El ayuntamiento de Nan’yō colaboró con la compañía ferroviaria de Yamagata y el popular manga Rāmen daisuki Koizumi-san para lanzar un servicio con trenes decorados en 2023. Además, Nan’yō comenzó a planificar viajes centrados en la cultura del ramen a domicilio de Yamagata.

Yamagata, el reino del ramen

Se suele decir que la prefectura de Yamagata es el “reino del ramen”, y “la prefectura más amante del ramen del país”.

Según la Encuesta de presupuestos familiares que publica cada mes de febrero el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, la ciudad de Yamagata ocupó el primer puesto de Japón durante ocho años consecutivos hasta 2020 en gasto por hogar para comer fideos chinos fuera de casa; aunque fue superada por la ciudad de Niigata en 2021, volvió a ocupar el primer puesto en 2022, con 13.196 yenes (la ciudad de Niigata fue la segunda, y la de Fukushima la tercera).

En las “Elecciones generales del ramen local de Japón”, celebradas por primera vez el pasado octubre por la Asociación Japonesa del Ramen y otras entidades, el Sakata ramen, que representaba al bloque de Tōhoku, con su caldo de pescado y marisco, sus fideos caseros y su fino wantán, se coronó como primer campeón, gracias a los votos de los visitantes y a la difusión en las redes sociales.

La prefectura de Yamagata también ocupa el primer lugar del país en cuanto al número de restaurantes de ramen por cada 100.000 habitantes, con aproximadamente 60 establecimientos. Además del Sakata ramen, las cuatro regiones de Murayama, Mogami, Okitama y Shōnai tienen cada una sus propias variantes locales únicas, como el ramen frío, el torimotsu ramen, el Yonezawa ramen y el ramen de miso picante.

El ramen es realmente el alimento del alma de los habitantes de la prefectura, la cual solicitó a la Oficina de Patentes en octubre del año pasado el registro del lema “Prefectura del ramen y reino del soba” como marca comercial.

¿Por qué los habitantes de la prefectura de Yamagata adoran de ese modo el ramen?

Para empezar existe una preferencia por la comida caliente dado el clima frío de Yamagata; la prefectura posee también una arraigada costumbre de preparar soba en casa, lo cual hace del ramen una opción popular para, a su vez, comer fuera. Además, durante el Gran Terremoto de Kantō, muchos evacuados llegaron a esta prefectura desde Yokohama para difundir el ramen.

Estas y otras razones pueden ser la causa del amor de los lugareños por el ramen.

Al igual que en otras prefecturas, muchos restaurantes de soba de Yamagata sirven también ramen, y existe la costumbre de pedirlos a domicilio cuando alguien tiene invitados o en las oficinas. Estas tradiciones también han contribuido al consumo de estos fideos.

¿El único “Departamento del Ramen” en el país?

Este amor por el ramen ha llevado a la ciudad de Nan’yō a crear un “Departamento del Ramen” dentro de su ayuntamiento.

La ciudad de Nan’yō está situada en el sureste de la prefectura de Yamagata y tiene una población de unos 30.000 habitantes. Es conocida por albergar las famosas aguas termales de Akayu, que existen desde finales del periodo Heian (794-1185), y por el cuento popular “La grulla agradecida”.

Las aguas termales Akayu lleva en funcionamiento más de 930 años. Se dice que cuando los samuráis heridos en batalla se bañaban allí, sus heridas sanaban rápidamente y el agua se teñía carmesí con la sangre; de ahí el nombre de aka-yu, “agua roja”. (Fotografía cortesía del ayuntamiento de Nan’yō)

La creación del Departamento del Ramen surgió a raíz de una encuesta realizada en 2014 entre estudiantes de secundaria y bachillerato de la ciudad. La pregunta era: “¿Cuál es el atractivo de la ciudad de Nan’yō que quieres transmitir a quienes viven fuera de ella o de la prefectura?”. Muchos contestaron que era el ramen. En 2015 se propuso desarrollar la ciudad en torno al ramen como estrategia de crecimiento futuro, y en julio de 2016 se puso en marcha el proyecto de colaboración público-privada “Proyecto R&R (Ramen y Revolución) del Departamento de Ramen del Ayuntamiento de Nan’yō”.

En primer lugar, se entrevistó a representantes de unos sesenta locales de ramen de la ciudad para crear una base de datos y un mapa. Estos se publicaron en la página web de la ciudad, y se distribuyó una versión en folleto por medio del Departamento de Estrategia de Futuro de la ciudad.

La ciudad de Nan’yō cuenta con un gran número de restaurantes de este plato por población incluso en comparación con el resto de la prefectura de Yamagata, el “reino del ramen”: casi tres veces más que la media de la prefectura. Por otro lado, Nan’yō es conocida entre la gente de fuera de la ciudad y de la prefectura por contar con un ramen delicioso, motivo por el cual la ciudad ha posicionado el ramen como un elemento principal para el turismo, con el objetivo de revitalizar la región con este producto.

El Departamento del Ramen, dicho sea de paso, no es un departamento oficial aprobado por el parlamento. Se trata más bien del nombre colectivo de varios proyectos emprendidos por voluntarios del personal municipal y miembros externos del público; el ayuntamiento Nan’yō ha registrado el término “Departamento del Ramen” como marca comercial, y desarrolla actividades de relaciones públicas con la secretaría del Departamento de Estrategias de Futuro.

El apoyo adicional de Rāmen daisuki Koizumi-san

El Departamento del Ramen del Ayuntamiento de Nan’yō ha colaborado con el popular manga Rāmen daisuki Koizumi-san (“A la señorita Koizumi le gusta el ramen”, escrito por Narumi Naru).

