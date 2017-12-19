Татами – традиционные маты на полу комнаты в японском доме. Они плетутся из тростника и, как правило, набиваются рисовой соломой, хотя в последнее время все чаще используют современные искусственные материалы. Устланные татами комнаты можно увидеть в храмах, рёканах, чайных домиках и ресторанах, но татами используются и в обычных жилых домах. Сидя на тростниковом полу на подушке-сиденье дзабутон или лежа на футоне, разложенном поверх татами, вы словно окунаетесь в традиционный японский быт.

Устройство татами

В течение многих веков татами используются в Японии для покрытия полов. В большинстве современных японских домов есть хотя бы одна комната в стиле васицу, пол которой устлан татами. Татами также является обязательным атрибутом традиционных чайных домиков. Стандартный размер татами – 182 см в длину и 91 см в ширину. Для обычной комнаты может понадобиться от трёх до восьми татами, в зависимости от её площади. Татами-доко – основная внутренняя часть мата – покрывается внешней оплёткой татами-омотэ, и обе эти части скрепляются с помощью ткани, которой мат обшивается по краям. Обшитый тканью край татами называется татами-хэри.

Татами-доко традиционно изготавливается из нескольких слоев спрессованной рисовой соломы, которые сшиваются, образуя основу толщиной около пяти сантиметров. В последнее время в связи с уменьшением поставок соломы, а также из-за существующей вероятности заражения паразитами и плесенью, всё чаще для изготовления основы используется пенополистирол или древесное волокно.

Внешнюю оплётку татами-омотэ плетут, или, правильнее сказать, ткут из тростника игуса (ситник) с использованием пеньки или шелковины в качестве уточной нити. В наши дни в производстве татами-омотэ кроме тростника иногда используют бумагу и синтетические материалы. Тростник всё активней импортируется из Китая. Кроме того, возросло количество дешевых татами-омотэ, полностью произведенных в Китае. Свежеизготовленная оплётка ощутимо пахнет тростником и имеет характерную светло-зеленую окраску. С годами она выцветает, запах становится слабее. Срок эксплуатации – несколько десятилетий. Повреждённую оплётку можно заменить на новую.

История татами – made in Japan

В Японии существует многолетняя традиция культурного заимствования из Китая, однако татами принято считать оригинальным японским изобретением. Самое старое из сохранившихся до наших времён татами датируется восьмым веком. Оно хранится в сокровищнице Сёсоин храма Тодайдзи в городе Нара.

В эпоху Хэйан (794-1185) татами использовались в резиденциях аристократических семей. Ими в случае необходимости покрывали отдельные участки пола, использовали их как сиденья или спальные ложа. За почти четыре века – с конца XII по середину XVI века – татами прочно вошли обиход, ими стали устилать весь пол жилых комнат. Именно так они продолжают использоваться и по сей день. К середине эпохи Эдо татами сделались повсеместным явлением в среде простых горожан. А провинция и деревенские области были охвачены «татамизацией» в течение эпохи Мэйдзи (1868-1912).

Татами сегодня

После Второй мировой войны Япония пережила бурную «вестернизацию» повседневного образа жизни, однако обычай жить в домах с татами продержался очень долго. Только в начале 1990-х годов стало заметно расти число квартир и домов без васицу, и сделался популярным паркетный пол. По данным Организации по развитию производства и торговли в префектуре Кумамото, где производится больше всего тростника игуса, за двадцатилетний период с 1993 по 2012 год спрос на татами-омотэ упал в три раза, с 45 млн штук до 14 млн 900 тыс. штук в год.

Перед сном футон и одеяла раскладываются на татами. Утром все складывается и убирается в шкаф до вечера

Поскольку в комнатах с дощатым и паркетным полом звуко- и термоизоляция гораздо хуже, былая популярность снова возвращается к татами, приобретая новые формы. Появляются маты, которые можно класть поверх паркета, в производстве оплётки используется не только тростник, но и другие материалы, меняется дизайн – татами становятся более яркими и красочными.

Положенные на татами подушка-дзабутон и футон превращаются в стул и кровать, не обременяя интерьер громоздкой мебелью. Традиционное татами, произведенное по большей части из экологичных, поддающихся биологическому раcпаду материалов – это символ простой жизни в согласии с природой.

Дополнительная информация на английском языке

http://www.kyo-tatami.com/english/

Фотография к заголовку: Комната с татами, подушкой-дзабутоном и традиционным низким столиком дзатаку