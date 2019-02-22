مقطع فيديو يأخذنا في جولة لأفضل المناظر الليلية التي تمنحها كانازاوا، في مزيج من الشوارع التاريخية والعمارة الحديثة. ومن ضمنها المواقع التي يتعين زيارتها عند الذهاب للمدينة مثل حديقة قلعة كانازاوا، حدائق كينروكوئين، وأحياء تشاياغاي للترفيه.

1. محطة كانازاوا

تم تجديد محطة كانازاوا مع إطلاق خدمة قطار هوكوريكو شينكانسين. وفي عام 2011، أدرجت المحطة على قائمة أجمل محطات القطارات بالعالم وفقًا للإصدار الرقمي على الإنترنت من مجلة Travel + Leisure. وتقوم فكرة تسوزوميمون (بوابة الطبول)، القائمة عند المدخل الرئيسي كرمز للمحطة، على طبول تسوزومي المستخدمة في مسرح النو، وهو أحد أشكال المسرح الشعبية في كانازاوا. ويصبح الموقع أكثر جاذبية حين تغيب الشمس وتضاء الأنوار.

2. حديقة قلعة كانازاوا وحديقة كينروكوئين

يستطيع الزائرون الاستمتاع بعروض الضوء الليلية بأحد أكثر المقاصد السياحية شهرة في كانازاوا. تضاء العديد من المناطق بأضواء رائعة، من ضمنها البوابات الثلاث لقلعة كانازاوا وكوتوجي-تورو (مصباح حجري من بقايا جسر على شكل ألة العزف اليابانية كوتو) الموجود بحديقة كينروكوئين، وجدول كيوكوسوي النابع من باطن الأرض، والأشجار ذات الأهمية التاريخية.

ومن بين الأراضي المتاحة يوجد حدائق غيوكوسن إين-مارو، التي أقامها مائيدا توشيتسوني (1658-1594)، الإقطاعي الثالث من قبيلة كاغا، والمعدلة بواسطة خلفاءه. وأعيد بناء الحديقة في عام 2015، بعد أن كانت قد أزيلت في أواخر القرن التاسع عشر. وتستحضر الإضاءات البراقة أصالة التصميم الكامن في الأسوار الحجرية.

3. بوابة شينمون، معبد أوياما

دفن جثمان مائيدا توشيئي (99-1538) مؤسس قبيلة كاغا، مع زوجته أوماتسو في معبد أوياما. وبنيت بوابة شيينمون المصممة بشكل بسيط في عام 1875 لتكون رمز للمعبد، وتعد تراث ثقافي هام بالبلد. وتمثل النوافذ ذات قطع الزجاج الملون بالطابق الثالث مزيج بين الأنماط اليابانية والغربية، وتأسر الأنظار بشكل خاص عند إضاءتها أثناء الليل.

4. حي هيغاشي تشاياغاي الترفيهي

يموج حي هيغاشي، أحد مناطق تشاياغاي الثلاث في كانازاوا، بأفواج السائحين أثناء النهار. ويعم الهدوء هذه الشوارع أثناء الليل، ولكن تظل الألواح الحجرية ومباني قاعات الشاي على النمط الياباني التقليدي، تستدعي سحرًا تقليدًيا لمدينة القلعة اليابانية.

5. قاعة كانازاوا للأدب

تقع قاعة كانازاوا للأدب عند تقاطع هاشيباتشو في قلب المدينة، وتحوي مجموعة من الإصدارات والأعمال المجمعة لكتاب من مدينة كانازاوا. وقد بنيت في عام 1929 كمصرف في الأصل، وتم إجراء ترميم شامل لمثال لطراز العمارة الغربية. ويسبح المبنى في طيف من الأضواء مع غروب الشمس وحتى العاشرة مساءًا.

6. المتحف التذكاري للمدرسة الثانوية الرابعة للتبادل الثقافي، إيشيكاوا

كان هذا المبنى رابع مدرسة ثانوية في ظل خطة التعليم الجديدة التي بدأت في عام 1893، واستمرت في عملها لمدة 60 عامًا بعدها. وأخرجت تلك المدرسة العديد من الزعامات الثقافية، السياسيين، ورجال الأعمال من طلابها، ومن بينهم الفيلسوف البوذي العالمي سوزوكي دايسيتسو (دي تي سوزوكي)، والفيلسوف نيشيدا كيتارو، والروائي إينوي ياسوشي. ويقام عرض مسائي حتى التاسعة مساءًا لفترة محدودة.

7. متحف المحافظة في إيشيكاوا لتاريخ المباني المبنية بالطوب

كانت تلك المباني في الأساس تستخدم كترسانة أسلحة تابعة للجيش الإمبراطوري الياباني ثم أصبحت كلية كانازاوا للفنون بعد الحرب العالمية الثانية. وتم ترميم المباني ذات الطوب الأحمر لتصبح في شكلها الحالي تجسيدًا لمتحف المحافظة في إيشيكاوا للتاريخ. وتمنح هذه المباني التاريخية مناظر أكثر روعة بالليل عن النهار، وأستدعى ذلك الحفاظ عليها وتحويلها لمتحف واعتبارها تراث ثقافي هام للبلد.

8. مركز سكان كانازاوا للفنون

تم ترميم تلك المباني على نطاق واسع، بعد أن كانت مخازن لمصانع غزل القطن في الأصل. وتقوم اليوم بدور في مساندة الأعمال الفنية والثقافية للسكان المحليين. وتتاح المنشآت التي تشمل أستديوهات وورش فنية لكل أطياف الأنشطة الإبداعية، التي من ضمنها المسرح، الموسيقى والأعمال الفنية الأخرى. ويفتح المركز أبوابه على مدار الساعة طول العام، بينما تطفئ الأنوار الخارجية كل مساء الساعة التاسعة.

9. مجمع شيينئوكي الثقافي

مر هذا المبنى الذي كان في الأصل مقرًا لحكومة محافظة إيشيكاوا حين بني عام 1924، بترميم كبير وأعيد افتتاحه في عام 2010 ليكون مجمع شيينوكي الثقافي. وتظهر مقدمة المبنى واجهة الطوب الأحمر الأصلية بينما تم إعادة بناء خلفيته بشكل درامي ليظهر في شكل مفتوح محاط بجدران زجاجية. ويستخدم المبنى حاليًا كمركز ثقافي، يضم قسم لتوفير المعلومات للسائحين، إلى جانب مساحة لإقامة الفعاليات، المحاضرات، وأنشطة أخرى. وحين يضاء المبنى في الليل، يمنح منظر جذاب يمزج بين العمارة التقليدية والحديثة.

10. متحف القرن الواحد والعشرين للفن المعاصر

أثبت هذا المتحف شعبية لطرازه المعماري الرائع والمعاصر، بالإضافة إلى مجموعة معروضاته. وقد بني الجدار الخارجي للمبنى الدائري من الزجاج، ليمنح مظهر مستقبلي للمبنى عند إضاءته، كما لو إن طبقًا طائرًا قد هبط بالمكان.

( النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. كتب بالتعاون مع تلفزيون كابل كانازاوا. صورة العنوان: مجموعة من المارة يقومون بأخذ صور لبوابة تسوزوميمون في محطة كانازاوا)