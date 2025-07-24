当你受到头痛困扰时，会选择服药还是忍耐？就头痛问题，SS制药公司针对5个国家共计2500人实施了调查。

SS制药（东京都新宿区）针对日本、中国、德国、英国、美国五个国家各500人实施的调查显示，70.8%的日本受访者“经常或偶尔因天气、气压变化而发生头痛”，德国、英国和美国受访者的该比例也在70%以上，中国更是高达80%以上，似乎天气引发头痛的情况并非日本特有的现象。

当被问及“对一定程度的头痛是否应该忍耐”时，表示“非常赞成、比较赞成”的德国受访者明显较多，合计比例达到78.2%。在五国中，认为“应该忍耐”的日本受访者比例最低，仅为59.8%。

但77.2%的日本受访者表示“有过忍耐头痛的经历”，反映出“虽然意识层面持否定态度，但行动层面还是会忍耐”这样一种巨大的反差。

关于感觉到头痛后多长时间会服用药物，超过半数美国受访者会在30分钟以内服药，可以看出相较于其他国家，美国人忍耐头痛的时间偏短。而17.8%的日本受访者表示“不吃药”，在五国中比例最高，不吃药硬扛的倾向较为突出。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。