Durante la estación de lluvias, cuando el clima y las temperaturas cambian drásticamente, muchas personas pueden sufrir dolores de cabeza. S.S. Pharmaceuticals encuestó a 2.500 personas de cinco países sobre cómo afrontan los dolores de cabeza.

En una encuesta realizada por S.S. Pharmaceuticals a 500 personas en cada uno de cinco países (Japón, China, Alemania, Reino Unido y EE. UU.), el 70,8 % de los encuestados en Japón afirmaron que a menudo o a veces experimentan dolores de cabeza debido a los cambios en clima y presión. Alemania, el Reino Unido y EE. UU. también se situaron en el 70 %, y China en el 80 %, por lo que parece que los casos de dolores de cabeza desencadenados por el clima no se limitan a Japón.

¿Debería aguantar el dolor de cabeza hasta cierto punto? En Alemania, un elevado 78,2 % de los encuestados respondió estar “muy de acuerdo o algo de acuerdo”. Japón tuvo la proporción más baja de “debería tolerarlo” entre los cinco países, con un 59,8 %.

Sin embargo, el 77,2 % de los encuestados japoneses afirmaron que a veces toleraban los dolores de cabeza, lo que revela una gran brecha entre “la negación consciente y la tolerancia conductual”.

En cuanto al tiempo transcurrido entre la sensación de dolor de cabeza y la toma de medicación, más de la mitad de los encuestados en EE. UU. toman la medicación en menos de 30 minutos, lo que indica una tendencia a tolerar los dolores de cabeza durante un periodo de tiempo más corto que en otros países. En Japón, en cambio, el 17,8 % de los encuestados afirmó no tomar medicación, la proporción más alta de los cinco países, lo que pone de manifiesto una tendencia a tolerar los dolores de cabeza sin recurrir a la medicación.

(Imagen del encabezado: Pixta.)