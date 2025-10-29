10月21日，日本召开临时国会，自民党党首高市早苗被指名为第104任首相，当晚，高市内阁成立。高市成为日本宪政史上首位女性首相，内阁采取与日本维新会进行阁外合作的联合执政模式。在党首选举中与她竞选的茂木敏充、小泉进次郎、林芳正三人均被起用担任要职，而女性阁僚仅有两名。

年龄为截至2025年10月21日的数据。“・”符号后表示主要经历。

内阁总理大臣 高市早苗 无派阀

64岁，众议院议员，奈良选区，当选10次

曾在松下政经塾学习。担任过经济安全保障担当大臣、内阁府特命担当大臣、总务大臣、自民党政调会长

总务大臣 林芳正 旧岸田派

64岁，众议院议员，山口选区，当选众议员2次，参议员5次

曾供职于三井物产，担任过美国参议员国际事务助理。曾任防卫大臣、内阁府特命担当大臣（经济财政担当）、农林水产大臣、文部科学大臣、外务大臣、内阁官房长官

其父是担任过大藏大臣和厚生大臣的林义郎

参加党首选举的五名候选人之一

法务大臣 平口洋 旧茂木派

77岁，众议院议员，广岛选区，当选6次

曾供职于建设省（现国土交通省）。担任过环境副大臣、法务副大臣、众议院农林水产委员长

外务大臣 茂木敏充 旧茂木派

70岁，众议院议员，栃木选区，当选11次

曾供职于丸红，担任过读卖新闻政治部记者、麦肯锡公司咨询师。曾任金融与行政改革担当大臣、经济产业大臣、自民党政调会长、经济财政政策担当大臣、外务大臣、自民党干事长

参加党首选举的五名候选人之一

财务大臣/金融大臣 片山satsuki 旧安倍派

66岁，参议院议员，比例选区，当选参议院3次，众议员1次

曾供职于大藏省（现财务省）。担任过参议院外交防卫委员长、内阁府特命担当大臣（地方创生、规制改革、女性活跃等）

文部科学大臣 松本洋平 旧二阶派

52岁，众议院议员，比例东京选区，当选6次

曾供职于三和银行（现三菱UFJ银行）。担任过内阁府副大臣、经济产业副大臣

厚生劳动大臣 上野贤一郎 旧森山派

60岁，众议院议员，滋贺选区，当选6次

曾供职于自治省（现总务省）。担任过国土交通政务官、财务副大臣

农林水产大臣 铃木宪和 旧茂木派

43岁，众议院议员，山形选区，当选5次

曾供职于农林水产省。担任过外务政务官、农林水产副大臣

经济产业大臣 赤泽亮正 无派阀

64岁，众议院议员，鸟取选区，当选7次

曾供职于运输省（现国土交通省）。担任过内阁府副大臣、财务副大臣、经济再生担当大臣

在石破内阁内作为特朗普关税问题谈判代表10次访美，整理完成了协议文件

国土交通大臣 金子恭之 旧岸田派

64岁，众议院议员，熊本选区，当选9次

担任过参议员秘书、众议员秘书。曾任国土交通副大臣、总务大臣

环境大臣 石原宏高 旧岸田派

61岁，众议院议员，东京选区，当选6次

曾供职于日本兴业银行（现瑞穗金融集团）。担任过内阁府副大臣、众议院环境委员长、环境副大臣

其父是担任过众议员、东京都知事等职务的石原慎太郎（已故）。其兄是原众议员石原伸晃

防卫大臣 小泉进次郎 无派阀

44岁，众议院议员，神奈川选区，当选6次

担任过众议员秘书。曾任自民党农林部会长、厚生劳动部会长、环境大臣、自民党选举对策委员长、农林水产大臣

其父是前首相小泉纯一郎，在任期间推行了邮政民营化

在石破内阁接替任期内被撤换的江藤拓出任农林水产大臣，主导实施了投放储备大米等应对米荒和米价暴涨问题的政策

参加党首选举的五名候选人之一

内阁官房长官/绑架问题担当大臣 木原稔 旧茂木派

56岁，众议院议员，熊本选区，当选6次

曾供职于日本航空。担任过财务副大臣、众议院国土交通委员长、防卫大臣、自民党安全保障调查会长

数字大臣 松本尚 旧安倍派

63岁，众议院议员，千叶选区，当选2次

医生（日本医科大学特聘教授）。曾任防卫政务官、外务政务官

复兴大臣 牧野京夫 旧茂木派

66岁，参议院议员，静冈选区，当选4次

担任过静冈电视台新闻记者。曾任国土交通副大臣、内阁府副大臣、复兴副大臣

国家公安委员 赤间二郎 麻生派

57岁，众议院议员，神奈川选区，当选6次

担任过神奈川县议员。曾任总务副大臣、内阁府副大臣、众议院国土交通委员长

儿童政策大臣 黄川田仁志 无派阀

55岁，众议院议员，埼玉选区，当选5次

曾供职于东和化学、松下政经塾、海洋政策研究财团（现笹川和平财团海洋政策研究所）。担任过外务政务官、内阁府副大臣、众议院外务委员长

经济增长战略大臣 城内实 旧森山派

60岁，众议院议员，静冈选区，当选7次

曾供职于外务省。担任过外务政务官、外务副大臣、环境副大臣、众议院外务委员长

经济安全保障大臣 小野田纪美 旧茂木派

42岁，参议院议员，冈山选区，当选2次

担任过东京都北区议会议员。曾任法务政务官、防卫政务官、参议院外交防卫委员长、参议院内阁委员长

标题图片：首相高市早苗（前排中）与内阁成员在第一次内阁会议后合影留念（路透社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。