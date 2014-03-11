أوساكا هيروميتشي Ōsaka Hiromichi

ولد عام ١٩٣٧. عمل أستاذا للفنون في مدرسة ابتدائية عقب تخرجه من قسم الفنون الجميلة في جامعة طوكيو غاكوغيي للفنون عام ١٩٨٠، وقد تم إيكاله بمهام تصميم نماذج مشابهة للعديد من الكنوز الموجودة في بيت الكنوز ’’شوسوإن‘‘ في معبد ’’توداي جي‘‘ في بلدة نارا قرب اوساكا من قبل وكالة القصر الإمبراطوري. في عام ١٩٨٤، ثم استقال من مهنة التدريس ليستفيد من كامل وقته في التركيز على حرفته اليدوية. كما فاز بالكثير من الجوائز والأوسمة تكريماً لأعماله والتي بلغت الذروة بإدراجه في قائمة الكنوز الوطنية الحية عام ١٩٩٧. ولد عام ١٩٣٧. عمل أستاذا للفنون في مدرسة ابتدائية عقب تخرجه من قسم الفنون الجميلة في جامعة طوكيو غاكوغيي للفنون عام ١٩٨٠، وقد تم إيكاله بمهام تصميم نماذج مشابهة للعديد من الكنوز الموجودة في بيت الكنوز ’’شوسوإن‘‘ في معبد ’’توداي جي‘‘ في بلدة نارا قرب اوساكا من قبل وكالة القصر الإمبراطوري. في عام ١٩٨٤، ثم استقال من مهنة التدريس ليستفيد من كامل وقته في التركيز على حرفته اليدوية. كما فاز بالكثير من الجوائز والأوسمة تكريماً لأعماله والتي بلغت الذروة بإدراجه في قائمة الكنوز الوطنية الحية عام ١٩٩٧.

أوساكا هيروميتشي كنز وطني حي

تتجسد الكنوز الوطنية الحية التقاليد اليابانية الغنية بالفنون والحرف اليدوية. حيث انّ نخبة الحرفيين المعترف بهم رسميا بأنهم ’’حماة الممتلكات الثقافية المهمة غير الملموسة‘‘ يمتلكون تقنيات ومهارات مستمدة من القيم الفنية والتاريخية الاستثنائية في الأداء الفني والحرف التقليدية. وأوساكا هيروميتشي واحدٌ منهم حيث تم تسجيله ككنز وطني حي لأعماله الخشبية عام ١٩٩٧، وقد شحذ مهاراته عبر صنع نسخ مشابهة لأشياء تاريخية من مجموعة بيت الكنوز ’’شوسوإن‘‘ في بلدة نارا ويعود تاريخ هذا البيت الخشبي إلى القرن الثامن عشر ويحتوي على نحو ٩٠٠٠ تحفة ثقافية من بينها أدوات تستخدم في المراسم البوذية وأسلحة وزخارف ووثائق ومخطوطات. كما تضم الكنوز أشياءً تعود لأماكن بعيدة جدا مثل روما وفارس والتي كانت تصل إلى اليابان عبر طريق الحرير. ولعل تأثير الفن الأوروبي ومنطقة غرب آسيا جليٌ وواضح في الكثير من القطع الفنية التي كان أوساكا يقوم بصنع نسخ عنها.

إحياء التقنيات الحرفية القديمة

وكانت أولى خطوات أوساكا عند تكليفه بصنع نسخ عن كنوز شوسوإن ضمان توفر المواد الضرورية مما يعني السعي للحصول على مواد خاصة وأخشاب ضرورية لصنع نسخ مشابهة بشكل كامل لتلك الكنوز القديمة. من خلال الاستفادة من خبراته ومدخراته وقضى أوساكا نحو خمس سنوات في البحث عن الأدوات والمواد التي جرى استخدامها من حرفيي تلك التحف ، وبحث عن بدائل لها معاصرة. و كانَ أول مشروع له صنع نسخة طِبق الاصل عن صندوق زهور خشبي يعود لحقبة نارا واستغرق سبع سنوات لإكماله. كما ان أوساكا متخصص بأحدِ أساليب النقش يعرف بـ’’موكوغا‘‘ وتعني حرفيا صورة الخشب، حيث يتم فيها ترصيع أشكال دقيقة في قطع خشبية باستخدام العاج والقرون وأنواعاً أخرى من الخشب والمعادن لصنع نقوش زخرفية معقدة على سطح الخشب. وتميز صندوق الزهور الخشبي الذي صنعه أوساكا بوجود أنماط هندسية معقدة بشكل ملحوظ حيث استخدم فيه شرائح من رقاقات رفيعة من مواد مختلفة لصنع أشكال زخرفية ناعمة بعرض اسم واحدٍ فقط. لقد نجح أوساكا في إحياء التقنيات التي استخدمت من قبل نقاشي الأخشاب في العصور القديمة.

