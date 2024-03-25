Японкая кухня – один из факторов, привлекающих иностранных гостей в Японию, а рамэн – одно из самых ярких вкусовых впечатлений для многих туристов. Город Наньё, Ямагата, использует свой статус крупного регионального центра рамэн, чтобы привлечь больше людей, которые могут насладиться лапшой и достопримечательностями Тохоку.

Ямагата – «Царство рамэна»

Уникальные местные рецепты рамэн есть во многих районах Японии, но только префектура Ямагата является обладателем титула «Царство рамэн» и «Префектура любителей рамэна».

Результаты ежегодного «Исследования доходов и расходов домохозяйств» свидетельствуют, что до 2020 года город Ямагата 8 лет подряд занимал 1 место по показателю расходов домохозяйств в учреждениях общепита, предлагающих лапшу рамэн. В 2021 году на 1 место вышел город Ниигата, однако уже на следующий год Ямагата вновь возглавила рейтинг с показателем 13 196 йен/год на домохозяйство. В первую тройку также вошли города Ниигата и Фукусима.

В октябре 2023 года при поддержке Ассоциации рамэн Японии впервые состоялся конкурс «Всеобщие выборы местной рамэн». В результате голосования на местах и в Интернете первое место заняла Саката рамэн из префектуры Ямагата, представляющая блок региона Тохоку. Саката рамэн – это изготовленная вручную лапша на бульоне из морепродуктов с вонтонами в тонкой оболочке.

Префектура Ямагата занимает 1 место в Японии по количеству рамэнных – 60 на 100 000 населения. Помимо Саката рамэн, в Ямагате есть и другие уникальные виды рамэн – холодная рамэн, Торимоцу рамэн (лапша с куриными потрохами), Ёнэдзава рамэн и рамэн с острой пастой мисо.

Почему жители Ямагаты так любят рамэн? Вот что говорят местные жители:

«Климат здесь холодный, поэтому мы любим горячую пищу. Кроме того, в семьях Ямагаты издавна готовят гречишную лапшу соба. Вполне естественно, что когда люди питаются вне дома, они выбирают рамэн».

«После Великого землетрясения Канто в 1923 году в Ямагату приехало много жителей Йокогамы, для которых рамэн была привычной едой. Они распространили рамэн в Ямагате».

Многие рестораны, специализирующиеся на гречишной лапше соба, предлагают и рамэн. Принимая гостей дома или на работе, люди нередко заказывают рамэн с доставкой. Эти традиции тоже вносят вклад в рекордный уровень потребления рамэн в префектуре.

Отдел рамэн в мэрии города Нанъё

Нанъё – единственный японский город, в мэрии которого есть «Отдел рамэн». Это город с населением 30 000 человек в юго-восточной части префектуры Ямагата. Здесь находится знаменитый горячий источник Акаю, открытый во второй половине эпохи Хэйан. Также Нанъё известен как родина народной сказки «Журавлиные перья».

Купальни на горячих источниках Акаю работают уже более 930 лет. По легенде, когда раненый в бою самурай погрузился в источник, то его раны зажили, а вода в купальне покраснела от крови, поэтому источник назвали «Акаю» (красная вода). (© Мэрия города Нанъё)

Поводом для создания в мэрии «Отдела рамэн» послужило анкетирование, проводившееся в 2014 году среди учащихся школ средней и старшей ступени. На вопрос «О какой достопримечательности Нанъё вы бы хотели рассказать жителям других городов и префектур?» многие учащиеся ответили «Рамэн». В 2015 году в качестве стратегии развития города был предложен «План муниципального развития с фокусом на рамэн», а в июле 2016 года был запущен проект государственно-частного партнёрства «Отдел рамэн Р＆Р (рамэн и революция) мэрии Нанъё».

Сначала участники проекта обошли все 60 городских ресторанов, предлагающих рамэн. Затем на основе собранной информации была создана база данных и карта ресторанов рамэн. Информацию опубликовали на Интернет-сайте города, а отдел стратегий будущего городской мэрии занялся распространением буклетов.

«Отдел рамэн» – это не официальный отдел в структуре городской мэрии, одобренный городским советом, а собирательное название проектов, осуществляемых волонтёрами из числа сотрудников мэрии и жителей города. Мэрия Нанъё зарегистрировала название «Отдел рамэн» в качестве торговой марки и учредила офис «Отдела» в отделе стратегий будущего.

