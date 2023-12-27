De nouveaux billets de banque seront en circulation à partir de juillet 2024. Voici à quoi ils ressemblent.

Le Japon a débuté l’impression des nouveaux billets de banque, qui circuleront dans le pays à partir de juillet 2024.

Sur le nouveau billet de 10 000 yens sera représenté la figure de Shibusawa Eiichi (1840-1931). Considéré comme le « père du capitalisme japonais », ce grand industriel prit la tête de la première banque du Japon ainsi que de la Chambre de commerce de Tokyo, et créa près de 500 entreprises au cours de sa vie. (Le billet actuel représente l’intellectuel Fukuzawa Yukichi.)

Au verso du billet, sera imprimée la gare de Tokyo.

Sur le billet de 5 000 yens, il s’agira de Tsuda Umeko (1864-1929), pionnière en matière d’éducation des femmes. Ses séjours aux États-Unis la sensibilisèrent sur le sujet. Elle enseigna l’anglais dans des établissements pour filles et créa l’Université Tsuda, à Tokyo. (Le billet actuel représente la romancière et poétesse Higuchi Ichiyô.)

Le verso du billet fera honneur aux glycines.

Sur le billet de 1 000 yens figurera Kitasato Shibasaburô (1853-1931). Microbiologiste, il devint célèbre pour avoir réussi à isoler l’agent pathogène du tétanos puis d’en développer un anticorps. Il découvrit également le bacille de la peste, en même temps que le Français Alexandre Yersin, et fonda l’Institut d’Étude des maladies infectieuses avec l’aide de Fukuzawa Yukichi. (Le billet actuel représente le médecin et bactériologiste japonais Noguchi Hideyo.)

Au verso du billet de 1 000 yens, une des estampes les plus fameuses au monde : « La Grande Vague de Kanagawa », de l’artiste Hokusai.

Notons que le billet de 2 000 yens étant actuellement peu en circulation, sa modification est reportée.

La technologie holographique est utilisée pour la première fois au monde, donnant l’impression que le portrait flotte en trois dimensions lorsqu’on modifie l’angle. Une marque tactile est incluse pour permettre aux personnes malvoyantes d’identifier le type de coupure au toucher, et les numéros de valeur sont plus grands que ceux actuels.

Une fois diffusés, les billets pourront être obtenus auprès des institutions financières et des distributeurs automatiques d’argent. Mais les billets actuels pourront continuer d’être utilisés.

(Photo de titre : Reuters)