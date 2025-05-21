文部科学省发布的数据显示，2023年约有35000名高中生赴海外留学，较新冠疫情期间2021年的上一次调查时大幅回升。

文部科学省公布的留学生人数是参加语言学习或国际交流等活动、时间在3个月以内的研修旅行，以及前往海外高中等机构留学时间超过3个月的高中生的合计人次数。历史峰值是2017年的大约47000人。

参加了研修旅行的高中生人数较上一次调查增加29688人至31711人。目的地遍及47个国家和地区，澳大利亚最多，共7774人。其次是美国（4626人）、中国台湾（3214人）、英国（2826人）、加拿大（2604人）。

前往海外高中等留学的高中生人数较上一次调查增加1273人至3174人。留学目的地涉及44个国家和地区，加拿大最多，共998人。其次是美国（653人）、新西兰（551人）、澳大利亚（349人）、英国（85人）。

另一方面，2023年高中毕业生中，赴海外接受高等教育的学生人数（人次）较上一次调查增加211人至1635人。留学目的地涉及32个国家和地区，美国最多，共520人。其次是韩国（194人）、中国台湾（167人）、澳大利亚（159人）、马来西亚（139人）。这些学生中，有 1372人就读于大学，154人就读于语言学校等教育机构。

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