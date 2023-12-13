قالت وزارة المالية اليابانية وبنك اليابان يوم الثلاثاء إنهما قررا البدء في إصدار أوراق نقدية جديدة في 3 يوليو/ تموز 2024.

وستشهد الأوراق النقدية في اليابان إعادة تصميم للمرة الأولى منذ عام 2004، حيث سيتم إعادة تصميم الأوراق النقدية من فئة 10000 ين و5000 ين و1000 ين.

وتتولى الوزارة وضع نماذج الأوراق النقدية الجديدة، فيما يتولى البنك المركزي إصدارها.

وكان وزير المالية شونئيتشي سوزوكي قد أعلن أن البلاد ستبدأ في إصدار الأوراق النقدية الجديدة في النصف الأول من يوليو/ تموز من العام المقبل.

التصميمات الموجودة في الخلف هي مبنى محطة طوكيو على الورقة النقدية فئة 10000 ين، وزهور الوستارية على الورقة النقدية فئة 5000 ين، والموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، الذي كان له أثر على الفنانين في الخارج.

والتصميم هو الأول من نوعه في العالم الذي يستخدم تقنية الهولوغرام، والتي تتيح ظهور الصور الشخصية بشكل ثلاثي الأبعاد عند النظر إليها من زوايا مختلفة. يتم تضمين علامة يمكن لمسها لتحديد نوع الفئة، وستكتب الأرقام بشكل أكبر من العملة الحالية. اعتباراً من تاريخ الإصدار، يمكن الحصول عليها من مكاتب المؤسسات المالية وأجهزة الصراف الآلي.

وستحتوي الورقة الجديدة من فئة 10 آلاف ين على صورة إيتشي شيبوساوا، الذي وضع أسس الرأسمالية اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من رويترز)