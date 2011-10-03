大坂弘道是木工工艺领域的“人间国宝”（非物质文化遗产传承人）之一，他创制的作品，洋溢着超越时空的神奇造型感，总是令观者惊叹不已。

大坂 弘道
OSAKA Hiromichi
生于1937年。1959年东京学艺大学美术专业毕业后，任东京都公立初中的美术教师，同时继续木工作品的创作。1984年，辞去教师职位，专事复原仿制正仓院文物“紫檀木画箱”工作。此后，一直开展独自的创作活动，1997年被认定为“人间国宝”（非物质文化遗产传承人）。

超越时空的木工艺术

所谓“人间国宝”,其正式名称是“重要无形文化财保持者”（相当于中国的“非物质文化遗产传承人”——译注）。在工艺和表演艺术领域，历史悠久或艺术价值极高的非物质文化遗产中，对领会和掌握了特殊且重要的技术、技能者，由文化厅选评认定为“人间国宝”。

大坂弘道作为木工工艺家，于1997年被认定为“人间国宝”。给他的作品创作以重大影响的，是东大寺正仓院文物的复原仿制。正仓院是建于8世纪的木结构仓库，里面珍藏了佛具、武器、装饰品、书籍等当时的文化精品9000余件，其中还有经由丝绸之路从罗马和波斯传来的文物。从大坂负责复原仿制的木工工艺品中，也可以明显看出受到了来自西方的设计构思的影响。

正仓院文物复原耗时7年

大坂在受托复原仿制正仓院文物后，首先花费了7年时间，致力于“紫檀木画箱”的仿制工作，这是一件需要精细的木画技术的木工作品。据说，前5年的时间都用在了为真实再现文物所必需的木材、金属、动物胶等的调查工作上。

所谓木画，是用象牙、兽角、木材、金属等绘制出图样，然后把它们镶入木胎以提高装饰效果的一种技法。其中的“紫檀木画箱”，以细密的几何图纹而知名，画1公分宽的图纹，就需要叠加由数种材料组成的薄片，其数量达30片之多。大坂在复原仿制过程中，成功地再现了古代木工工匠的技艺。

追求精致之美

此外，还在“紫檀木画箱”的木画技法中发现了锡的使用。参考这种方法，确立了“嵌庄”技术，即在削薄的构件上用钢丝锯透珑镂刻出图样，在其缝隙间镶入锡制的带状薄板。大坂在自己的创作中也将这项技术运用自如，黑柿木上施染的苏方红紫的美丽底色，映托出细致优雅的图纹，成为大坂作品的一大魅力。

大坂为追求精致之美，一年只创作2件作品。在这里为读者介绍超越了日本传统工艺框架的杰出艺术珍品。

（原文日文）

人间国宝 大阪弘道的世界
人间国宝 大阪弘道的世界
“唐草文嵌庄笔箱”，1994年。黑柿木表面“嵌庄”了锡。
“唐草文嵌庄笔箱”，1994年。黑柿木表面“嵌庄”了锡。
“宝相华文嵌庄花形合子”，2002年。黑柿木表面“嵌庄”了锡。所谓“宝相华”，指日本奈良、平安世代用作装饰的蔓藤花纹图案。
“宝相华文嵌庄花形合子”，2002年。黑柿木表面“嵌庄”了锡。所谓“宝相华”，指日本奈良、平安世代用作装饰的蔓藤花纹图案。
“螺钿锡嵌庄香箱”，2010年。黑柿木表面“嵌庄”了锡和数种贝壳。从不同角度可以欣赏到贝壳发出的各不相同的奇光异彩。
“螺钿锡嵌庄香箱”，2010年。黑柿木表面“嵌庄”了锡和数种贝壳。从不同角度可以欣赏到贝壳发出的各不相同的奇光异彩。
“莲瓣唐草文透嵌庄合子”，1999年。打开盒盖，映入眼帘的是金箔艳丽而庄严的世界。在黑柿木表面“嵌庄”了锡的作品。
“莲瓣唐草文透嵌庄合子”，1999年。打开盒盖，映入眼帘的是金箔艳丽而庄严的世界。在黑柿木表面“嵌庄”了锡的作品。
在住家兼工作室进行制作的大坂弘道。除工作外没有其他特别的兴趣爱好，他说：“埋头工作的时候，比什么都开心。”
在住家兼工作室进行制作的大坂弘道。除工作外没有其他特别的兴趣爱好，他说：“埋头工作的时候，比什么都开心。”
用小刀将透珑镂刻后的表面抛光
用小刀将透珑镂刻后的表面抛光
由一块木头雕刻的作品，因而不允许出现丝毫差错。
由一块木头雕刻的作品，因而不允许出现丝毫差错。
“黄杨宝相华文透雕香合子”，2011年。大坂的最新作品。
“黄杨宝相华文透雕香合子”，2011年。大坂的最新作品。
盖子上的荷花，是用一块木头刻出来的。精致美妙的作品，令人感叹不已。
盖子上的荷花，是用一块木头刻出来的。精致美妙的作品，令人感叹不已。
“唐草文嵌庄笔箱”，1997年。黑柿木表面“嵌庄”了锡。
“唐草文嵌庄笔箱”，1997年。黑柿木表面“嵌庄”了锡。
“黄杨锡嵌庄花形香合”，2009年。黄杨木表面“嵌庄”了锡。
“黄杨锡嵌庄花形香合”，2009年。黄杨木表面“嵌庄”了锡。
“唐草文螺钿嵌庄香箱”，2009年。黑柿木表面“嵌庄”了锡和夜光贝。夜光贝构成的直线，为作品平添一股现代气息。
“唐草文螺钿嵌庄香箱”，2009年。黑柿木表面“嵌庄”了锡和夜光贝。夜光贝构成的直线，为作品平添一股现代气息。
图样的画稿。也是大坂精致作品的设计图。
图样的画稿。也是大坂精致作品的设计图。
正在制作自己的骨灰盒。于2003年完成。为突出重点，在蔓藤花纹中交错镶入了锡和金。
正在制作自己的骨灰盒。于2003年完成。为突出重点，在蔓藤花纹中交错镶入了锡和金。
将锡镶嵌进木片图样中。厚度只有零点数毫米，这是对精度要求极高的作业。将这个木片镶入木胎，表现出大坂独特的世界观。
将锡镶嵌进木片图样中。厚度只有零点数毫米，这是对精度要求极高的作业。将这个木片镶入木胎，表现出大坂独特的世界观。
制作作品时使用的各种小刀
制作作品时使用的各种小刀
位于东京都练马区中村桥公寓的一个房间，是大坂的工作室。一件件名作珍品在这里问世。
位于东京都练马区中村桥公寓的一个房间，是大坂的工作室。一件件名作珍品在这里问世。