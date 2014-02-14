Оосака Хиромити — мастер инкрустации по дереву. Его работы, удивительным образом объединившие в себе древность и современность, неизменно приводят зрителей в восхищение.

Оосака Хиромити

Родился в 1937 г. В 1959 г. закончил Токийский университет искусств, после чего работал в качестве учителя искусства в публичной школе, одновременно с этим продолжая заниматься творчеством. В 1984 году покинул должность в связи с работой над воспроизведением палисандровой шкатулки из сокровищницы Сёсоин, потом создавал свои произведения. В 1997 г., признан Живым национальным достоянием Японии. Родился в 1937 г. В 1959 г. закончил Токийский университет искусств, после чего работал в качестве учителя искусства в публичной школе, одновременно с этим продолжая заниматься творчеством. В 1984 году покинул должность в связи с работой над воспроизведением палисандровой шкатулки из сокровищницы Сёсоин, потом создавал свои произведения. В 1997 г., признан Живым национальным достоянием Японии.

Искусство работы по дереву: уникальный синтез древности и современности.

Звание «Живое национальное достояние» официально звучит как «Хранитель важного нематериального культурного наследия» и присуждается людям, которые обладают особыми техниками или умениями, имеющими важное историческое или культурное значение в прикладных либо сценических искусствах.

Оосака Хиромити за свои инкрустации был удостоен этого звания в 1997 году. Большое влияние на его творчество оказала работа над копированием экспонатов сокровищницы Сёсоин в храме Тодайдзи в г. Нара. Сёсоин представляет собой хранилище, выстроенное из дерева в VIII веке, в котором хранится буддийская храмовая утварь, оружие, украшения, письменные документы и прочие вещи, отражающие ту эпоху, а всего там более 9 тысяч экспонатов. Среди них — предметы, прибывшие в Японию по Шёлковому пути из Рима и Персии. Деревянные экспонаты, над воссозданием которых трудился Оосака Хиромити, также испытали на себе сильное влияние искусства стран, лежащих к западу от Японии.

Семь долгих лет работы с сокровищницей Сёсоин

Оосака Хиромити, получивший заказ на воспроизведение сокровищ Сёсоин, вначале работал над копией «Инкрустированной палисандровой шкатулки», требовавшей тонкой работы по дереву. Первые пять лет он был занят изучением сортов дерева, разновидностей металлов и клеящих веществ, необходимых для точного воспроизведения шкатулки.

Инкрустация по дереву — это украшение деревянной поверхности путём врезки в неё элементов, сделанных из слоновой кости, рога, дерева, металла и т. п. Палисандровая шкатулка из сокровищницы Сёсоин известна своим мелким геометрическим орнаментом; на каждый сантиметр ширины узора приходится около 30 пластинок, сделанных из различных материалов, которые нужно соединить в орнамент. В ходе этой работы Оосака Хиромити сумел воссоздать искусство инкрустации по дереву, которым обладали древние мастера.

Красота мельчайших деталей

Мастеру Оосака удалось выяснить, что при инкрустации палисандровой шкатулки использовалось олово. Это вдохновило его на создание особой техники гансо , при которой в тонком шпоне лобзиком (итоноко) прорезается ажурный орнамент, и получившиеся промежутки заполняются полосками олова или иного материала. В своих авторских работах Оосака Хиромити также использует эту технику, и поверхность дерева, украшенная тонкими узорами белого олова, очаровывает всех, кто видит работы этого мастера.

Оосака Хиромити всей душой предан своей кропотливой работе и за год делает не более двух вещей. В этом слайд-шоу мы представляем его произведения, которые уже вышли за рамки традиционного японского прикладного искусства и представляют собой новое направление в прикладном искусстве Японии.

Инкрустированная шкатулка с китайским растительным орнаментом каракуса (арабеска), 1994. Эбеновое дерево, инкрустация оловом

Инкрустированная коробка с китайским узором из цветов лотоса, 1999. Когда поднимают крышку, глазам открывается яркость и роскошь узора из золотой фольги внутри. Эбеновое дерево, инкрустированное оловом

Инкрустированная коробка с крышкой в форме цветов, 2002. Эбеновое дерево, инкрустация оловом. Такой китайский растительный орнамент был популярен в эпохи Нара и Хэйан (в VIII-XII вв.)

Шкатулка для благовоний, инкрустированная перламутром, 2010. Эбеновое дерево с инкрустацией перламутром разных видов раковин, которые по-разному играют при разном освещении и меняют цвет в зависимости от угла падения света

Оосака Хиромити в своей мастерской. Он говорит, что наиболее счастлив именно тогда, когда занят своей работой

Мелкой стамеской мастер сглаживает углы на своей работе

При работе с цельным куском дерева малейшая ошибка может привести к плачевному результату. Мастер должен убедиться, что каждое его движение выверенно и точно

Самшитовая коробка для благовоний с резным ажурным растительным орнаментом, 2011. Самая новая из работ Оосака Хиромити

Цветок лотоса, украшающий верхнюю часть крышки, вырезан из одного куска дерева. Красота, проявляющаяся в мелких деталях, завораживает

Коробка для кистей с растительным орнаментом каракуса (арабеска), 1997. Эбеновое дерево, инкрустация оловом

Самшитовая коробка для благовоний с украшениями в форме цветов, инкрустированная оловом, 2009. Самшит, инкрустация оловом

Коробка для благовоний с растительным орнаментом каракуса (арабеска) в технике радэн (инкрустация перламутром и т. п.), 2009. Эбеновое дерево, инкрустация оловом и перламутром. Прямые линии орнамента придают работе современный вид

Прорисовки орнаментов и общего вида работ

Коробка для урны с прахом, сделанная Оосака Хиромити для собственных похорон, в процессе изготовления. Завершена в 2003 г.

Оосака Хиромити врезает олово в деревянную деталь орнамента, которая станет элементом инкрустированной поверхности изделия. Это очень кропотливая работа, требующая очень большой точности. Через искусство инкрустации мастер выражает своё мироощущение

Инструменты, которые использует Оосака Хиромити в работе над своими произведениями