تعتبر اليابان موطنا لعدد مذهل من الشخصيات الترويجية ”يورو كيارا Yuru kyara“، وهي دمية أو مجسم على شكل شخص أو حيوان أو كائن لطيف (وأحيانا قد لا تكون بذلك اللطف) تصنع بهدف الترويج لكل شيء بدءا من المحافظات والمدن إلى المنتجات والخدمات. ويتم كل عام اختيار أفضل شخصية من عالم يورو كيارا للفوز بجائزة يورو كيارا السنوية الكبرى وذلك اعتبارا من عام ٢٠١٠، وقد كانت أول شخصية تفوز بهذه الجائزة هي القطة ”هيكونيان Hikonyan“ عن محافظة شيغا وهي أول نجمة يورو كيارا. في هذه المقالة نستعرض الشخصيات الأخرى التي فازت في الماضي والحاضر والتي قد تفوز في المستقل إذا كان باستطاعتنا قول ذلك!

الشروط الثلاثة التي حددها فنان المانغا ميؤرا جون الذي ابتدع كلمة ”يورو كيارا“ حتى يطلق على الشخصية ”يورو كيارا“ ١ أن يكون لديه رسالة قوية مليئة بالحب لموطنه. ٢ أن تكون تصرفاته غير متوقعة وفريدة من نوعها. ٣ أن يكون رخو ومحبوب في نفس الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن ”يورو كيارا“ يجب أن تتميز أزيائها بالطابع الفضفاض كقاعدة عامة.

كومامون (محافظة كوماموتو، بطل عام ٢٠١١)

كومامون يقف مع هيغومارو، الشخصية الرسمية لقلعة كوماموتو.

استحق كومامون بجدارة أن يرث لقب هيكونيان فقد كان الفائز النهائي في الجائزة الكبرى الثانية التي أقيمت في عام ٢٠١١ وهو أحد أوائل شخصيات يورو كيارا التي حققت نجاحا تسويقيا ضخما. وقد اُشتق اسم كومامون من الرمز (熊) ويلفظ (Kuma) ويعني (دُب)، ولد كومامون في عام ٢٠١٠ وذلك في مسعى لاجتذاب السياحة إلى المحافظة بعد أن تمت توسعة خدمة قطار كيوشو شينكانسن لتصل إلى محافظة كوماموتو في عام ٢٠١١. لا تُعد شخصية كومامون تقليديا رائعة أبدا، فعيناه الجاحظتان اللتان تحدقان بعمق قد شجعتا البعض على تسميته بـ”كووا-كاوا Kowa-Kawa“ أو ’’مخيف لطيف“.

باريسان (مدينة إيماباري في محافظة إهيميه، بطل عام ٢٠١٢)

باريسان يتهادى بين حشود من المعجبين خلال قمة يورو كيارا ٢٠١٢ والتي أقيمت في محافظة سايتاما.

تبدو هذه الشخصية على شكل كتكوت غير محدد الجنس، ويضع تاجا فوق رأسه يُقصد منه أن يكون رمزا إلى جسر كوروشيما كايكيو الذي يقع في جوار مدينة إيماباري، كما يلف على خصره منشفة ناعمة مصنوعة في إيماباري. يُوصف باريسان بأنه طيب ولكنه يبدي حماسة مفرطة أحيانا عندما يثني على ميزات مدينته. يتحدث بطبعه المحبوب ولكنه يُحبط نوعا ما بسبب ميوله الافتراسية (الطبق المفضل لديه هو وجبة محلية خاصة ياكيتوري ”دجاج مشوي“) وحركة الهجوم ”baryattack“ والتي ظهرت على التلفاز لهزيمة منافسه كومامون، مع العديد من المشاهير من البشر.

سانومارو (مدينة سانو في محافظة توتشيغي، بطل عام ٢٠١٣)

سانومارو (يمين) مع ميكّيه وهي شخصية ترويجية للتسوق في حي هيراكاتا بمحافظة أوساكا.

