Оосака Хиромити — мастер инкрустации по дереву. Его работы, удивительным образом объединившие в себе древность и современность, неизменно приводят зрителей в восхищение.
Искусство работы по дереву: уникальный синтез древности и современности.
Звание «Живое национальное достояние» официально звучит как «Хранитель важного нематериального культурного наследия» и присуждается людям, которые обладают особыми техниками или умениями, имеющими важное историческое или культурное значение в прикладных либо сценических искусствах.
Оосака Хиромити за свои инкрустации был удостоен этого звания в 1997 году. Большое влияние на его творчество оказала работа над копированием экспонатов сокровищницы Сёсоин в храме Тодайдзи в г. Нара. Сёсоин представляет собой хранилище, выстроенное из дерева в VIII веке, в котором хранится буддийская храмовая утварь, оружие, украшения, письменные документы и прочие вещи, отражающие ту эпоху, а всего там более 9 тысяч экспонатов. Среди них — предметы, прибывшие в Японию по Шёлковому пути из Рима и Персии. Деревянные экспонаты, над воссозданием которых трудился Оосака Хиромити, также испытали на себе сильное влияние искусства стран, лежащих к западу от Японии.
Семь долгих лет работы с сокровищницей Сёсоин
Оосака Хиромити, получивший заказ на воспроизведение сокровищ Сёсоин, вначале работал над копией «Инкрустированной палисандровой шкатулки», требовавшей тонкой работы по дереву. Первые пять лет он был занят изучением сортов дерева, разновидностей металлов и клеящих веществ, необходимых для точного воспроизведения шкатулки.
Инкрустация по дереву — это украшение деревянной поверхности путём врезки в неё элементов, сделанных из слоновой кости, рога, дерева, металла и т. п. Палисандровая шкатулка из сокровищницы Сёсоин известна своим мелким геометрическим орнаментом; на каждый сантиметр ширины узора приходится около 30 пластинок, сделанных из различных материалов, которые нужно соединить в орнамент. В ходе этой работы Оосака Хиромити сумел воссоздать искусство инкрустации по дереву, которым обладали древние мастера.
Красота мельчайших деталей
Мастеру Оосака удалось выяснить, что при инкрустации палисандровой шкатулки использовалось олово. Это вдохновило его на создание особой техники гансо , при которой в тонком шпоне лобзиком (итоноко) прорезается ажурный орнамент, и получившиеся промежутки заполняются полосками олова или иного материала. В своих авторских работах Оосака Хиромити также использует эту технику, и поверхность дерева, украшенная тонкими узорами белого олова, очаровывает всех, кто видит работы этого мастера.
Оосака Хиромити всей душой предан своей кропотливой работе и за год делает не более двух вещей. В этом слайд-шоу мы представляем его произведения, которые уже вышли за рамки традиционного японского прикладного искусства и представляют собой новое направление в прикладном искусстве Японии.