近来，越来越多外国游客喜欢上了日本拉面，热衷于造访日本各地，品尝当地特色拉面。顺应这一潮流，2023年10月，山形县南阳市山形铁道Flower长井线与人气漫画《爱吃拉面的小泉同学》合作，推出了该漫画的主题列车。该市还面向外国游客策划了体验山形独特“拉面外卖文化”的旅游路线。

“拉面王国”山形

尽管日本各地的拉面都各具特色，但山形县可以说是当之无愧的“拉面王国”，是“全日本最热爱拉面的县”。

日本总务省每年二月发布的“家庭收支情况调查”数据显示，截至2020年，山形市连续八年蝉联日本“家庭户均‘在外食用拉面消费额’”第一名。尽管2021年被新潟市超过，但2022年又以13196日元（约合人民币644元——译注）夺回首位（第二名为新潟市，第三名为福岛市）。

再者，2023年10月，由日本拉面协会等机构组织的第一届“日本各地拉面大选”中，代表东北地区参赛的“酒田拉面”凭借现场投票和社交平台传播数据夺得冠军。酒田拉面的特色是鱼贝类汤底加自制面条，并在面上盛放薄皮云吞。

在每十万人口拥有的拉面店铺数量方面，山形县也以约60家位居日本全国第一。除了酒田拉面外，还有“冷拉面”“鸡杂拉面”“米泽拉面”“辣味噌拉面”等当地特色拉面。

为什么山形人这么喜欢拉面呢？一般认为，理由主要有以下几点：

“山形寒冷的气候使这里的人们更喜欢暖胃的食物，加之自古以来山形人就有在家制作手打面的习俗，因此，很多人在外就餐时愿意选择拉面。”

“1923年日本关东大地震发生后，来自横滨的大量避难者将拉面带到了山形。”

在山形，大部分荞麦面店都卖拉面，普通人在家里或者在办公室等招待来客时也习惯点拉面外卖。这一习惯也是提升拉面消费量的重要因素。

日本唯一的市政厅“拉面科”

出于对拉面的热爱，山形县南阳市政厅甚至设立了专门的部门——拉面科。

南阳市位于山形县东南部，人口约三万人，因起源于平安时代（794-1192年）后期的名温泉“赤汤温泉”和民间传说“仙鹤报恩”而闻名。

设立拉面科的契机是2014年面向市内中学生进行的问卷调查。对于“想向外市、外县的人传达南阳市的什么魅力？”一问，众多受访者都给出了“拉面”这一回答。2015年，南阳市提出“以拉面为轴心的城市形象建设”作为该市的未来发展战略；2016年7月，官民合作项目“南阳市政厅拉面科R&R（拉面与革命）项目”正式启动。

基于该项目，南阳市对市内约60家拉面店逐一进行调研，创建了数据库和地图。这些信息不仅通过南阳市官方网站得到公开，还被制作成册通过市未来战略科向大众发放。

在有“拉面王国”之称的山形县，南阳市的人均拉面店数量多达县平均值的三倍左右。然而，在外市、外县，南阳市“美味拉面之城”的形象并没有深入人心。基于这一现状，南阳市决定以拉面为核心IP，提升地区活力，拉动旅游业的发展。

不过，拉面科并非经市议会批准设立的政府机构，而是由市议会中的有识之士和对外公开招募的成员共同推进的各种项目的总称。目前，南阳市已将“拉面科”一词注册成商标，并在未来战略科内设办事处，展开相关宣传活动。

与人气漫画《爱吃拉面的小泉同学》联名

当前，南阳市政厅“拉面科”正与人气漫画《爱吃拉面的小泉同学》（作者：鸣见Naru）开展联名合作。这部漫画正在竹书房发行的漫画杂志《漫画LIFE STORIA》和漫画网站STORIA Dash上连载。

南阳市的拉面出现在漫画单行本第9卷中

冷淡寡言，不与人打交道的转校生——神秘的女高中生小泉同学实际上是每天都在四处寻觅并品尝美味拉面的“拉面通”。她对于拉面以外的事物都毫无兴趣，一门心思在日本全国各地探店。

该漫画由竹书房“BAMBOO COMICS”发行单行本，截至2023年7月，累计发行量已突破300万册，并已被改编成电视剧和动画。

2019年，南阳市政厅拉面科与《爱吃拉面的小泉同学》启动合作，举办了首届“拉面集卡活动”。2023年11月1日至2024年1月31日举办的第四届活动，除南阳市内的40家拉面店外，横滨市“新横滨拉面博物馆”也参与其中。活动期间，在参与活动的店铺享用拉面的食客均可获赠一张印有鸣见Naru绘制的小泉同学插画的小卡，各店小卡均为独创。根据所收集小卡的数量，食客将有机会获得“集卡3张奖”“W幸运奖”“集卡20店奖”“集齐40店奖”“集齐41店奖”等。

面向外国游客的“拉面外卖文化”体验之旅

在日本观光厅“支持地方为吸引入境游客、提振消费打造旅游品牌”项目补贴的支持下，南阳市推出了“爱吃拉面的小泉同学”主题列车。列车在赤汤站和荒砥站之间运行（全程共17站，约30千米），每日往返三趟左右（运行时刻表见山形铁道官方脸书账号（日文版））。

除主题列车外，南阳市在赤汤站、宫内站、熊野大社和南阳市政厅四处地点设了小泉同学等身比例人形立牌，还与“拉面集卡大会”联动开展了相关活动。2024年1月31日前搭乘Flower长井线的乘客均可获赠“小泉同学原创贴纸”。

南阳市还与旅行社合作，推出了面向境外游客的旅游团路线。

2023年12月，来自中国台湾、中国大陆、韩国、美国、阿根廷、澳大利亚、厄瓜多尔等国家和地区的共约30名旅日外国人参加了两次试游活动。基于试游活动的结果，2024年1月10日至2月28日期间，这一条路线实际承接了大约10个旅游团。

该路线的主要行程包括：从赤汤站搭乘主题列车到达宫内站，从宫内站经参拜步道至熊野大社参拜、祈福，而后享用拉面外卖，最后前往位于参拜步道附近的“东之麓酿酒厂”参观酒窖、品酒。全程共约四小时，游客能够实际体验《爱吃拉面的小泉同学》单行本第9卷中所描绘的南阳市“拉面外卖文化”。

若乘坐新干线，从东京站到赤汤站的直达列车只需两个半小时。从首都圈其他地区前往南阳市也很便捷。

南阳市未来战略科前司宏明介绍道：“欢迎广大访日游客使用JR FREE PASS（面向外国游客的限期不限次通票）等乘坐山形新干线到赤汤站，然后换乘‘爱吃拉面的小泉同学’主题列车，体验山形独特的‘拉面外卖待客文化’。”

根据南阳市的消息，2022年“拉面集卡活动”带来了良好的经济涟漪效益，包括外县参与者的住宿费、交通费等在内，初步计算效益约达1.38亿日元（约合人民币673万元——译注）。前司宏明充满期待地表示：“如果在此基础上增加入境旅游的部分，经济涟漪效益将进一步扩大。我们希望通过实践证明拉面足以成为推动地方振兴的主要IP。”

标题图片：“爱吃拉面的小泉同学”主题列车上画着身穿山形铁道员工制服，手捧拉面欢迎乘客的“小泉同学”（南阳市）

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