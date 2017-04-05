美国导演马丁·斯科塞斯在初次阅读远藤周作小说《沉默》28年后，终于将它搬上了银幕。那么，导演在这部影片中寄寓了怎样的所思所想呢？

已故日本作家远藤周作1966年出版了小说《沉默》，讲述在17世纪江户幕府初期镇压基督教的时代背景之下，一位历经种种苦难和悲惨，最终放弃基督信仰的葡萄牙传教士的故事。作品发表之初，受到天主教会的猛烈抨击，但作为文学作品，则获得了来自世界的高度评价。22年后的1988年，美国导演马丁·斯科塞斯在他的电影《基督的最后诱惑》上映后不久，首次读到了这本小说。《基督的最后诱惑》描述了作为一个人在苦恼中寻道的耶稣基督，因此上映后受到了基督教团体的强烈谴责，甚至发起了禁映活动。而远藤的这本小说，从不同的角度追询“何谓信仰”的主题，深深触动了导演的心灵，让他决定改编成电影。而最终得以实现，却也耗费了28年的岁月。

葡萄牙传教士罗德里格兹（左，安德鲁·加菲尔德饰），为了寻找被认为在日本传教时失踪并弃教的传教士费莱拉，秘密潜入长崎。右为地下教徒Mokichi（冢本晋也饰演） (c) 2016 FM Films, LLC. All Rights Reserved.

电影改编：一条“漫长的学习旅程”

导演马丁·斯科塞斯为何如此执着于将《沉默》搬上电影银幕呢？在日本首映（2016年1月21日）前的记者会上，导演就原作和电影，谈了自己的所思所感，并称这部电影制作令自己走过了一个相当特别的心路历程。

“《基督的最后诱惑》虽然饱受批评，但在以神职人员为对象的特映会后，美国圣公会的大主教保罗·摩尔跟我说他很喜欢这部电影，然后推荐我务必一读的，就是远藤周作的《沉默》，因为他认为，这本小说是以不同形式探问了何谓信仰这个问题。”

马丁·斯科塞斯从小在虔诚的天主教徒家庭长大，也曾在神学院就读。对他而言，“何谓真正的信仰”一直是一个重要的主题。“当时正是《基督的最后诱惑》遭受攻击最烈的时期，我一度迷失了自我，丧失了自己的信仰之心，有一种无所适从之感。读完《沉默》，我的内心深处产生了一种必须进一步深入探究这个问题的想法。”

虽说如此，改编成电影的工作却非一帆风顺。“虽然我想把它搬上银幕，但根本不知道该如何着手。无论是作品诠释还是对日本文化的理解都不够充分，再加上当时自己的宗教观也在动摇，所以（直至电影摄制完成）这个拍摄计划对我来说是一个不断尝试并从失败中学习的宏大旅程。”