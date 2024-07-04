Una tienda de regalos dedicada al legendario empresario Shibusawa Eiichi ha producido una serie de panes dulces basados en los nuevos billetes de Japón, recién lanzados, que incluyen a Shibusawa en el de 10.000 yenes.

Japón comenzó a emitir el 3 de julio sus billetes remodelados, con diseños nuevos por primera vez en dos décadas. Dichos diseños muestran los retratos del eminente hombre de negocios Shibusawa Eiichi en el billete de 10.000 yenes, la pedagoga Tsuda Umeko en el de 5.000 y el pionero en el tratamiento de enfermedades infecciosas Kitasato Shibasaburō en el de 1.000.

Para conmemorar la ocasión, una tienda de regalos del distrito de Kita, en Tokio, dedicada a Shibusawa, lanzó una serie de panes dulces creados a la imagen y semejanza de los billetes. Shibusawa Ippinkan Tsunagu Marche, ubicada en una zona de la capital con profundas conexiones al capitalista de la era Meiji, tardó más de seis meses en desarrollar su osatsupan (“pan de billetes”) de gran realismo.

Osatsupan recién “emitido”. (© nippon.com)

Ouei, la empresa responsable de la tienda, tuvo la feliz idea de crear el pan para recordar a Shibusawa, que vivió las últimas décadas de su vida en esta zona, y para llamar la atención sobre la conexión entre Kita y los billetes, ya que en el distrito se halla la Planta de Tokio de la Oficina Nacional de Impresión. El otsupan de 10.000 yenes salió a la venta en abril, mientras que las versiones con retratos de Tsuda y Kitasato se añadieron después para completar la colección.

El osatsupan es dulce y llena bastante, pero cuesta solo 550 yenes cada uno, de modo que no es necesario romper la hucha para comprarlo. (© nippon.com)

El pan mide 7 x 16 centímetros, y posee un grosor de 1 cm; es el equivalente a un fajo de cien billetes de 10.000 yenes. La masa exterior del dulce se confecciona con trigo y mantequilla locales, y cada billete contiene un relleno diferente. La versión de Shibusawa va rellena de masa de boniato o batata, tubérculo cuyo nombre en japonés, satsuma imo, constituye también un juego de palabras con el término para “billete”: satsu. El osatsupan de 5.000 yenes lleva mermelada de arándanos y cacahuete, y el billete de 1.000 yenes tiene una combinación de queso crema y manzana.

Los detallados diseños aumentan el disfrute. (© nippon.com)

Shibusawa Ippinkan Tsunagu Marche

Seionkaku 03, Honchō 1-1-6, Ōji, Kita, Tokio

https://shibusawa-world.net/ (en japonés)

(Artículo publicado originalmente en japonés, y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado: © nippon.com.)