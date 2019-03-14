Les autocuiseurs de riz japonais sont décidément pleins de ressources ! Et il suffit seulement d’y placer les ingrédients pour qu’ils se chargent du reste.

Si la surprise a été au rendez-vous avec notre recette du cake moelleux grâce à un autocuiseur de riz (voir notre article), laissez cet appareil révolutionnaire vous étonner encore une fois : il vous prépare une galette japonaise okonomiyaki et une omelette italienne frittata en une pression de bouton...

Un incontournable de la cuisine japonaise : l’omelette japonaise okonomiyaki

L’okonomiyaki est un plat populaire ressemblant à une galette épaisse, fourré de garnitures relativement consistantes comme de la viande, des fruits de mer ou des légumes. Mets souvent associé par beaucoup au Japon de la partie ouest, beaucoup de gens se demandent quelle est en fait la version authentique de l’okonomiyaki : celle de Hiroshima ou celle du Kansai (Osaka et ses régions environnantes) ?

Quelle que soit la réponse, l’okonomiyaki offre aux convives une grande marge de manœuvre culinaire pour mélanger et assortir les ingrédients à leur goût. Ici, nous vous proposons une recette empruntée à chacun des deux styles.

Un okonomiyaki préparé dans un autocuiseur de riz. Une sauce sucrée spéciale, de la mayonnaise et des copeaux de bonite séchée sont généralement ajoutés.

Okonomiyaki

100 g de farine pâtissière

150 ml d’eau

2 œufs

100 g de crevettes décortiquées

150 g de chou en lanières

20 g de poireau haché

80 g de nouilles (celles utilisées pour préparer les nouilles sautées yakisoba)

Il faut environ une heure, préparation comprise, pour faire notre okonomiyaki. Commencez par mélanger la pâte (farine, eau et œufs) dans un saladier, puis incorporez les autres ingrédients. Ensuite, tapissez le fond de la cocotte avec des nouilles (yakisoba) et versez la pâte par-dessus. Allumez l’appareil sur le réglage standard et laissez cuire.

Il est extrêmement facile de préparer un okonomiyaki avec un autocuiseur de riz. Mélangez simplement la pâte, incorporez le reste des ingrédients et appuyez sur le bouton pour commencer la cuisson.

Une fois la cuisson terminée, démoulez sur une assiette (faites attention de ne pas vous brûler les doigts !) et garnissez de sauce spéciale okonomiyaki, de mayonnaise et de copeaux de bonite séchée (katsuobushi). Vous pouvez également déposer quelques fines lamelles de beni shôga (gingembre mariné rouge).

D’une belle couleur dorée, votre okonomiyaki est prêt à être garni de sauce sucrée, de mayonnaise et de copeaux de bonite séchée.