وهو محارب ساموري شاب وهائج من قرية تقع عند سفح قلعة سانو (هُجرت في عام ١٦١٥). وبسبب رغبته الجادة للترويج لمنطقته، يضع سانومارو على رأسه سلطانية لسانو الرامن (طبق من معكرونة خاصة محليا) بدلا من ارتداء قبعة مخروطية مصنوعة من نبات السعادى، ويخرج من الأمام من تحت حافة السلطانية طرف خيط معكرونة، كما يقلد في حزام ردائه المطوي سيفين من قطعتي بطاطا مقلية وفق طريقة التيمبورا. وعلى الرغم من تناوله الطعام بشراهة، إلا أنه رياضي وقائد بالفطرة، وله عينان تطرفان وتكاد أن تتمتعان بقوة تنويم مغناطيسي لكسب محبين جدد للمدينة التي يحبها كثيرا.

غونما تشان (محافظة غونما، بطل عام ٢٠١٤)

لقاء مفاجئ مع غونما تشان في حي شيما أونسن للينابيع الحارة بمحافظة غونما.

بعد أن حلّ غونما تشان مرتين في المركز الثالث في المسابقة الكبرى، وصل أخيرا إلى القمة في المسابقة التي جرت العام الماضي، مع إمكانية أن يكون الفوز عائد إلى أسباب فلكية: فالأحرف المستخدمة في كتابة اسمه هي群 (غون) والتي تعني قطيع و馬 (ما) وتعني الحصان، ونظرا للبنية الجسدية الخيلية لغونما تشان، فمن المحتمل أن فوزه جاء في عام الحصان. وكان قد تم كشف النقاب عنه في الأصل في عام ١٩٩٤ بوصفه شخصية لجلب الحظ لفعالية رياضات المعاقين، وحصل على اسمه الحالي في عام ٢٠٠٨، ويبلغ عمره الإجمالي ٧ سنوات ولديه القدرة على تحويل مظهره (والتي تعني زيه الذي ما زال جميلا وجذابا بالنسبة لمهر) ليتناسب مع قدراته الترويجية الخاصة.

فوناسّي (مدينة فوناباشي، محافظة تشيبا، ؟؟)

فوناسّي يتبختر على السجادة الحمراء.

إن المرشح المحتمل للجائزة الكبرى لمسابقة يورو كيارا هو فوناسّي، وهو شخصية كائن خرافي يرمز للكمثرى الآسيوية وليس له جنس محدد ويهز رأسه بعنف كما أنه يقفز ويقوم بالصياح، لم يشارك بعد في المنافسة وذلك على الرغم من شعبيته واكتسابه القوة التي يتفوق بها على غيره من الشخصيات مجتمعة. في الحقيقة إن فوناسّي ليس الممثل الرسمي الفعلي لمدينة فوناباشي (وهو وسام يذهب إلى فونائمون يرتدون نظارات ويلبسون كيمونو). تم ابتكار هذه الشخصية من قبل مصمم مستقل مجهول وقد اكتسب سمعة سيئة في البداية من خلال أفلام جنونية نشرت على قناة مخصصة له في موقع يوتيوب لعرض الأفلام، وقد أصبح فوناسّي حاملا لراية موجة حديثة من الشخصيات ”المستقلة“. فهل ستتم طباعة وجه فوناسّي بشوق وبصورة دائمة على نافذة مأدبة يورو كيارا الرسمية، أو هل ستكسب هذه الشخصية الاعتراف بمكانتها في وعي الجماهير وهو أمر يحتاج إلى تبرير؟

الصور:

كومامون: Christian Kaden

باريسان: Michael Schauerte

سانومارو: Nishimura Takashi

غونما تشان: Haneda Satoshi

فوناسّي: Nakayama Norio

(صورة العنوان: تشكيلة من يورو كيارا متجمعة معا في محافظة آيتشي. الصورة مأخوذة من حساب نيشيمورا تاكاشي على موقع فليكر. المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية بتاريخ ٣١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٤)