Префектура Ямагата занимает первое место в стране по числу рамэнных на единицу населения, а город Нанъё является безусловным лидером в префектуре – его показатель превышает среднюю цифру по Ямагате в 3 раза. Однако это преимущество Нанъё неизвестно жителям других городов и префектур, поэтому мэрия города решила разработать концепцию развития города на основе рамэн и использовать её для привлечения туристов.

Совместный проект с персонажем манга

В 9-м томе манга «Любительница рамэн Коидзуми» фигурирует рамэн города Нанъё (© Take Shobō)

«Отдел рамэн» реализует совместный проект с популярной манга «Любительница рамэн Коидзуми» Нару Наруми.

Коидзуми – молчаливая и загадочная девочка-старшеклассница, которая перевелась из другой школы. Она обожает рамэн и проводит дни в поисках очередной плошки вкусной лапши. Её интересует исключительно рамэн, и она неустанно посещает все рамэнные в разных уголках страны.

Начиная с 2019 года отдел рамэна города Наньё сотрудничает с Наруми в проведении ежегодных «Гонке рамэн-карточек», в ходе которых посетители, посещающие 40 ресторанов города и музей рамэн Син-Йокогама в префектуре Канагава, могут собирать карты, созданные художником манги. Любители рамэн, собрав достаточное количество карточек, могут получить дополнительные призы.

Флаер, посвящённый карточному ралли о рамэн в Нанъё (2023 год)

Туры для иностранных туристов

Новый поезд с обёрточной рекламой по мотивам манги был создан на средства субсидии «Проекта помощи в создании туристического контента с целью привлечения туристов в регионы и развития потребления» Бюро по туризму Японии. Поезд курсирует между станциями Акаю и Арато (30 км, 17 станций), совершая три рейса в оба конца в день. Расписание движения поезда можно найти на официальной странице «Ямагата Рэйлвэй» в Фейсбуке.

Линия Флауэр-Нагаи железнодорожной компании «Ямагата Рэйлвэй», по которой проходит маршрут тематического поезда с героиней манга Коидзуми, - это локальная линия третьего сектора между станцией Акаю в городе Нанъё и посёлком Сиратака. Вдоль этой линии цветёт множество цветов, поэтому в её названии присутствует слово «флауэр» (цветок) (© Мэрия города Нанъё)

В сотрудничестве с туристическими компаниями город организует туры для иностранных туристов.

В декабре 2023 года состоялось два тестовых тура для проживающих в Японии иностранцев. Среди 30 участников были выходцы из Тайваня, Китая, Кореи, США, Аргентины, Австралии, Эквадора и других стран. Их отзывы учитывались при разработке тура. В период с 10 января по 28 февраля планируется провести 10 туров для иностранных туристов.

Между станциями Токио и Акаю есть прямое сообщение, время в пути на суперэкспрессе синкансэн составляет всего два с половиной часа, поэтому сюда удобно добираться из столицы и её пригородов.

«Надеюсь, что иностранные туристы будут приезжать в Нанъё чтобы познакомиться с уникальной культурой рамэн префектуры Ямагата», - рассказывает Хироаки Дзэндзи из «Отдела рамэн» мэрии Нанъё. «Сюда можно добраться на синкансэне, используя проездной билет JR Pass, обеспечивающий иностранным туристам безлимитный проезд на скоростных и обычных поездах. На станции Акаю вы пересаживаетесь на тематический поезд».

По предварительным подсчётам мэрии Нанъё, экономический эффект от проекта «Карточное ралли о рамэн» в 2022 года достигает 138 миллионов йен. В эту сумму включены расходы на проживание и транспорт туристов, приезжающих из других префектур.

«Приём иностранных туристов поможет повысить экономический эффект от проекта, – объясняет Дзэндзи. – Я намерен доказать, что рамэн способен стать ключевым инструментом для возрождения региона».

Мэр Нанъё Сираива Такао с рекламной панелью местной рамэн с персонажем манга Коидзуми (© Мэрия города Нанъё)

Фотография к заголовку: тематический поезд с изображением героини манги Коидзуми в униформе железнодорожной компании «Ямагата Рэйлвэй» с чашкой рамэн в руках (© Мэрия города Нанъё)