تقنية فريدة وجهد مضني لقطعة فنية رائعة

توصل أوساكا إلى أن الحرفيين في حقبة نارا استخدموا ترصيعا ناعما لصنع أشكال على بعض صناديق الزهور الخشبية التي قلدها أوساكا. وهذا ما ألهمه في التوصل إلى تقنية فريدة. تنطوي على نقش زخارف متشابكة ناعمة وعلى حبكة شبه مخرمة بشرائط نحيلة من الخشب بمنشار ’’إيتونوكو‘‘ وعمل تطعيم بشرائح رقيقة من القصدير ومواداً أخرى داخل هذه الحبكة. ولعل المزيج الساحر من الرسم الشفاف المعدني المعقد والسطح الجميل لخشب البرسيمون الأسود، مع التلوين بالأحمر وصبغة خشب السابان هي من الخصائص الرئيسية لأعمال أوساكا التي تبعث على الدهشة. كما يتبع أوساكا منهجا دقيقا في صنع نماذجه الجميلة، فهو يصنع نموذجين فقط في العام. ويقدم عرض الشرائح هذا بعضا من الأعمال الفنية المميزة لأوساكا التي تتجاوز إطار عمل الصناعات اليدوية اليابانية التقليدية لكي تصبح بعدئذ قطعة فنية عالمية.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)

صندوق لفرشاة الكتابة مرصع بزخارف أزهار ملتوية (١٩٩٤). ترصيع بالقصدير على خشب البرسيمون الأسود.

وعاء مرصع بزخارف أزهار ’’هوسوغيه‘‘ (٢٠٠٢). ترصيع بالقصدير على خشب البرسيمون الأسود. هوسوغيه هو نوع من الأرابيسك الذي كان شائعا في حقبتي نارا (٧١٠– ٧٩٤) وهييان (٧٩٤–١١٨٥).

صندوق لأعواد البخور مرصع بـ’’رادين‘‘ والقصدير (٢٠١٠). يتم ترصيع القصدير وقشور متنوعة على سطح خشب البرسيمون الأسود. ولهذه القطعة الفنية بريق خادع يمكن أن يتغير بمهارة بناءا على زاوية نظر المشاهد.

أوساكا هيروميتشي في مرسمه داخل منزله. يقول أوساكا إنه عندما يكون مستغرقا بعمله يشعر بالسعادة أكثر من أي وقت آخر.

يستخدم أوساكا بعد نقش الشبكة أداة صغيرة لتنعيم الخشب وصَقله.

صندوق خشبي لأعواد البخور مع شبكة مخرمة وأشكال أرابيسك من نوع هوسوغيه (٢٠١١). أحد آخر أعمال أوساكا.

زخارف منقوشة على شكل أزهار اللوتس على الغطاء من قطع صغيرة من الخشب. وذلك مع لحظة تأمل في جمال التفاصيل تسلب الأنفاس.

صندوق فرشاة كتابة مرصع بأشكال من نمط أرابيسك (١٩٩٧). ترصيع بالقصدير على خشب البرسيمون الأسود.

إناءٌ لاحتواء أعواد البخور مزخرف بشكل أزهار مصنوع من صندوق خشبي ومرصع بالقصدير (٢٠٠٩).

صندوق أعواد البخور رادين مرصع بأشكال على غرار نمط الأرابيسك (٢٠٠٩). تتميز هذه القطعة بقاعدة من خشب البرسيمون الأسود مرصعة بالقصدير وقشور رخامية حلزونية. الخطوط المستقيمة المتشكلة من قشور التطعيم تُضفي على العمل الفني شعورا بالحداثة.

تصميم الرسومات. رسومات أوساكا المفصلة ترشده خلال مرحلة النقش المجهدة.

في أثناء العمل: جرة جنائزية لأوساكا. تم الانتهاء من العمل في هذه القطعة الفنية عام ٢٠٠٣ وقد استخدم أوساكا فيها ترصيعا متناوبا من القصدير والذهب لخلق نموذج أرابيسك معقد.

أوساكا يدخل طِعم القصدير في قطعة خشبية والتي ستدمج في تصميم الزخارف. يتطلب هذا العمل الالتزام بالكثير من الدقة تصل حتى واحد من عشرة من الميليميتر. وهذه الشرائح الخشبية هي الركيزة الأساسية لرؤية أوساكا الفنية.

بعض أدوات أوساكا.