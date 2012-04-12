日本的初等中等教育常常被比喻为钟摆，因为它始终在宽松和填鸭式教育之间摇摆不定。其背景有为政者的心理，每当世间的闭塞感高涨，就会把罪过推给教育，想藉此振奋民心。
眼下，中小学恢复了2002年学校实施五日制教学后被削减的教学内容，正在向脱离“宽松教育”转舵。可以说，钟摆开始从宽松向填鸭回摆了。去年4月起先是小学，今年4月开始中学也将实行新的授课内容。
小学低年级的国语课时已改为每周9节，恢复到战后最多的19年前的水平。首先是把重点放在作为学习基础的国语上，而高年级则把力量集中放到以数理为中心的主要学科上。从中可以看出，文部科学省是试图用增加容易测试学力的学科课时的方法，以期缓和人们对学生学力低下的批评。
从授课内容来看，在人们的责难中往往成为众矢之的 的小学算数中的梯形面积公式、初中理科的离子和元素周期表等“宽松教育”时期被削减的内容，都一一得到恢复。而且，诸如将初中学习的英文单词量，从现在的900个扩大到1200个等，数量上也有所增加。在宽松教育中，追求主动学习、发现问题和解决问题这种新的学习能力，而今则再次将重心放到了反复型的学习上。
学力差距扩大
那么，为什么会向脱离“宽松教育”转变呢？这是受到经济合作与发展组织（OECD）实施的国际学习能力评估项目（PISA）结果的影响。在2003年的测评中，日本学生的阅读能力国际排序从3年前的第8名大幅度地滑落到了第14名，这便成为导致这一转向的一个重要原因。不仅如此，修改教育大纲的讨论，是在热心于教育改革的安倍晋三内阁时期进行的，因而也有很大关系。安倍原首相的范本是英国在撒切尔执政时期实施的教育改革，它被评价为是摆脱了经济停滞不前的“英国病”的一场改革。然而，据说当时英国学习借鉴的却是经济发展一直良好的日本的教育。也就是说，日本通过刻意向国外学习，把钟摆调回原位，走的是一条兜圈子绕弯之路。
各国国际学习能力评估项目（PISA）阅读能力平均得分名次比较
|PISA2000
|PISA2003
|PISA2006
|PISA2009
|1
|芬兰
|芬兰
|韩国
|上海
|2
|加拿大
|韩国
|芬兰
|韩国
|3
|新西兰
|加拿大
|香港
|芬兰
|4
|澳大利亚
|澳大利亚
|加拿大
|香港
|5
|爱尔兰
|列支敦士登
|新西兰
|新加坡
|6
|韩国
|新西兰
|爱尔兰
|加拿大
|7
|英国
|爱尔兰
|澳大利亚
|新西兰
|8
|日本
|瑞典
|列支敦士登
|日本
|9
|瑞典
|荷兰
|波兰
|澳大利亚
|10
|奥地利
|香港
|瑞典
|荷兰
|11
|比利时
|比利时
|荷兰
|比利时
|12
|冰岛
|挪威
|比利时
|挪威
|13
|挪威
|瑞士
|爱沙尼亚
|爱沙尼亚
|14
|法国
|日本
|瑞士
|瑞士
|15
|美国
|澳门
|日本
|波兰
尽管课时并没有增加多少，授课内容却恢复了原状，从小学的教育第一线传来了消化不良的哀鸣。民间教育信息公司的调查显示，教员们感到孩子们之间的学力差距扩大，正苦心焦虑寻求对策。不仅要掌握知识，还要运用所学的知识培养思考能力，这种“宽松教育”追求的理念，何时才能在教育中开花结果呢？