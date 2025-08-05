日本执政联盟自民党和公明党在参议院选举中丧失参议院过半数议席，在众参两院都变成了少数派执政党；扑朔迷离的日美关税谈判尘埃落定，虽然避免了最坏情况，但要求撤换石破茂的呼声愈发高涨……，请看2025年7月日本要闻回顾。

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作为继承税和赠予税计算标准的2025年全国平均“土地路线价”（计税土地价值）同比上升2.7%，连续四年上升。背景原因在于城市地区和度假区面向入境游客的住宅及酒店需求增大。

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鹿儿岛县十岛村恶石岛测得最大震度达6弱级别的地震。6月21日，吐噶喇群岛近海发生持续性群发地震，截至7月14日共测得超过2000次震度1以上的地震。

日本作家王谷晶的作品《芭芭雅嘎之夜》获得英国推理作家协会国际“匕首奖”的“推理小说译著匕首奖”。这是日本人首次获得该奖。

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德仁天皇和皇后以国宾身份访问蒙古。6日至13日的出访期间，出席了该国最盛大的节庆活动“那达慕大会”的开幕式，还考察了以日本高等专科学校为范本设立的“蒙古高专技术学院”。此外，天皇夫妇还在被前苏联扣留死在蒙古的日本人纪念碑前献了花。

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陆上自卫队开始在佐贺机场部署鱼鹰运输机。这是自卫队加强西南诸岛防卫工作的“防御重心向西南方向转移”战略的一部分。

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警察厅发布关于驾驶执照“换照”制度的修订方案，加强对外国驾照更换为有效日本驾照的审查。考试题量将增至50道，为现行的5倍，且要求正确率达到90%以上。

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针对2001年日本发生牛海绵状脑病（BSE）后被暂停的日本产牛肉对华出口，作为重启出口前提条件的日中间动物卫生检疫协定正式生效。两国政府将着手展开恢复出口的具体谈判。

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航空自卫队“蓝色冲击波”特技飞行表演队12至13日在大阪关西世博会园区上空进行了表演飞行。大批现场观众在大屋顶回廊处观赏了表演。预计世博会开幕以来三个月普通观众累计突破1000万人次。

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自民党籍参议院预算委员会委员长鹤保庸介辞职。他在8日举行的参议院选举候选人助选演讲中称“幸运的是能登发生了地震”，之后谴责之声接连不断。

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日产汽车发布消息称，其追滨工厂（神奈川县横须贺市）将在2027财年末停产，截至2026财年末，子公司日产车体湘南工厂（神奈川县平冢市）的车辆生产也将结束。

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因涉嫌从事间谍活动被中国有关部门拘留的安斯泰来制药公司一名男性员工被判处三年六个月有期徒刑。

第173届芥川奖和直木奖评选结果揭晓，两个奖项均无作品获选。这是时隔27年后两个奖项第6次双双空缺。

加拿大便利店巨头ALIMENTATION COUCHE-TARD发布消息称，将撤回收购SEVEN&I HOLDINGS的提议方案。

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名古屋高等法院金泽分院对39年前福井初中女生被杀害事件进行重审，认定“目击证言不可信”，对当时被判杀人罪并已服刑的前川彰司做出无罪判决。

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第27届参议院选举举行投计票。执政联盟自民党和公明党均遭遇滑铁卢，仅获得47个议席，未能实现过半数（125个议席）的“必达目标”。继众议院后，在参议院也变成了少数派执政党。国民民主党改选议席从4个大幅增至17个。原本只有一个改选议席的参政党提出“日本人优先”口号，异军突起获得选举区7个和比例代表区7个共计14个议席。

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关西电力公司发布消息称，将在福井县美滨核电站厂区内为修建新一代反应堆开展地质调查。

日美关税谈判达成协议。美国将把原定于8月1日开始执行的25%对等关税降至15%，4月对日本汽车开征的追加关税减半至12.5%，加上原有的2.5%，合计达到15%。除了5500亿美元的巨额对美投资外，日方还承诺将对美开放汽车和大米市场。

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内阁府生命伦理专门调查会发布报告，批准开展使用人类iPS细胞生成的卵子或精子培育受精卵的研究活动。

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横跨冲绳县今归仁村和名护市两地的大型主题公园“冲绳丛林乐园”开业。公园在原始森林基础上建成，总面积约60公顷，营造出身处亚热带森林的沉浸式体验感。园内共有以恐龙和冲绳特有山地自然环境为主题的22处游乐设施。

被誉为“漫画界奥斯卡奖”的美国艾斯纳奖揭晓名人堂入选名单，日本恐怖漫画家伊藤润二和创作了《鬼太郎》的已故知名漫画家水木茂入选。

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自民党举行参议院选举惨败后的两院议员恳谈会。尽管首相石破茂表达了继续履职意愿，称“将履行责任，避免出现政治真空期”，但仍然引发了针对决策层的强烈追责呼声，参会人员纷纷要求首相下台。

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东京电力公司等相关方面透露，福岛第一核电站3号反应堆熔毁燃料碎片提取工作的正式启动时间将从本世纪30年代前半期推迟至2037年以后。受此影响，日本政府和东京电力公司提出2051年前报废反应堆的目标可能会推迟。

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俄罗斯堪察加半岛附近发生大地震后，日本气象厅向北海道至纪伊半岛的太平洋沿岸地区以及伊豆诸岛和小笠原诸岛发布了海啸警报。北海道至冲绳的多个地区观测到海啸，其中岩手县久慈市久慈港出现最大波高,达到1.3米。

标题图片：几家欢喜几家愁，参议院选举后的三党首，左起分别是参政党党首神谷宗币、首相石破茂、国民民主党党首玉木雄一郎（时事社）

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