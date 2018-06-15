قد يكون شراء ماكينة طهي الأرز الأوتوماتيكية اليابانية أفضل استثمار للطهي يمكن للشخص القيام به. فبالإضافة إلى طهي أرز مطبوخ بشكل مثالي، يمكن لهذه الأدوات المتنوعة أن تساهم في إعداد مجموعة من المأكولات الشهية مثل الحلويات الخفيفة وأطباق الطعام الشهية. قم ببساطة بخلط المكونات في الوعاء وستقوم الماكينة بعمل الباقي.

بعد استكشاف الفطائر التي تم إعدادها عن طريق ماكينة طهي الأرز، سنقوم هذه المرة بالدخول إلى عالم الأطباق الرئيسية من خلال تقديم ثلاثة أكلات لذيذة تلبي كافة الأذواق.

أوكونوميياكي هو طبق شبيه بالفطائر مشبع بالحشوات مثل اللحوم والمأكولات البحرية والخضراوات مع خليط دقيق القمح المذوب في ماء. ويرتبط على نطاق واسع بغرب اليابان. وهناك نوعان من أوكونوميياكي في كانساي وهيروشيما.

وأيا كان ذوقك الخاص بالطعام والطهي فيمكنك خلط المكونات المناسبة لك حسب رغبتك لتعد الأكونوميياكي الذي تفضله. معنا في هذا المقال سنقوم بإعداد طبق الأكونوميياكي الياباني الشهير.

أوكونوميياكي معد عن طريق ماكينة الأرز اليابانية مضاف إليه صلصة خاصة والمايونيز ورقائق البونيتو.

أوكونوميياكي

100 غرام من دقيق الحلويات

150 مليغرام ما

2 بيضة

100 غرام من الروبيان المقشر

150 غرام شرائح كرنب

20 غرام بصل أخضر مقطّع

80 غرام من النودلز

تستغرق عملية إعداد طبق الأوكونوميياكي حوالي الساعة بما في ذلك عملية التحضير. في البداية اخلط المكونات (الدقيق والماء والبيض) في وعاء ثم امزجها في المكونات الأخرى. ثم ضع النودلز في قعر وعاء طبخ الأرز (إذا كانت المكونات تحتوي على اللحوم يتم وضعها أيضا في قعر الوعاء أيضا) وقم بصب الخليط فوق النودلز. قم بتشغيل ماكينة طهي الأرز على الإعداد القياسي وكرر الأمر إذا كان هناك ضرورة لذلك.

يتم وضع المكونات بعد خطها في وعاء ماكينة طهي الأرز الذي تم وضع النودلز في قعره قبل تشغيل الماكينة.

انقل الفطيرة بعد نضجها (يجب الحرص على عدم حرق أصابعك) ثم ضع عليها صلصة الأكونوميياكي، المايونيز، رقائق البونتيو. وبينشوغا (الزنجبيل الأحمر المخلل) وهو أحد الإضافات اللذيذة.

الفطيرة بعد نضجها جاهزة لوضع الإضافات عليها

إضافة صلصة الأكونوميياكي والمايونيز وهي التوابل القياسية.

عجة البيض الإيطالية

الوصفة الثانية لدينا هي عجة البيض، ويعرف هذا الطبق أيضًا باسم عجة البيض الإيطالية، ويمكن إعداد هذا الطبق بسهولة باستخدام المكونات المتوفرة بكل بساطة ويسر، ويمكن إعداد هذا الطبق كأحد خيارات الإفطار أو العشاء.

عجة البيض اللذيذة على الطريقة الإيطالية.

مكونات عجة البيض الإيطالية

7 بيضات

100 مليغرام لبن

80 غرام بطاطس مكعبات

60 غرام بروكلي

60 غرام فطر ميتاكي

80 غرام دجاج (مطهية مسبقاً ومقطعة)

60 غرام جبنة مبشورة

ملح وفلفل (حسب الذوق)

الأوريغانو والثوم والتوابل الأخرى (حسب الذوق)

في البداية اخفق البيض والحليب في وعاء بشكل جيد. بعد ذلك، أضف المكونات الأخرى (نوصي بالحشو المسبق مثل البطاطس المطهية فرن الميكروويف) إلى الخليط، ثم ضع كل شيء في الوعاء.

طبق متنوع، عجة البيض الإيطالية والتي يمكن إعدادها بمجموعة واسعة ومختلفة من المكونات.

تشغيل ماكينة الأرز على الإعداد القياسي. عند الانتهاء من الطهي، ضع الأومليت على طبق وتمتع به كما هو أو مع توابلك المفضلة.

استمتع به كما هو أو مع توابلك المفضلة.

وجبة المعكرونة والجبنة

بالنسبة إلى الوصفة الثالثة التي نقدمها، نتناول المعكرونة والجبن، وهي عبارة عن وجبة كلاسيكية رخيصة وسهلة للعشاء مفضلة من العزاب والعائلات والأشخاص الذين يبحثون عن وجبة سريعة.

معكرونة مع الجبن اللذيذ

المعكرونة والجبنة

200 غرام معكرونة

200 غرام جبن مبشور

50 مليغرام لبن

ملح وفلفل (حسب الذوق)

أولا، قم بإضافة المعكرونة والماء إلى الوعاء وشغل ماكينة طهي الأرز على الإعداد القياسي حتى المعكرونة (حوالي 10 دقائق). ثم قم بإضافة الجبن والتوابل. دع الوعاء لبضع دقائق للسماح للجبن بالذوبان، وإعطائه النكهة النهائية وبعد ذلك يمكن تقديمه. لقد أضفنا بعض البروكلي إلى نسختنا (مطبوخ مسبقًا في المايكرويف) من أجل طبق غني بالألوان والخضروات.

قم بطهي المعكرونة وأضف المكونات الأخرى والجبنة اللذيذة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)