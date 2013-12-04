قمنا بالمدونة السابقة عرض الكلمات أو المصطلحات التي رشحتها شركة جى يو كوكومين شا للفوز بلقب أكثر الكلمات رواجا لعام ٢٠١٣. واليوم نعرض عليكم الكلمات الأربع الأكثر رواجا بالإضافة إلى الكلمات الأخرى التي دخلت قائمة العشر الأوائل.

الكلمات أو المصطلحات هي كالتالي:

(今でしょ — Ima desho) ويعني ”افعله الآن“ أي بمعنى آخر لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وهو ما يقوله المعلم هاياشي أوسامو الذي ظهر على شاشات التلفاز ليعطي نصائحا للأهل عن كيفية التعامل مع أطفالهم، وقد أصبحت هذه المقولة شعار يتردد في العديد من الإعلانات التجارية .

(お・も・て・な・し — O-mo-te-na-shi) وهي الكلمة التي تعبر عن كرم الضيافة. وهي الكلمة التي جاءت في العرض الذي قدمته كريستل تاكي جاوا للجنة الأولمبية الدولية في بوينس آيرس بالأرجنتين في أوائل سبتمبر/أيلول، عندما فازت طوكيو بشرف تنظيم دورة الالعاب الاولمبية والبارلمبية عام ٢٠٢٠. وقد كان للطريقة التي ألقت بها الكلمة تأثير على المجتمع الياباني ويمكنك أن ترى وتسمع العديد ممن يقلدونها في الصفوف الدراسية والشركات.

(じぇじぇじぇ — Jejeje) وهي تعبر عن المفاجأة في لهجة منطقة ايواتي اليابانية وأصبح لها شعبية جارفة بعد عرض الدراما الصباحية لقناة NHK أما تشان.

(倍返し — Baigaeshi) وتعني ”سأرد الصاع صاعين!“ وهي كلمات شهيرة تتردد في الدراما التلفزيونية هانزاوا ناوكي (الممثل ساكاي ماساطو) وقد حظيت بشعبية كبيرة.

أما بقية الكلمات في القائمة فهي:

(アベノミクス — Abenomikusu) الأبي نوميكس هي سياسة رئيس الوزراء شينزو آبي لإنعاش الإقتصاد الياباني.

(ご当地キャラ — Gotōchi kyara) وهي الشخصيات أو التمائم الترويجية المحلية التي تقوم بالترويج للمنطقة التي يعبرون عنها. وقد زرنا عدداً من تلك الشخصيات (المقالة بالإنكليزية) أواخر عام ٢٠١٢.

(特定秘密 — Tokutei himitsu) نظام يحدد نطاق الأسرار التي يمكن إخفاؤها عن الرأي العام العالمي. تتجه حكومة آبي إلى سن قانون السرية الجديد التي من شأنه توسيع نطاق مفهوم السرية، فضلا عن إعطاء الحكومة صلاحيات لتمديد فترة التعتيم على المعلومات. وقد تذرعت الحكومة بأن هذا هو المطلوب من أجل تشديد أمن المعلومات في اليابان، وهو ما أغضب العديد الصحفيين الذين يخشون من عدم تمكنهم من القيام بعملهم في ظل هذا القانون وتحول اليابان إلى دولة بوليسية.

(PM 2.5) هي جسيمات ذات حجم أصغر من ٢٫٥ ميكرومتر، وهي خطرة جداً لقدرتها على اختراق الأنسجة الرئوية العميقة. بسبب التلوث حاد في الهواء التي تعاني منه الصين تتطاير هذه الجسيمات بكثرة ولاسيما في أشهر الشتاء، ويجب أن تتعامل اليابان مع هذا التلوث الذي يهب عليها من الصين. تم إنشاء صفحات لمعرفة مدى تلوث الهواء.

تم إنشاء صفحات لمعرفة مدى تلوث الهواء. (ブラック企業 — Burakku kigyō) ”الشركات السوداء“ الشركات التي تعامل الموظفين بشكل سيئ. تلك القوائم السوادء هي مواد جاذبة للقراءة كما أن لها شعبية بين الباحثين عن عمل والذين يأملون في تجنب المعاناة وظروف العمل السيئة من أجل راتب منتظم.

(ヘイトスピーチ – Heito supīchi) خطاب الكراهية وهي من الكلمات الطنانة التي وردت أعقاب المظاهرات الحادة المناهضة لكوريا التي إندلعت بشكل كبير بطوكيو في وقت مبكر من هذا العام، وهناك جدل متزايد بشأن الحاجة إلى التشريع لمواجهة ذلك.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية)