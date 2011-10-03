大坂弘道是木工工艺领域的“人间国宝”（非物质文化遗产传承人）之一，他创制的作品，洋溢着超越时空的神奇造型感，总是令观者惊叹不已。

大坂 弘道

OSAKA Hiromichi

生于1937年。1959年东京学艺大学美术专业毕业后，任东京都公立初中的美术教师，同时继续木工作品的创作。1984年，辞去教师职位，专事复原仿制正仓院文物“紫檀木画箱”工作。此后，一直开展独自的创作活动，1997年被认定为“人间国宝”（非物质文化遗产传承人）。 生于1937年。1959年东京学艺大学美术专业毕业后，任东京都公立初中的美术教师，同时继续木工作品的创作。1984年，辞去教师职位，专事复原仿制正仓院文物“紫檀木画箱”工作。此后，一直开展独自的创作活动，1997年被认定为“人间国宝”（非物质文化遗产传承人）。

超越时空的木工艺术

所谓“人间国宝”,其正式名称是“重要无形文化财保持者”（相当于中国的“非物质文化遗产传承人”——译注）。在工艺和表演艺术领域，历史悠久或艺术价值极高的非物质文化遗产中，对领会和掌握了特殊且重要的技术、技能者，由文化厅选评认定为“人间国宝”。

大坂弘道作为木工工艺家，于1997年被认定为“人间国宝”。给他的作品创作以重大影响的，是东大寺正仓院文物的复原仿制。正仓院是建于8世纪的木结构仓库，里面珍藏了佛具、武器、装饰品、书籍等当时的文化精品9000余件，其中还有经由丝绸之路从罗马和波斯传来的文物。从大坂负责复原仿制的木工工艺品中，也可以明显看出受到了来自西方的设计构思的影响。

正仓院文物复原耗时7年

大坂在受托复原仿制正仓院文物后，首先花费了7年时间，致力于“紫檀木画箱”的仿制工作，这是一件需要精细的木画技术的木工作品。据说，前5年的时间都用在了为真实再现文物所必需的木材、金属、动物胶等的调查工作上。

所谓木画，是用象牙、兽角、木材、金属等绘制出图样，然后把它们镶入木胎以提高装饰效果的一种技法。其中的“紫檀木画箱”，以细密的几何图纹而知名，画1公分宽的图纹，就需要叠加由数种材料组成的薄片，其数量达30片之多。大坂在复原仿制过程中，成功地再现了古代木工工匠的技艺。

追求精致之美

此外，还在“紫檀木画箱”的木画技法中发现了锡的使用。参考这种方法，确立了“嵌庄”技术，即在削薄的构件上用钢丝锯透珑镂刻出图样，在其缝隙间镶入锡制的带状薄板。大坂在自己的创作中也将这项技术运用自如，黑柿木上施染的苏方红紫的美丽底色，映托出细致优雅的图纹，成为大坂作品的一大魅力。

大坂为追求精致之美，一年只创作2件作品。在这里为读者介绍超越了日本传统工艺框架的杰出艺术珍品。

（原文日文）

人间国宝 大阪弘道的世界

用小刀将透珑镂刻后的表面抛光