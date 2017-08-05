榻榻米是起源于日本的一种地板材料，用草梗编织而成，铺设在日本传统的房间、旅馆、餐馆、寺庙及茶室等处。榻榻米上，既可直接席地而坐，或放一块坐垫就座，也可铺上被褥就寝，对日本人而言，它是传统生活方式中不可或缺的一部分。

榻榻米的结构

榻榻米是日本传统的地板材料。如今的日本住宅，有日式和洋式两种风格的房间，榻榻米用于日式房间，举行茶道的茶室也是铺有榻榻米的日式房间。一张榻榻米的标准尺寸，长182厘米，宽91厘米。最常见的榻榻米房间，面积多为3到8张大小。在榻榻米的内胎（Tatami-doko）上覆盖一层席面（Tatami-omote），边缘四周缝上包边（Tatami-heri），一张榻榻米就制作完成了。

榻榻米的内胎呈板状，由稻草密实编结缝合而成，厚约5厘米。由于稻草供应量下降，且存在易生螨虫、易发霉等问题，近年来内胎的材料大多改用发泡聚苯乙烯或软质纤维板。

缝在榻榻米四周的带状包边，面料是麻或丝，有各种颜色和花纹可供选择。同时也存在不缝包边的样式，譬如琉球榻榻米。

榻榻米通常是长宽比为2：1的长方形，但也有正方形。京都、大阪、名古屋、东京等，榻榻米的尺寸因地区不同而略有差异，现在的公寓房大多使用尺寸稍小的榻榻米。日本住宅大多常常以榻榻米的数量表示房间的大小，比如3（张）榻榻米、4.5（张）榻榻米、6（张）榻榻米或8（张）榻榻米等。

榻榻米的历史

虽然日本文化有很多都从中国传入，但一般认为榻榻米是日本“土生土长”的。现存最古老的榻榻米制作于公元8世纪中叶，现在保存于奈良东大寺的正仓院。

在日本的平安时代（794～1185年），榻榻米主要用于贵族的宅邸，根据需要摆放在房间的木地板上，代做靠垫或床使用。12世纪末至16世纪中叶，榻榻米的使用日益普及，逐渐开始像今天一样铺在整个房间。榻榻米进入寻常百姓人家，是从江户时代（1603～1868年）中期开始的，而遍及全日本乡村则是明治时代（1868～1912年）以后的事了。

现今的榻榻米

第二次世界大战后，尽管日本人的生活趋于西化，但在相当长的时间里，日本的住宅仍是以榻榻米房间为主的。直至1990年前后，不设日式房间的住宅增多，木制地板逐渐开始受到人们的欢迎。

熊本县是日本首屈一指的灯心草产地。根据熊本县产销振兴组织的调查，日本国内榻榻米席面的需求量已从1993年的4500万张，下降到2012年的1490万张，减少了三分之二。

不过，由于木地板的房间存在寒冷、隔音差等缺点，近来人们开始再度将目光转向榻榻米。一些新式榻榻米，例如可以铺在木地板上的榻榻米、使用灯心草以外的材料制作且席面绚丽多彩的榻榻米等，也颇受人们的青睐。

在榻榻米上摆上坐垫即可当座椅，铺上被褥又可做床铺，不需太多家具，使简朴生活成为可能。制作榻榻米内胎和包边时如果注意使用环保材料，那么即便废弃后也能全部得到自然分解。

标题照片：配有坐垫和矮桌的榻榻米房间