قد يكون شراء ماكينة طهي الأرز الأوتوماتيكية اليابانية أفضل استثمار للطهي يمكن للشخص القيام به. فبالإضافة إلى طهي أرز مطبوخ بشكل مثالي، يمكن لهذه الأدوات المتنوعة أن تساهم في إعداد مجموعة من المأكولات الشهية مثل الحلويات الخفيفة وأطباق الطعام الشهية. قم ببساطة بخلط المكونات في الوعاء وستقوم الماكينة بعمل الباقي.
بعد استكشاف الفطائر التي تم إعدادها عن طريق ماكينة طهي الأرز، سنقوم هذه المرة بالدخول إلى عالم الأطباق الرئيسية من خلال تقديم ثلاثة أكلات لذيذة تلبي كافة الأذواق.
أوكونوميياكي هو طبق شبيه بالفطائر مشبع بالحشوات مثل اللحوم والمأكولات البحرية والخضراوات مع خليط دقيق القمح المذوب في ماء. ويرتبط على نطاق واسع بغرب اليابان. وهناك نوعان من أوكونوميياكي في كانساي وهيروشيما.
وأيا كان ذوقك الخاص بالطعام والطهي فيمكنك خلط المكونات المناسبة لك حسب رغبتك لتعد الأكونوميياكي الذي تفضله. معنا في هذا المقال سنقوم بإعداد طبق الأكونوميياكي الياباني الشهير.
أوكونوميياكي
- 100 غرام من دقيق الحلويات
- 150 مليغرام ما
- 2 بيضة
- 100 غرام من الروبيان المقشر
- 150 غرام شرائح كرنب
- 20 غرام بصل أخضر مقطّع
- 80 غرام من النودلز
تستغرق عملية إعداد طبق الأوكونوميياكي حوالي الساعة بما في ذلك عملية التحضير. في البداية اخلط المكونات (الدقيق والماء والبيض) في وعاء ثم امزجها في المكونات الأخرى. ثم ضع النودلز في قعر وعاء طبخ الأرز (إذا كانت المكونات تحتوي على اللحوم يتم وضعها أيضا في قعر الوعاء أيضا) وقم بصب الخليط فوق النودلز. قم بتشغيل ماكينة طهي الأرز على الإعداد القياسي وكرر الأمر إذا كان هناك ضرورة لذلك.
انقل الفطيرة بعد نضجها (يجب الحرص على عدم حرق أصابعك) ثم ضع عليها صلصة الأكونوميياكي، المايونيز، رقائق البونتيو. وبينشوغا (الزنجبيل الأحمر المخلل) وهو أحد الإضافات اللذيذة.
عجة البيض الإيطالية
الوصفة الثانية لدينا هي عجة البيض، ويعرف هذا الطبق أيضًا باسم عجة البيض الإيطالية، ويمكن إعداد هذا الطبق بسهولة باستخدام المكونات المتوفرة بكل بساطة ويسر، ويمكن إعداد هذا الطبق كأحد خيارات الإفطار أو العشاء.
مكونات عجة البيض الإيطالية
- 7 بيضات
- 100 مليغرام لبن
- 80 غرام بطاطس مكعبات
- 60 غرام بروكلي
- 60 غرام فطر ميتاكي
- 80 غرام دجاج (مطهية مسبقاً ومقطعة)
- 60 غرام جبنة مبشورة
- ملح وفلفل (حسب الذوق)
- الأوريغانو والثوم والتوابل الأخرى (حسب الذوق)
في البداية اخفق البيض والحليب في وعاء بشكل جيد. بعد ذلك، أضف المكونات الأخرى (نوصي بالحشو المسبق مثل البطاطس المطهية فرن الميكروويف) إلى الخليط، ثم ضع كل شيء في الوعاء.
تشغيل ماكينة الأرز على الإعداد القياسي. عند الانتهاء من الطهي، ضع الأومليت على طبق وتمتع به كما هو أو مع توابلك المفضلة.
وجبة المعكرونة والجبنة
بالنسبة إلى الوصفة الثالثة التي نقدمها، نتناول المعكرونة والجبن، وهي عبارة عن وجبة كلاسيكية رخيصة وسهلة للعشاء مفضلة من العزاب والعائلات والأشخاص الذين يبحثون عن وجبة سريعة.
المعكرونة والجبنة
- 200 غرام معكرونة
- 200 غرام جبن مبشور
- 50 مليغرام لبن
- ملح وفلفل (حسب الذوق)
أولا، قم بإضافة المعكرونة والماء إلى الوعاء وشغل ماكينة طهي الأرز على الإعداد القياسي حتى المعكرونة (حوالي 10 دقائق). ثم قم بإضافة الجبن والتوابل. دع الوعاء لبضع دقائق للسماح للجبن بالذوبان، وإعطائه النكهة النهائية وبعد ذلك يمكن تقديمه. لقد أضفنا بعض البروكلي إلى نسختنا (مطبوخ مسبقًا في المايكرويف) من أجل طبق غني بالألوان والخضروات.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)