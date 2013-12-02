Anteriormente, en este blog, presentamos las 50 expresiones seleccionadas por la editorial Jiyū Kokumin Sha como “Las palabras del 2013”. Hoy se han anunciado las 10 palabras elegidas, junto a las ganadoras de este año, cuatro de ellas en esta ocasión. Es, de hecho, la primera vez que esta empresa elige tantas palabras como ganadoras:

今でしょ! — Ima desho. “¿Por qué no ahora mismo?” es la respuesta manida que el profesor de escuela preparatoria Hayashi Osamu dice cuando se pregunta a sí mismo “¿Cuándo lo vas a hacer?”. Esta frase ha llegado de los anuncios del Instituto Tōshin hasta la jerga nacional. Hayashi hace su aparición estelar en el segundo 0:20 de este anuncio:

お・も・て・な・し — O-mo-te-na-shi. La palabra omotenashi señala el sentido de la hospitalidad. Con la separación de sílabas recuerda a la presentación de Christel Takigawa ante el Comité Olímpico Internacional en Buenos Aires el pasado mes de septiembre, cuando Tokio venció en la carrera por las Olimpiadas de 2020. Tras su peculiar presentación de la palabra, muchas personas en Japón imitaron el gesto durante semanas. Este fue el momento que popularizó esta expresión:

じぇじぇじぇ — Yeyeye. Una interjección de sorpresa del dialecto propio de Iwate, popularizada por el serial de la NHK Ama-chan. La actriz Nōnen Rena ha mostrado su alegría por esta noticia haciendo uso de esta expresión. Tras 19 años, una palabra salida de un serial ha entrado en la lista de expresiones más populares, junto a...

倍返し — Baigaeshi. “¡Lo pagarás el doble de caro!” es la famosa coletilla del serial de TV Hanzawa Naoki, cuyo protagonista que da nombre a la serie es interpretado por el actor Sakai Masato.

Y el resto de palabras del top 10:

アベノミクス — Abenomikusu , o “Abenomics”, es la política económica que está desarrollando el primer ministro Abe Shinzō, y que ha aparecido prácticamente a diario en la prensa japonesa.

— , o “Abenomics”, es la política económica que está desarrollando el primer ministro Abe Shinzō, y que ha aparecido prácticamente a diario en la prensa japonesa. ご当地キャラ — Gotōchi kyara. Los “personajes locales” son mascotas promocionales que actúan como Relaciones Públicas de su región. Nosotros ya las presentamos en 2012.

特定秘密保護法 — Tokutei himitsu hogo hō. “Secretos oficiales”, o información clasificada para no ser revelada al público. El gobierno de Abe Shinzō está trabajando para promulgar una nueva ley de secretos oficiales que ampliaría la definición de “secreto”, así como las competencias del gobierno para aumentar el periodo de suspensión. Las declaraciones del gobierno sobre la necesidad de garantizar así la seguridad de la información oficial en Japón ha sido acogida con desagrado entre los periodistas, que temen que se les impida hacer su trabajo de manera adecuada. (Estos temores no han sido convenientemente comentados por el secretario general del PLD Ishiba Shigeru, que el pasado viernes escribió en su blog que las personas que protestan contra la ley no son mejores que los terroristas. Poco después, en cambio, se ha retractado de este comentario, comentando sin embargo que solo las manifestaciones “ordenadas” que “no inspiran el miedo entre el público general” o que consisten simplemente en “gritos estridentes de los puntos de vista de los manifestantes” deben ser consideradas como una parte aceptable de la democracia.

ＰＭ２・５ — PM2.5 son partículas de materia de 2.5 micrómetros o menos, particularmente peligrosas por su capacidad de penetrar profundamente en el tejido pulmonar. Mientras China combate la polución del aire, especialmente en invierno, Japón tiene que hacer frente a la contaminación de PM2.5 que llega al archipiélago en el viento procedente del continente.

ブラック企業 — Burakku kigyō. Estas “empresas negras” son conocidas por el trato denigrante que da a sus empleados. Listas de las peores de estas empresas son una lectura popular entre los demandantes de empleo, que esperan evitar sufrir unas condiciones laborales pésimas simplemente por un sueldo medio mensual.

ヘイトスピーチ — Heito supīchi. “Hate speech”, o “discursos del odio” en español, se ha convertido en una palabra de moda a raíz de las ruidosas manifestaciones contra los coreanos que han tenido lugar este año en los barrios en los que residen personas originarias de este país. En la actualidad se debate sobre la necesidad de legislar para contrarrestar este fenómeno.

(Traducción al español del original en inglés)