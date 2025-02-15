京都府是日本的文化中心。作为日本曾经的都城，京都拥有众多的寺庙、神社以及大量传统手工艺从业者。

京都府历史悠久，这里的京都市曾经在长达千年的时间一直是日本的皇都。作为日本“二府”之一，京都府以周边的重要城市为基础而发展起来。京都市位于京都府南部，与大阪和神户一起，构成了高度城市化的关西地区核心地带。丹波山脉将京都府大致分为两部分，其中北部向日本海沿岸延伸。

京都府一瞥

创建时间：1871年（前身为山城国、丹波国和丹后国）

首府：京都市

人口：257.8万（截至2020年10月）

面积：4612平方千米

京都市以众多寺庙和神社而闻名，其中有几处作为“古京都遗址”的一部分，被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》。它们当中最著名的要算是清水寺，其历史可以追溯到一千多年前，从寺内的木制平台上，人们可以俯瞰整个京都。金阁寺的禅宗寺院以其金碧辉煌的亭台楼阁让游客惊叹不已。仿照金阁寺修建而成的银阁寺，见证了15世纪东山文化的兴盛。位于京都南部的伏见稻荷大社最让人叹为观止的就是那绵延数公里的朱红色鸟居。

每年7月的祗园祭期间，京都会举行盛大的花车游行，这是日本最著名的地方传统庆典之一。京都府南部的宇治市有一座名为“平等院”的著名寺庙。它最初是权倾一时的藤原道长的居所，后来被改建为寺庙。日本10元硬币上选用就是平等院的建筑图案。京都府北部的天桥立是一道松树密布的狭窄沙洲，被誉为日本传统的“三景”之一。

宇治市的茶园 ©PIXTA

京都保留了很多精湛的日本传统工艺，尤其是和服制造工艺备受推崇，譬如西阵织的丝织工艺和友禅染的染色技法。京都还以陶瓷、玩偶、漆器和扇子制作而闻名。此外，京都府是日本高科技产业的中心，也是任天堂、京瓷等著名公司的所在地。宇治市则以出产抹茶而闻名遐迩。

当地名人

（原文英文）

标题图片：位于京都的金阁寺 ©PIXTA

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