Rāmen daisuki Koizumi-san se podría considerar una especie de “graffiti del ramen”; se publica, serializado, en la revista Manga Life Storia de la editorial Takeshobō, y en la plataforma web de distribución de cómics Storia Dash.

El ramen de la ciudad de Nan’yō aparece en el volumen 9.

Koizumi, una misteriosa chica de instituto, calculadora, callada y algo antisocial, es en realidad una verdadera “experta del ramen”; en pos del mejor ramen posible, lo come todos los días. No le interesa nada más que el ramen, y ese estoicismo la lleva a visitar restaurantes reales por todo el país.

Rāmen daisuki Koizumi-san sido publicada en formato libro en la línea Bamboo Comics de la editorial Takeshobō, con más de tres millones de ejemplares impresos en total hasta julio de 2023, y también ha sido adaptada a la televisión como serie de imagen real y como anime.

El Departamento del Ramen del Ayuntamiento de Nan’yō colaboró en 2019 con Rāmen daisuki Koizumi-san para celebrar el primer “Rally de tarjetas de ramen”. En esta cuarta ocasión han participado 40 restaurantes de toda la ciudad, además del Museo del Ramen de Shin-Yokohama, en la ciudad de Yokohama. Los participantes que coman ramen en cualquiera de estos locales hasta el 31 de enero recibirán una tarjeta ilustrada por Narumi Naru. Además, en función del número de tarjetas que hayan reunido, podrán acceder a los premios de Conquista Completa, Conquista de Todos los Locales, Ra-Expo, Mitad, W-Chance y Tres Tarjetas.

Visitas organizadas para experimentar la cultura de la entrega a domicilio

También se acaba de presentar un tren con coches decorados, financiado con una subvención de la Agencia de Turismo de Japón en el marco de su “Proyecto de apoyo a la creación de contenidos turísticos para atraer a visitantes a las provincias y ampliar el consumo”, el cual circulará entre las estaciones de Akayu y Arato (17 estaciones, unos 30 km) aproximadamente tres veces al día (el horario está disponible en la página oficial de Facebook de los Ferrocarriles de Yamagata).

Además de la decoración de este tren, se ofrecerán paneles de tamaño natural con ilustraciones originales de Koizumi-san en cuatro puntos de la ciudad (la estación de Akayu, la de Miyauchi, el santuario Kumano Taisha y el ayuntamiento de Nan’yō). También se está preparando un proyecto relacionado con el Rally de Tarjetas de Ramen, y los participantes en este rally recibirán una pegatina original de Koizumi-san si suben a un tren de la línea Flower Nagai antes del 31 de enero.

La línea Flower Nagai, por la que circula el tren de Rāmen daisuki Koizumi-san, es una línea de ferrocarril local que va desde la estación de Akayu, en la ciudad de Nan’yō, hasta la estación de Arato, en la ciudad de Shirataka. La línea recibe su nombre por los numerosos puntos florales que hay a lo largo del trayecto. (Fotografía cortesía del ayuntamiento de Nan’yō)

Adicionalmente se han empezado a organizar viajes programados para extranjeros, en colaboración con agencias de viajes.

En diciembre del año pasado se realizaron dos visitas de prueba para unas 30 personas, entre ellas taiwaneses, chinos, coreanos, estadounidenses, argentinos, australianos y ecuatorianos residentes en Japón. Una vez analizados los resultados, entre el 10 de enero y el 28 de febrero se realizarán otras diez visitas.

El recorrido comienza al montar en el tren decorado en la estación de Akayu, hasta la estación de Miyauchi, para después caminar a lo largo de la aproximación al santuario Kumano Taisha, visitarlo y experimentar una sesión de oración; después se come ramen de entrega a domicilio, seguido de un recorrido y degustación de sake en la bodega Azuma no Fumoto, junto al camino de acceso al santuario. La visita dura unas cuatro horas. El programa está diseñado para ofrecer a los visitantes una muestra de esa “cultura del reparto a domicilio” de la ciudad de Nan’yō, tal y como se describe en el noveno volumen de Rāmen daisuki Koizumi-san.

El Shinkansen (tren bala) ofrece una conexión directa desde la estación de Tokio hasta la de Akayu en 2,5 horas. Es de fácil acceso desde el área metropolitana de Tokio y otras partes de Japón.

“Queremos que los visitantes lleguen a la estación de Akayu en el Shinkansen de Yamagata utilizando el JR Free Pass (viajes ilimitados en Shinkansen y en trenes convencionales) para turistas, y desde allí en un tren con coches decorados. Que experimenten la singular cultura hospitalaria de reparto de ramen que posee Yamagata”, afirma Zenji Hiroaki, del Departamento de Estrategias de Futuro de la ciudad de Nan’yō (Departamento del Ramen).

Según el ayuntamiento de Nan’yō, el efecto dominó económico del Rally de Tarjetas de Ramen celebrado en 2022 se estimó en cerca de 138 millones de yenes, incluyendo el alojamiento y los costes de transporte de los participantes que llegaron de fuera de la prefectura.

Si a esto se añade el turismo de los extranjeros, el efecto dominó económico será aún mayor. Zenji se muestra entusiasmado: “Quiero demostrar que el ramen puede ser un elemento muy fuerte para el desarrollo regional”.

El ramen de la zona de Nan’yō se caracteriza por una amplia gama de variantes, como el miso picante, el ramen picante y el simple chūka soba. El alcalde Shiraiwa Takao también participa en el proyecto del ramen con el título de “alcalde y subdirector del Departamento del Ramen”.

(Imagen del encabezado: el tren con coches decorados de Koizumi-san, vestida con el uniforme de Ferrocarriles de Yamagata, que posa para dar la bienvenida a los pasajeros con un tazón de ramen en la mano. Fotografía cortesía del ayuntamiento de Nan’yō)