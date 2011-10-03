大坂弘道是木工工藝領域的「人間國寶」（非物質文化遺產傳承人）之一，他創造的作品，洋溢著超越時空的神奇造型感，總是令觀者驚嘆不已。

大坂 弘道

OSAKA Hiromichi

生於1937年。1959年東京學藝大學美術專業畢業後，任東京都公立國中的美術教師，同時繼續木工作品的創作。1984年，辭去教師職位，專事復原仿製正倉院文物“紫檀木畫箱”工作。此後，一直開展獨自的創作活動，1997年被認定為「人間國寶」（非物質文化遺產傳承人）。 生於1937年。1959年東京學藝大學美術專業畢業後，任東京都公立國中的美術教師，同時繼續木工作品的創作。1984年，辭去教師職位，專事復原仿製正倉院文物“紫檀木畫箱”工作。此後，一直開展獨自的創作活動，1997年被認定為「人間國寶」（非物質文化遺產傳承人）。

超越時空的木工藝術

所謂「人間國寶」，其正式名稱是「重要無形文化財保持者」。在工藝和表演藝術領域，歷史悠久或藝術價值極高的非物質文化遺產中，對領會和掌握了特殊且重要的技術、技能者，由文化廳選評認定為「人間國寶」。

大坂弘道作為木工工藝家，於1997年被認定為「人間國寶」。給他的作品創作以重大影響的，是東大寺正倉院文物的復原仿製。正倉院是建於8世紀的木結構倉庫，裏面珍藏了佛具、武器、裝飾品、書籍等當時的文化精品9,000餘件，其中還有經由絲綢之路從羅馬和波斯傳來的文物。從大坂負責復原仿製的木工工藝品中，也可以明顯看出受到了來自西方的設計構思的影響。

正倉院文物復原耗時7年

大坂在受託復原仿製正倉院文物後，首先花費了7年時間，致力於「紫檀木畫箱」的仿製工作，這是一件需要精細的木畫技術的木工作品。據說，前5年的時間都用在了為真實再現文物所必需的木材、金屬、動物膠等的調查工作上。

所謂木畫，是用象牙、獸角、木材、金屬等繪製出圖樣，然後把它們鑲入木胎以提高裝飾效果的一種技法。其中的「紫檀木畫箱」，以細密的幾何圖紋而知名，畫1cm寬的圖紋，就需要疊加由數種材料組成的薄片，其數量達30片之多。大坂在復原仿製過程中，成功地再現了古代木工工匠的技藝。

追求精緻之美

此外，還在「紫檀木畫箱」的木畫技法中發現了錫的使用。參考這種方法，確立了「嵌莊」技術，即在削薄的構件上用鋼絲鋸透瓏鏤刻出圖樣，在其縫隙間鑲入錫製的帶狀薄板。大坂在自己的創作中也將這項技術運用自如，黑柿木上施染的蘇方紅紫的美麗底色，映托出細緻優雅的圖紋，成為大坂作品的一大魅力。

大坂為追求精緻之美，一年只創作2件作品。在這裏為讀者介紹超越了日本傳統工藝框架的傑出藝術珍品。

（原文日文）

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