين“. وقد تم اكتشافها في حي هاراجوكو، طوكيو، وظهرت لأول مرة في سن الرابعة عشرة في الدراما التلفزيونية (مايدو أوساواغاسى شيماسو) عام 1985. وكمغنية، أصدرت أغاني ناجحة مثل ”واكو واكو ساسيتى“ (1986) و ”سيكاي جو نو دارى يوري كيتتو“ (1992)، بالتعاون مع فرقة واندس. وفي السينما، تشمل أعمالها البارزة فيلم (رسالة غرام) عام 1995، والذي لعبت فيه دور البطولة إلى جانب (تويوكاوا إيتسوشي). وقد تزوجت من الكاتب تسوجي هيتوناري في عام 2002 وانتقلت إلى باريس، وابتعدت مؤقتًا عن حياتها المهنية، لكنها استأنفت حياتها المهنية بعد طلاقهما في عام 2014. وكان من المقرر أن تقيم حفلة موسيقية في أوساكا في يوم وفاتها، ولكن بعد عدة محاولات من الوصول إليها عُثر عليها متوفاة في منزلها في طوكيو. وذكر موقعها الرسمي أن وفاتها جاءت نتيجة ”حادث أثناء الاستحمام“ وتم التأكيد على عدم وجود شبهة جنائية.

19 ديسمبر/ كانون الأول

واتانابي تسونيو (98 عامًا): صحفي وقطب إعلامي كبير

ولد واتانابي عام 1926، ودخل عالم الإعلام كصحفي في صحيفة يوميؤري شيمبون عام 1950. وترقى في المناصب هناك حتى أصبح في نهاية المطاف رئيس تحرير الصحيفة عام 1991، وهو المنصب الذي شغله لأكثر من 30 عامًا، بالإضافة إلى رئاسته لإمبراطورية يوميؤري الإعلامية بأكملها. وكان واتانابي من المقربين من السياسيين بما في ذلك رئيس الوزراء ناكاسوني ياسوهيرو، وكان على دراية تامة بنبض الحكومة اليابانية. وكان له نفوذًا كبيرًا محافظًا في العالم السياسي، وأصدر في عام 1994 توصية مؤثرة تدعو إلى تعديل دستور اليابان. كما كان مالك فريق البيسبول يوميؤري جاينتس واحتفظ بعلاقاته مع عالم البيسبول والرياضة بشكل عام بعد تنحيه عن منصبه.

شارك واتانابي تسونيو (على اليسار) في احتفال بمناسبة عيد ميلاد ناكاسوني ياسوهيرو (على اليمين) 96 في مايو/ أيار 2014. (© جيجي برس)

25 ديسمبر/ كانون الثاني

سوزوكي أوسامو (94 عامًا): مسؤول تنفيذي في صناعة السيارات

وُلِد سوزوكي باسم ماتسودا أوسامو عام 1930 في محافظة غيفو، وبدأ حياته المهنية كمصرفي، لكنه انضم إلى شركة سوزوكي موتور كوربوريشن عام 1958 بعد زواجه من حفيدة سوزوكي ميتشيو، مؤسس الشركة، وحمل اسم العائلة وترقى إلى مناصب قيادية في الشركة. وفي عام 1978 أصبح رئيسًا، إضافة إلى منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 2000؛ ولكنه سيتنحى لاحقًا عن تلك المناصب في عام 2021، ليظل مستشارًا للشركة التي قادها لأكثر من أربعة عقود. وتحت قيادته الجريئة، نمت سوزوكي لتصبح شركة تصنيع سيارات معترف بها عالميًا ذات قدرة إنتاجية خارجية كبيرة، وخاصة في الهند، حيث تمتعت العلامة التجارية بحصة سوقية رائدة لسيارات الركاب تزيد عن 40٪ حتى السنة المالية 2022.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: القائد أوزاوا سيجي يحتفل مع الموسيقيين بعد اختتام أحد العروض في 5 سبتمبر/ أيلول 2010، في مهرجان سايتو كينين في مدينة ماتسوموتو، ناغانو. © جيجي برس)