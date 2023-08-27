La prefectura de Kioto es el centro cultural de Japón, pues fue la antigua capital imperial, presume de una plétora de templos y santuarios y cuenta con un gran número de practicantes de las artes tradicionales.

Como emplazamiento de la ciudad de Kioto, que fue la capital imperial de Japón durante un milenio, la prefectura de Kioto es un lugar repleto de historia. Es una de las únicas dos prefecturas urbanas (fu) ubicadas alrededor de importantes ciudades del país. La ciudad de Kioto se encuentra en la parte meridional de la prefectura y forma parte, junto a Osaka y Kobe, de la región central de Kansai, profusamente urbanizada. La prefectura está prácticamente dividida en dos partes por las montañas Tanba, y su norte mira hacia la costa del mar del Japón.

Un vistazo a la prefectura de Kioto

Establecida en 1871 (antiguamente formaba parte de las provincias de Yamashiro, Tanba y Tango)

Capital: Kioto

Población: 2.578.000 (a octubre de 2020)

Área: 4.612 km2

La ciudad de Kioto es conocida por sus numerosos templos y santuarios, varios de los cuales fueron incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO como los Monumentos Históricos de la Antigua Kioto. Entre los más famosos se encuentra el Kiyomizudera, que tiene más de un milenio de historia y ofrece una vista panorámica de la ciudad desde su terraza de madera. El templo zen Kinkakuji sorprende a los visitantes con su pabellón dorado, y sirvió de modelo para el Ginkakuji, que se relaciona con el florecimiento de la cultura Higashimaya en el siglo XV. Al sur se encuentra el santuario Fushimi Inari, popular por sus túneles de pórticos torii de color bermellón.

Amanohashidate es uno de los tres paisajes más espectaculares de Japón. (© Pixta)

Las carrozas desfilan atravesando la ciudad en el momento álgido del festival de Gion en julio, una de las celebraciones locales más famosas de Japón. En el sur de la prefectura, la ciudad de Uji destaca por el famoso templo Byōdōin. La que en su origen era la residencia del poderoso líder Fujiwara-no-Michinaga se convirtió más tarde en un templo, y su fama es tal que aparece en las monedas de 10 yenes. En el norte de la prefectura está Amanohashidate, un estrecho camino de arena cubierto de pinos que es considerado uno de los tres paisajes tradicionales más famosos de Japón.

Una plantación de té en Uji. (© Pixta)

Kioto ha sofisticado versiones de muchas artesanías tradicionales de Japón. Son muy valoradas en particular las técnicas asociadas con la producción de kimonos como el tejido de la seda nishijin-ori o el teñido kyō yūzen. La ciudad es también conocida por su cerámica, sus muñecas, los objetos lacados y los abanicos. Al mismo tiempo, la prefectura es un centro de la industria de alta tecnología y alberga empresas como Nintendo y Kyocera. Por otra parte, la ciudad de Uji es conocida por su té verde matcha.

Personalidades ilustres

Dōgen (1200–1253): Fundador de la secta Sōtō del budismo zen.

Itami Jūzō (1933–1997): Director conocido por películas como Tanpopo.

Wada Emi (1937–2021): Diseñadora de vestuario que recibió un premio de la Academia por su trabajo en el filme de Kurosawa Akira Ran.

(Fotografía del encabezado: el templo Kinkakuji de Kioto. © Pixta.)