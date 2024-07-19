Une boutique dédiée à l’homme d’affaires Shibusawa Eichii a créé des gourmandises à l’effigie des nouveaux billets de banque japonais, émis depuis le début du mois.

À l’occasion de l’émission des nouveaux billets de banque japonais depuis le 3 juillet, une boutique de la capitale nippone proposant des articles sur le thème de l’homme d’affaires Shibusawa Eichii a lancé une série de pâtisseries plutôt originales, comme nous pouvons le constater avec la photo ci-dessous.

Plus de six mois ont été nécessaires à la création des osatsu-pan, ou « pain en billet de banque ».
Plus de six mois ont été nécessaires à la création des osatsu-pan, ou « pain en billet de banque ».

Les osatsu-pan ont été préparés avec du blé et du beurre produits au Japon. Ils font 16 centimètres de long et 7 centimètres de large, pour une épaisseur de 1 centimètre, soit équivalente à une liasse de 100 billets ! Quant aux saveurs, le pain 10 000 yens est à la patate douce, le pain 5 000 yens mélange la myrtille et la cacahuète, et le pain 1 000 yens combine la pomme au fromage à la crème. Le prix est toutefois le même, 550 yens (environ 3 euros).

Le pain 10 000 yens est en vente depuis le mois d'avril, et les autres pâtisseries ont été lancées un peu plus tard.
Le pain 10 000 yens est en vente depuis le mois d’avril, et les autres pâtisseries ont été lancées un peu plus tard.

Le pain 1 000 yens est à l’effigie du microbiologiste Kitasatô Shibasaburô, celui de 5 000 yens représente Tsuda Umeko, pionnière en matière d’éducation des femmes, et sur le pain 10 000 yens figure Shibusawa Eichii, considéré comme le « père du capitalisme japonais », qui créa près de 500 entreprises au cours de sa vie.

La boutique « Shibusawa Ippinkan Tsunagu Marche » est située dans l’arrondissement de Kita, un quartier où a vécu Shibusawa dans ses dernières années.
La boutique « Shibusawa Ippinkan Tsunagu Marche » est située dans l’arrondissement de Kita, un quartier où a vécu Shibusawa dans ses dernières années.

(Toutes les photos © Nippon.com)