El Ministerio de Finanzas y el Banco de Japón anunciaron el 12 de diciembre que el 3 de julio de 2024 se emitirán nuevos billetes. Será la primera vez en 20 años que se renuevan estos billetes.

En el nuevo billete de 10.000 yenes aparece Shibusawa Eiichi, conocido como el “padre del capitalismo japonés”; Fukuzawa Yukichi, cuyo retrato se adoptó para el billete de 10.000 yenes en 1984, se mantuvo en la ocasión de la renovación de 2004, por lo tanto es la primera vez en 40 años que cambia el personaje histórico que aparece en dicho billete; Higuchi Ichiyō será sustituida por Tsuda Umeko en el billete de 5.000 yenes y Noguchi Hideyo, que aparece en el billete de 1.000 yenes, pasará el testigo a Kitazato Shibasaburō.

El billete de 10.000 yenes tiene el edificio de la estación de Tokio en el reverso, el de 5.000 yenes tiene flores de glicinia, y el de 1.000 yenes tiene La gran ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai, perteneciente a su serie Treinta y seis vistas del monte Fuji, que influyó en tantos artistas extranjeros.

Se utiliza por primera vez en el mundo la tecnología del holograma, que hace que el retrato parezca flotar tridimensionalmente cuando se cambia el ángulo. Desde el punto de vista del acceso sin barreras, se incluye una marca para identificar el tipo de billete mediante el tacto, y los números del valor son mayores que los actuales.

A partir de la fecha de emisión, podrán obtenerse en entidades financieras y cajeros automáticos (ATM). Los billetes actuales podrán seguir utilizándose.

Fotografía del encabezado: Reuters.